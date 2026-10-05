Минсельхоз начнет закупать зерно в конце октября
На данный момент заявки поданы только на объем около 1,3 млн тонн
Минсельхоз России планирует начать закупки зерна на внутреннем рынке с конца октября. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут.
По ее словам, ведомство уже приступило к отбору элеваторов для проведения интервенций. На данный момент заявки поданы только на объем около 1,3 млн тонн. Для достижения целевого объема в 3 млн тонн будет объявлен второй конкурс.
С 2001 года в России работает механизм закупочных и товарных интервенций зерна для продажи.
Ранее сообщалось, что Россия в январе — августе 2026 года нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».