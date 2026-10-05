Минсельхоз начнет закупать зерно в конце октября

На данный момент заявки поданы только на объем около 1,3 млн тонн

Фото: Роман Хасаев

Минсельхоз России планирует начать закупки зерна на внутреннем рынке с конца октября. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут.

По ее словам, ведомство уже приступило к отбору элеваторов для проведения интервенций. На данный момент заявки поданы только на объем около 1,3 млн тонн. Для достижения целевого объема в 3 млн тонн будет объявлен второй конкурс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2001 года в России работает механизм закупочных и товарных интервенций зерна для продажи.

Ранее сообщалось, что Россия в январе — августе 2026 года нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном.

Зульфат Шафигуллин