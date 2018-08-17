Художества в районе Емельянова: коровы с фантастическими надоями и стада на бумаге

Как глава елабужского сельхозуправления погорел на приписках. По словам экспертов — это корень зла для всей отрасли

Фото: Максим Платонов

Татарстан рапортует о первом намолоченном миллионе тонн зерна (1,8 млн) и урожайности на уровне 27,9 ц/га. Но более подробное знакомство с районными отчетами заставляет задуматься: а все ли сельхозпоказатели отражают реальное положение дел в республике? Так, судя по информации отдельных чиновников, в Елабужском районе появились коровы-рекордсменки с невиданными до сих пор надоями — до 80 (!) кг молока в день, а надои от восьми маленьких ферм составили почти 4 тысячи центнеров. На деле же цифры оказались дутыми, а размер приписок более чем в два раза превысил фактические данные и составил 82 процента. Грешат нарисованными показателями и другие муниципалитеты. «Реальное время» вместе с фермерами и экспертами попыталось разобраться в причинах проблемы.

На лугу пасутся… свиньи под видом КРС

В конце июля в Елабужском районе сменился начальник сельхозуправления. Событие само по себе малоприметное, если бы не одно «но». Как признались местные фермеры, Ильдус Ахметов лишился своего места по результатам проверок, которые выявили многочисленные нарушения. Речь идет о завышенных показателях в отчетах чиновника по поголовью КРС и надоям молока. Размер приписок впечатлил даже бывалых сельхозпроизводителей. Многие и не подозревали, что на бумаге владеют целыми стадами несуществующих коров.

Так, например, глава КФХ Андраник Никогосян когда-то разводил свиней, но уже 2 года как закрыл ферму. Каково же было его удивление узнать, что еще в июне за ним числилось почти 200 голов крупно-рогатого скота.

— У меня всегда были только свиньи и овцы. Почему, они записали на меня 191 голову КРС, не могу понять. В позапрошлом году я уже закрыл свиную ферму, и в сельхозуправлении об этом прекрасно знали, — посетовал Андраник Никогосян.

Аналогичная картина и у главы КФХ Акбарова: по отчету у него стадо крупно-рогатого скота (КРС, — прим. ред.) на 152 головы, а по факту — ни одной коровы.

Ильдус Ахметов (на фото справа) лишился своего места по результатам проверок, которые выявили многочисленные нарушения. Фото elabuga-rt.ru



Бумажные рога и копыта

«Нарисовали» скотину и другим районным фермерам: Алиеву, Мкртчяну, Шалину, Заманову, Праздникову, Фалалеевой, Маркову и Шакирзянову. На всех вышеперечисленных глав КФХ записали 1 053 головы КРС, что на 428 голов превышает реальное количество. При этом коров оказалось на треть больше, чем в действительности:

КФХ По отчету за июнь 2018 г. По факту Разница КРС всего в т. ч. коровы КРС всего в т. ч. коровы КРС всего в т. ч. коровы Алиев Р.Н. 43 24 34 17 -9 -7 Мкртчян М.Ж. 37 28 28 10 -9 -18 Шалин С.В. 86 58 70 28 -16 -30 Заманов Д.Д. 133 53 119 39 -14 -14 Праздников Н.Н. 38 20 28 14 -10 -6 Фалалеева О.Ю. 113 42 115 45 +2 +3 Марков Е.А. 238 126 218 86 -20 -40 Шакирзянов М.М. 22 13 13 3 -9 -10 Никогосян А.Ш. 191 0 0 0 -191 0 Акбаров 152 0 0 0 -152 0 Итого 1053 364 625 242 -428 -122

— Нет, неправильно они указывают мое поголовье. Я никогда такие цифры им не подавал. У меня вообще не КФХ, а личное подсобное хозяйство. Всего 34 головы КРС, из них 17 коров, — рассказал «Реальному времени» фермер Рамис Алиев.

— У меня коровы, телята, бычки — КРС в общем. Всего 70 голов, из них 28 коровы. И, конечно, в сельхозуправлении знают, какое у меня на самом деле поголовье. Почему рисуют? Может, не хотят показывать, что в районе поголовье сокращается? Нам-то от этого все равно ничего не перепадает, если они завышают показатели. Но сейчас у нас другой начальник управления, прежнего уволили, как раз за приписки, как я понял, — пояснил глава КФХ Сергей Шалин.

