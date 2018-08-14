«Если это «забота», то забота о себе»: страховщиков уличили в стремлении не платить по ОСАГО

РСА просит ввести ограничение для обращения за выплатой — не позднее пяти дней после аварии

Автостраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО до пяти дней — сейчас законом временные рамки для этой процедуры в целом не установлены. Свое решение авторы поправок пояснили борьбой с мошенничеством и даже «заботой об обывателях». Впрочем, юристы и автоэксперты сильно сомневаются в бескорыстности страховых компаний. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Совершенно правильная инициатива!»

Автовладельцы в скором времени могут утратить право обращаться за выплатой по ОСАГО без ограничений по срокам. Российский союз автостраховщиков подготовил поправки к закону, где предлагает ввести пятидневный срок для этой процедуры. Не уложился по времени — в страховке будет отказано.

Сейчас закон об ОСАГО ограничивает сроки обращения лишь при оформлении ДТП без вызова ГИБДД — так называемый европротокол. По статистике, к нему прибегают лишь 33% водителей. Страховщики же настаивают на пятидневном сроке при любом оформлении аварии. В Минфине получили поправки к закону об ОСАГО и обещали изучить предложения РСА. Если ограничение введут, автовладельцам придется доказывать, что они не могли заявиться в срок, иначе получат отказ на выплату.

Свое решение авторы поправок обосновали борьбой с мошенничеством и недобросовестными автоюристами. Когда об убытках заявляют через полтора-два года, в обстоятельствах аварии уже сложно разобраться, а задержки выплат влекут штрафы.

— Совершенно правильная инициатива! Даже если человек был в командировке, всегда можно через суд это подтвердить. Но, как правило, ремонт человеку нужен срочно, и этих пяти дней вполне достаточно, ведь это не один день и даже не два. Для добропорядочных граждан это совершенно нормальная и правильная норма, — поделился мнением с «Реальным временем» вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров.

— А когда человек приходит через год или два, извините, но там уже непонятно, была вообще авария или нет, просто концов не найдешь. Это схема для мошенников, за которых платят добропорядочные граждане. В конце концов, как-то должны бороться с жуликами, — считает он.

«Чтобы люди сроки профукали и потом мотивировать им отказы»

По словам собеседника, большинство автовладельцев — более 98% — обращаются за выплатой по ОСАГО уже на второй день после аварии. Ограничение же по срокам обращения позволит отсеять мошенников. «Понимаете, у каждой стороны есть права и обязанности. Нельзя у страховой компании отнимать возможности для проверки: было событие или нет», — пояснил Сабиров. По его мнению, даже трех дней было бы достаточно, но предлагают пять: «По крайней мере, в течение пяти дней машины еще не отремонтированы, можно поднять какие-то данные с видеокамер. Ну а кто там через два года что найдет?! Что, человек два года не помнил, что с ним авария произошла? Ну так не бывает. Естественно, когда в законе есть пробел, находятся желающие воспользоваться лазейкой, что, собственно, и делают эти профессиональные группы».

Некоторые страховщики даже назвали инициативу с ограничением сроков «заботой о самих клиентах» — дескать, повреждения автомобиля станут устранять быстрее и более серьезного ущерба удастся избежать. Впрочем, большинство опрошенных «Реальным временем» экспертов считают, что это лишь способ страховых компаний минимизировать убытки по выплатам ОСАГО, ведь многие участники ДТП не уложатся в пятидневный срок.

— Чем они это объясняют — заботой? Непривычно слышать это слово из их уст, конечно. Опять им автоюристы мешают, да. Ну нет, пять дней — это очень маленький срок! Все это делается, чтобы люди сроки профукали и потом мотивировать им отказы. Тут заботой и не пахнет никакой. Если это «забота», то забота о себе, — высказал свою точку зрения официальный представитель регионального отделения Федерации автомобилистов России в Татарстане Рамиль Хайруллин.

— Есть очень много факторов против. Во-первых, период адаптации. Если завтра скажут — пять дней, многие об этом и знать не будут. Во-вторых, некоторым могут помешать еще какие-то внешние факторы. На мой взгляд, это очень мало, вот 30 дней было бы достаточно. А эти пять дней — забота точно не о нас, — убежден Рамиль Хайруллин.

Многие водители, по его словам, не сразу обращаются к страховщику, потому что стараются успеть провести независимую оценку повреждений автомобиля: «Одно дело — страховая насчитает, другое — независимые оценщики. Особенно, если машина на гарантии. Я говорю, в пять дней точно не все уложатся!» — говорит представитель ФАР.

«Здесь каждая сторона личные интересы преследует»

— В любом процессе должен быть предоставлен разумный срок. Ситуации разные бывают, ДТП может произойти где угодно, возможно, в глуши. Или, допустим, нет у этой страховой компании филиала в данном населенном пункте. Бывает, нужно оценить ущерб у независимого оценщика. Здесь не сроки, а сам порядок обращения нужно менять, чтобы упростить процедуру, — например, в электронном виде. Здесь каждая сторона личные интересы преследует, страховая компания — свои, — рассуждает руководитель юрцентра «АмальГлобал» Камиль Абдулхаликов.

Эксперт напомнил, как еще одно новшество страховщиков уже доставило неудобства российским автовладельцам — это натуральные выплаты ОСАГО с прошлого года: «Приезжает водитель на ремонт, а ему говорят: «Доплати». Вот у нас сколько обращений, потому что месяцами стоят автомобили, не ремонтируются. Потому что страховая не платит автосервису, с которым заключила договор, и те палец об палец не ударяют, говорят: «Мы за эти деньги ничего делать не будем». И в итоге страдает потребитель». Абдулхаликов также считает, что свои поправки страховщики лоббируют лишь для того, чтобы сократить выплаты по ОСАГО.

Управляющий партнер юрфирмы «Фурман и партнеры» полагает, что это негативно скажется на страховых выплатах.

— Что главное для автомобилиста? Быстро решить вопрос и дальше поехать по своим делам. Но это ограничение может привести к тому, что будут не успевать в срок. Мне кажется, вместе с этим должна быть автоматизация процедуры обращения. Составляется протокол ГИБДД, фиксируется ущерб, и все это автоматам направляется страховщику. Вот тогда было бы удобно. Без этого будет только негатив, — добавил Антон Фурман.