Волга-кормилица: на спасение реки Татарстан «откусил» от бюджетного пирога 20 миллиардов

К 2025 году республика рассчитывает на 10% снизить сбросы неочищенных стоков и построить во всех населенных пунктах очистные сооружения

Фото: Максим Платонов

С будущего года в Татарстане откроется финансирование по национальному экологическому проекту оздоровления бассейна реки Волги, на который федеральные власти с участием 77 регионов собираются потратить 272 млрд рублей. Сегодня на 20-м заседании Бассейнового совета Нижневолжского округа глава Нижне-Волжского бассейнового водного управления Анатолий Быков заявил, что Татарстан одним из первых защитил подготовленную им в 2017 году программу спасения Волги на 19,8 млрд рублей. А на зависть остальным регионам совет утвердил еще три республиканских проекта по укреплению береговых конструкций Волги и Камы на 1,1 млрд рублей, но уже по другой ФЦП. Впрочем, для татарстанской Волги абсолютно неважно, откуда черпают деньги на ее чистоту. Подробнее в материале «Реального времени».

На поправку Волги 272 млрд рублей

Сегодня в загородной резиденции «Свияжские холмы», что на берегу Свияги, вновь решалась судьба нацпроекта по спасению Волги. Великая река, по признанию экспертов, продолжает принимать неочищенные стоки промышленных предприятий и коммунального комплекса и практически близка к тому, чтобы превратиться в загубленный и сильно загрязненный водоем. Но с назначением нового министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина был подписан паспорт нацпроекта в сфере экологии, который может повернуть вспять грязные потоки. Среди них приоритетной определена ФЦП «Оздоровление Волги», на которую федеральный бюджет при региональном софинансировании собирается направить 272 млрд рублей. Его идеология направлена на то, чтобы начать ликвидировать очаги антропогенного воздействия на природу, созданные в XX веке. Главная его цель — сократить сбросы неочищенных стоков и приблизиться в 2025 году к норме воздействия на окружающую среду.

Перед началом заседания руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Анатолий Быков дипломатично напомнил журналистам, что великая река Волга протекает вдоль 77 регионов РФ, в зоне действия которых находятся 41 тысяча водных объектов (из них 7 тысяч объектов расположены на территории Татарстана). «Сейчас в стадии реализации находится программа «Оздоровление Волги» стоимостью 272 млрд рублей, в которой весомый вклад — почти 10% — приходится на Татарстан. На его территории будут реализованы экологические мероприятия на 19,8 млрд рублей», — сообщил он. По его словам, основной упор в ней делается на строительство и реконструкцию очистных сооружений предприятий, которые сбрасывают стоки в Волгу. В результате реализации программы сброс неочищенных стоков должен сократится на 10% в 2025 году, отметил Быков. «Это хороший показатель, — оптимистичен он. И привел пример, как спасали великие реки Европы: «20 лет назад река Рейн в Германии была грязной сточной канавой. Но за 20 лет в нее вложили $20 млрд, и сейчас в этой чистейшей реке водится рыба. Вот к этому мы должны стремиться».

Татарстану отвели десятину

Правда, не стоит думать, что 19,8 млрд рублей в очищение Волги потекут только из Москвы. Федеральный центр давно придерживается идеологии, что регионы не менее ответственны за сохранение окружающей среды, т.к. в них работают предприятия-загрязнители, а значит им предстоит разделять финансовую нагрузку по сбережению природы. В этой модели предстоит реализовать экологическую программу Татарстану.

По словам Анатолия Быкова, 19,8 млрд рублей госинвестиций в спасение татарстанского отрезка Волги будут распределены между РФ и РТ и частными инвесторами. По его словам, распределение между разными уровнями бюджетов окончательно не утверждено, но, скорее всего, основную нагрузку возьмет федеральный бюджет в 10,2 млрд рублей, 7,8 млрд рублей – республиканский, а остальные лягут на плечи частников. Таким образом, не стоит обольщаться иллюзиями, что Москва в одиночку собирается спасать матушку Волгу.

Почему татарстанская заявка долго гуляла в московских коридорах

Интересно, что федеральный проект «Оздоровление Волги» стартовал еще в прошлом году, а первые денежные транши получили регионы, которые находятся в пойме Волги. Это Астраханская и Волгоградская области, которые находятся выше по течению реки, хотя логичнее было бы начать с низовья Волги, с поволжских регионов. Татарстан, несмотря на подачу заявку с собственной программой в 2017 году, до сих пор не мог получить ни копейки. В феврале этого года во время визита председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов даже предрекал, что в этом году деньги по этой программе вряд ли поступят в Татарстан, т.к. в федеральной волжской программе предусмотрены только скромные 480 млн рублей на сохранение Волго-Ахтубинской поймы. Некоторые даже поставили на ней крест после того, как спикер Госсовета Юрий Камалтынов в июне во время встречи с депутатами Госдумы от Татарстана посетовал, что Татарстан так и не получил в этом году средства по программе «Оздоровление Волги».