При том, что одна корова обычно дает 15—20 кг молока в день, Елабугу просто залили молочные реки. Фото agro.tatarstan.ru



Рекордсмены по надоям

По производству молока в районе также сложилась весьма удивительная картина. Если верить отчету, постоянным лидерам республиканских рейтингов по надоям — атнинцам — стоит бросить свои фермы и ехать учиться у елабужан. Ведь они придумали, как получать от коровы невиданные до сих пор 80 (!) кг молока в день. Именно такие рекорды выходят, если сопоставить фактическое поголовье в районе с приписками по надоям.

При том, что одна корова обычно дает 15—20 кг молока в день, Елабугу просто залили молочные реки. По оперативным данным, в некоторых КФХ средний надой в день с одной коровы составляет более 50 кг, а минимально — 29,2 кг. Наибольшие надои указаны у глав КФХ Заманова — 52,4 кг и Фалалеевой — 47,6 кг. Мы пообщались с одним из фермеров, который даже не подозревал, что оказался районным рекордсменом:

— Какие 50 кг, вы что?! Нет, наверное, таких коров, которые бы по 50 кг давали, — изумился Динарис Заманов, — Нет у нас столько молока. Обычно 10—15 кг с коровы, ну 20 от силы. А почему такие приписки — не знаю. Я же в их отчеты не влезаю, я простой фермер. Наверное, рисуют, чтобы район поддержать.

Также приличные показатели в отчетах по надоям у глав КФХ Праздникова — 36 кг в среднем с коровы и Шакирзянова — 29,2 кг. А теперь сопоставим нарисованные цифры с реальными данными:

КФХ По отчету за июнь 2018г. По факту Разница в центнерах % Алиев Р.Н. 211 71,1 -139,9 66,3 Мкртчян М.Ж. 246 58,7 -187,3 76,1 Шалин С.В. 536 92,7 -443,3 82,7 Заманов Д.Д. 834 234,8 -599,2 71,8 Праздников Н.Н. 216 46,4 -169,6 78,5 Фалалеева О.Ю. 601 271,9 -329,1 54,3 Марков Е.А. 1119 463,5 -655,5 58,6 Шакирзянов М.М. 114 24,7 -89,3 78,3 Итого 3877 1263,8 -2613,2 67,4

Таким образом размер приписок по надоям в Елабужском районе более чем в два раза превысил фактические данные (на 2 613,2 центнера) и составил 82 процента! Реальные показатели в 15—20 кг молока с одной коровы в отчете превратились в 52,4 кг.

Еще месяц назад обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия в Елабужском районе выполнял Ильдус Кутдусович Ахметов. Однако, по словам местных фермеров, после проверок, выявивших массу завышений по сельхозпоказателям, чиновника сместили с этой должности. Сейчас пост занимает молодой выходец из Агрызского района, сам в прошлом фермер — Ленар Фаридович Нургаянов.

— Ахметов ушел в конце июля. Почему показатели были завышенные, ничего не могу сказать. Я вот только 2 недели, как работаю. Сейчас мы заново изучаем все данные, делаем пересчет. Подаем только фактические цифры. У меня нет права кого-то обсуждать или винить. Я даже не могу объяснить мотивы. Я раньше не работал в управленческой структуре, был главой хозяйства. Мы всегда давали фактические данные, — пояснил Ленар Нургаянов.

После того, как отчет сопоставили с реальными данными, район сместился в республиканском рейтинге с 17-й строчки сразу на 10 позиций вниз.

В прошлом году также за дутые показатели главу Менделеевского района Валерия Чершинцева лишили премии, а местного начальника сельхозуправления Хайдара Хадиулолина (на фото) — должности. Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

В районах три вида сводок: для главы, управления и реальный отчет

Впрочем, ситуация характерна не только для елабужан. В прошлом году также за дутые показатели главу Менделеевского района Валерия Чершинцева лишили премии, а местного начальника сельхозуправления Хайдара Хадиуллина — должности, Проверки семи хозяйств показали серьезные расхождения в данных по уборке урожая. Размер приписок по обмолоченной площади составил 2 986 га, по валому намолоту — 9,85 тыс. тонн.

