Тимур Нагуманов: «Активность и настроения у бизнеса в Татарстане сильно снизились...»

На Совете по предпринимательству при президенте Татарстана констатировали, что бизнес впадает в депрессию

В Татарстане падает уровень деловой активности и настроения бизнеса: все больше компаний сообщают о сворачивании деятельности и снижении доходов, и все меньше становится тех, кто ждет улучшений в будущем. К таким безрадостным выводам пришла команда бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова. Опросы предпринимателей показали, что климат и настроения снизились на большей части территории республики. В следующем году лучше, скорее всего, не станет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ни активности, ни настроения

15 августа на девятом расширенном заседании Совета по предпринимательству бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов подвел итоги исследования делового климата в республике.

Это второе подобное исследование — результаты первого были представлены в октябре 2017 года и вызвали много нареканий со стороны глав районов. Исследование проводил Совет по предпринимательству совместно с «Ак Барс» Банком, за основу была принята методология международной компании Magram Market Research, которая, сказал Нагуманов, «не вызывает никаких сомнений».

Оценка районов складывалась из ответов предпринимателей, которым предлагали ответить на вопросы непосредственно о деловой активности, а также о настроениях.

В каждом районе в опросах участвовали по 100 респондентов, плюс 2,1 тыс. предпринимателей в Набережных Челнах и 2,6 тыс. в Казани. Среди компаний, которые приняли участие в исследовании, 69% относились к категории микробизнеса, 11% — к крупным предприятиям. Респонденты также различались по сферам деятельности: 40% — сфера услуг, 34% — торговля, 26% — производство. По словам Нагуманова, такая выборка отражает реальную структуру экономики.

На основе ответов предпринимателей авторы мониторинга вывели два индекса — деловой активности и настроений. Первый показывает реальное положение дел с уровнем доходов, инвестиций, динамикой численности работников, привлечением внешнего финансирования. Второй индекс дает представление о том, как бизнес оценивает условия, в которых работает, и чего ждет от будущего.

В обоих случаях значение индекса выше 50 свидетельствует, что ситуация улучшается. Коридор 45—50 пунктов означает стагнацию: не стало ни лучше, ни хуже. Наконец, значение ниже 50 говорит об ухудшении ситуации.

«Наш рейтинг можно назвать субъективной оценкой бизнеса, — сказал Нагуманов. — Мы просто постарались понять, кто предприниматель, который отвечает на наши вопросы, — это первое. И второе — задали ему вопрос, как он ощущает сегодня свой бизнес: развивается он, сокращается, планирует привлекать сотрудников, планирует получать прибыль, получает ли ее».

«Уже и кредиты не хотят привлекать, и кадры»

Выводы, к которым пришла команда бизнес-омбудсмена, оказались еще более безрадостными, чем в прошлом году: «К сожалению, и активность, и настроения у бизнеса сильно снизились, и мы видим этот нехороший отрицательный тренд. Делаем прогноз о том, что тренд будет двигаться в том же направлении», — сказал Нагуманов.

Со времени прошлогоднего исследования предприниматели стали оценивать ситуацию более позитивно лишь в пяти районах: Буинском, Аксубаевском, Заинском, Тукаевском и Нижнекамском. Во всех остальных муниципалитетах настроения бизнеса ухудшились. В целом по республике индекс настроений снизился до 37 (-6 пунктов). Самое сильное падение было в Азнакаевском (-22), Чистопольском (-16,5) Сармановском (-14,9) и Актанышском (-14,8) районах.

Более половины респондентов (52%) в ходе опросов заявили, что условия ведения бизнеса в последнее время стали хуже. В прошлом году предпринимателей, которые так считали, было меньше — 42%. По словам Нагуманова, другие исследования фиксируют аналогичный негатив и на федеральном уровне.

Деловая активность в Татарстане тоже идет на спад: ее индекс снизился с 48 пунктов в прошлом году до 43 по итогам нынешнего мониторинга. То, что индекс опустился ниже отметки 45 пунктов, говорит, что «сейчас бизнес находится не в очень хорошем состоянии», констатировал Нагуманов.

Наиболее негативная динамика наблюдалась в Бавлинском (-11,6 пункта) и Балтасинском (-10,3) районах, а улучшение ситуации предприниматели отмечали в Нижнекамске, Камско-Устьинском и Муслюмовском районах. В абсолютном значении самые высокие значения индекса деловой активности (выше 50 пунктов) присвоены Атнинскому, Новошешминскому, Муслюмовскому, Кукморскому и Тюлячинскому районам; хуже всего ситуация в Апастовском, Азнакаевском, а также Сармановском районах.

При этом авторы исследования считают, что в целом по Татарстану снижение продолжится и в следующем полугодии, в результате в 2019 году индекс составит 37 пунктов. «Это значит, что количество компаний, сворачивающих бизнес, сокращающих штат, может превысить количество тех, кто развивается. А это уже достаточно критическая ситуация», — заявил омбудсмен.

Большой вес в общем значении индекса занимает столица Татарстана, в которой деловая активность тоже снизилась, однако не так существенно (-4,4 пункта). В Казани бизнес действует в условиях более жесткой конкуренции и меньше зависит от власти, отметил Нагуманов. В ходе опросов предприниматели здесь чаще говорили о росте выручки и об ожиданиях ее увеличения. Основной проблемой для бизнеса в городе является низкая доступность финансирования — на это указали 58% респондентов. Впрочем, это, как считает Нагуманов, не так уж плохо: «В других районах бизнесмены уже и кредиты не хотят привлекать, и кадры».

«Это то, что говорят ваши бизнесмены»

Помимо прочего, опросы показали снижение административных барьеров: если в прошлом году о прошедших проверках сообщали 59% предприятий, то сейчас только 51%. Однако Нагуманов считает, что радоваться преждевременно, поскольку «цифра пока еще остается колоссальной». В абсолютных цифрах это около 84 тыс. случаев, что вдвое больше официальной статистики проверок по федеральному закону о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это объясняется тем, что для предпринимателей нет разницы, кто и по какому поводу их проверяет, — для них все это, как правило, негативный опыт. Сегодня проверки чаще всего исходят от Роспотребнадзора, далее идут Государственный пожарный надзор и экологи.

Одновременно есть и положительная тенденция: резко сократилось количество предпринимателей, которые жалуются на высокие штрафы. В прошлом году таковых было 42%, сейчас — 24%. Роль сыграло то, что проверяющие начали ограничиваться предупреждением при первом нарушении.

В целом основное препятствие для бизнеса — это проблемы со сбытом продукции, о которых говорят 28% предпринимателей. 15% респондентов указали на трудности с привлечением финансирования, по 14% — на дефицит кадров и несовершенство законов.

Общая эмоция бизнес-омбудсмена от результатов исследования — «мы стоим сегодня не в очень хорошей ситуации». Нагуманов, вспоминая о недовольстве, которое у некоторых вызвал прошлый мониторинг, отметил: «Кто-то сразу обижается, пытается обвинить нас в некомпетентности, что мы опросили двух людей на рынке, но кто-то, наоборот, начинает конструктивно работать с этими цифрами. На самом деле, — обратился он к главам муниципалитетов, — это то, что говорят ваши бизнесмены».

В этом же духе высказался президент РТ Рустам Минниханов: «[Предлагаю] все-таки не обсуждать, насколько это правда. Ну, может быть, эмоции. Но если 100 человек сказали что-то не очень позитивное, это не два человека — значит, есть какие-то вопросы. Эти материалы — они должны быть реализованы. Раз люди сказали, значит, что-то там есть. Очень хорошо, если это ошибка или какие-то разовые настроения бизнеса».