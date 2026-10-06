В Татарстане зарезервировали 4,63 млн рублей на мероприятия по охране труда

Средства выделяются ежегодно в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»

Фото: Динар Фатыхов

В бюджете Татарстана зарезервировали 4,63 млн рублей на мероприятия по охране труда. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Средства выделяются ежегодно в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Финансирование направлено на организацию и проведение семинаров, совещаний, выставок, смотров-конкурсов, конференций, социальной рекламы и публикаций. Также деньги выделяются на издание справочно-методических материалов для бесплатной раздачи организациям республики.

Напомним, накануне стало известно, что законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов внесен в Госсовет республики.

Зульфат Шафигуллин