КФХ или предприятие По отчету за июль и август 2017 г. По факту Разница ц га ц га ц га КФХ Нигматзянов 4500 150 1900 76 2600 74 КФХ Смирнов А.М. 24300 810 17450 651 6850 159 ООО «Колхоз Кама» 7641 283 7000 280 641 3 ООО «Абалач» 21600 720 4010 180 17590 540 ООО «Победа» 13800 460 3000 200 10800 260 ООО «Игенче» 18360 612 1600 80 16760 532 ООО «Менделеево Агро» 432757 1418 0 0 43275 1418 Итого 133 476 4453 34 960 1467 98 516 2986

Расхождение в данных районный чиновник пояснил так, в связи с повышенной влажностью зерна (от 25 до 40%) и нехваткой комбайнов (за июль и август приобрели шесть комбайнов) к уборке 2017 г. в районе приступили позже обычного, только 14 августа. Соответственно, фактические показатели оказались одними из самых низких в республике. Желая избежать критики района, Хадиуллин и завысил оперативные показатели. Тем не менее район все равно оказался на низком 42-м месте. Судя по отчету в Менделеевском рйоне прошлым летом намолотили 22 052 тонны зерна и убрали 49% площадей, реальная же картина такова: 10 920 тонн намолочено и 27% площадей убрано.

По словам экспертов отрасли, приписками грешат еще во многих районах,. Например, в Дрожжановском к этой практике прибегали не только ради повышения имиджа муниципалитета, но и чтобы за нарисованные показатели получить больше бюджетных субсидий по молоку.

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Камияр Байтемиров сообщил, что главы КФХ порой даже не подозревают, что в отчетах по их фермам завышают показатели.

— А их даже не спрашивают, все решается на уровне глав и сельхозуправлений. Потом ставят перед фактом, и это уже вошло в практику. Я разговаривал с фермерами, они говорят: «Мы даже и не знаем, что они занимаются приписками». В районах существует три вида сводок: для главы, для сельхозуправления и реальные показатели. Все это делается ради рейтинга, чтобы дутыми данными подкрепить статус района, будто все нормально. Здесь заказчиком скорее всего выступают главы, а начальники сельхозуправлений люди подневольные, но ведь должна же быть гражданская позиция. Я уже много раз был свидетелем того, как министр заявлял на совещаниях: «Кому нужны ваши дутые цифры?!», — посетовал Байтемиров.

На этой неделе Минсельхозпрод РТ обнародовал новые данные по уборке зерновых — обмолочено 1,8 млн тонн зерна, урожайность составляет 27,9 ц/га. Фото agro.tatarstan.ru



— К припискам чаще всего прибегают ради самосохранения и рейтинга. На эту проблему очень серьезное внимание обращает президент Татарстана. Ведь из кувшина можно налить только то, что в него налито. Это тупиковый путь для отрасли. Если ты неправильно оцениваешь состояние больного, то как можно его вылечить? Это очень плохо для развития сельского хозяйства. Ответственность здесь, наверное, не только на начальниках сельхозуправлений, но и на главах районов. Это старая болезнь еще со времен социализма, но ведь мы от него ушли, а некоторые все еще живут в той эпохе, — считает председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

На этой неделе Минсельхозпрод РТ обнародовал новые данные по уборке зерновых — обмолочено 1,8 млн тонн зерна, урожайность составляет 27,9 ц/га. Можно ли этим цифрам доверять и отслеживают ли в министерстве ситуацию с приписками? На этот вопрос министр ответил так:

— Пока отчетности нет, это оперативная информация. Приписки, если и будут, будем разбирать после 1 октября. Сейчас это оперативные данные, если там 2 центнера урожая, что там еще приписывать? — коротко пояснил нашему изданию Марат Ахметов.

В министерстве обещали прокомментировать проблему приписок в районных отчетах более развернуто, однако на момент публикации ответ на наш запрос пока не поступил.