Почему до Татарстана не дошли ресурсы? — прямо спросили журналисты главу Нижне-Волжского бассейнового водного управления, от которого впрочем, вряд ли зависело принятие важных решений. «Может проектно-сметная документация с экономическим обоснованием поступила с опозданием», — предположила корреспондент «Реального времени». «Откуда из вас такая информация?, — изумился Анатолий Быков, но не стал уворачиваться от неприятных вопросов. «Знаете, это программа общефедеральная. В этом году Татарстан получил 2,7 млн рублей только для того, чтобы подготовить техническую документацию, а реализация природоохранных мероприятий начнется в будущем году», — заверил он, пояснив, что после выхода проектной документации регионы должны пройти конкурсный отбор в Министерстве природных ресурсов РФ и защитить паспорт волжского проекта.

По его словам, в настоящий момент конкурсные процедуры прошли Астраханская, Волгоградская области и Татарстан. Саратовская область, чья заявка на 40 млрд рублей находится в федеральном ведомстве, еще не прошла конкурсный отбор. «Вы можете заявиться хоть на 100 млрд рублей, но это не значит, что ее включат в полном объеме. Нужна подтверждающая документация и достаточное долевое софинансирование. Саратов пока не лидерах», — пояснил Анатолий Быков.

Совбез Татарстана: никакой задержки нет!

Секретарь Совета Безопасности РТ Айрат Шафигуллин, представлявший на бассейновом совете интересы Татарстана, подтвердил, что никакой задержки с финансированием волжской программы в Татарстане нет. «Идет плановая работа, которая только что началась, — заявил секретарь Совбеза РТ. – Это не значит, что его заявка не принята, или она с запозданием была подана, или она была поздно рассмотрена. У нас налажено взаимодействие, но мы и самостоятельно некоторые проекты ведем, не надеемся только на РФ». Он напомнил, что республика самостоятельно ведет проект реконструкции иловых полей в Казани, очистные сооружения в Васильево, строительство КНС Заречная. «Я соглашусь с Анатолием Александровичем, что в Татарстане много промышленных предприятий, но при этом многие из них имеют большое количество очистных сооружений. Но мы должны поднять на новый уровень коммунальное хозяйство и охватить очистными сооружениями все населенные пункты республики», — обрисовал кросс-задачу Айрат Шафигуллин. И хотя в Аракчино началась большая жилищная застройка, глава Совбеза РТ считает, что большую экологическую нагрузку она не принесет.

Одной из главных проблем для экологов Волжского бассейна остается отсутствие госконтроля за состоянием рек, хотя картографический мониторинг налажен во всех регионах. Но из-за того, что регионы работают в разных пространственных форматах, которые не согласуются с государственным стандартом координат ГСК-2011, они не могут привлечь к ответственности нарушителей. Заместитель гендиректора ГУП «Центр информационных технологий» Фарид Шагидуллин рассказал на совещании, что татарстанская система картографического обеспечения согласуется с протоколом ГСК-2011. После чего руководство Нижне-Волжского БВУ предложило ему осуществить перевод остальных регионов на государственный стандарт.

Плюс 1,1 млрд рублей на берега

Финальным аккордом совещания явилась просьба Минэкологии РТ включить в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ до 2020 года» три проекта по укреплению берегов Волги и Камы. Так, мэр Нижнекамска Айдар Метшин пожаловался, что в последние годы началось разрушение земляного полотна дамбы в 12,7 км вдоль Камы в районе Красного Ключа.

— Высота опор в некоторых местах стала ниже на 2 метра. Последние паводковые периоды привели к тому, что дамба начала активно разрушаться. За два дня вода поднялась до отметки в 58 метров, когда проектная отметка дамбы – 61 метр. В связи с экстренной ситуацией и угрозой затопления было принято решение о мобилизации спецтехники наших предприятий для укрепления дамбы. На месте работали 200 человек, — рассказал Айдар Метшин.

Он заявил о том, что необходима полная реконструкция. „В случае прорыва дамбы пострадают 3 населённых пункта, где проживает 1279 человек, 40 тысяч садово-огородных участков, 3 детских лагеря, а также важные инженерные объекты и объекты нефтяной отрасли, что может привести к сбросу загрязняющих веществ. Возможная площадь затопления — 22 кв. км, сумма возможного ущерба — свыше 18 млрд рублей“. Муниципальные власти подготовили проект реконструкции дамбы стоимостью 866 млн рублей, который передан в Главгосэкспертизу. «Нам важно получить одобрение совета. Реконструкция будет поэтапной и займет три года. Никакого неудобства населению работы не принесут. Сейчас мы своими силами пытаемся исправить ситуацию, однако необходима реконструкция», — подчеркнул Метшин.

В дополнение к этому замминистра экологии РТ Егор Тарнавский попросил включить проект берегоукрепления Волги в селе Ильменка в Лаишевском районе (150 млн рублей) и капитальный ремонт комплекса инженерной защиты поселка Васильево в Зеленодольском районе (120 млн рублей). Таким образом, на бонус Татарстан получил одобрение проектов еще на 1,1 млрд рублей. Правда, их снова разделят по долевому принципу. Но это не пугает местные власти. «Слава богу, утвердили», — выдохнул напоследок министр экологии РТ Александр Шадриков.