«Приняли» мэра: заказ конкурентов или борьба с коррупцией стоит за арестом главы Оренбурга?

Политологи: уничтожением Арапова претенденты на губернаторское кресло избавились от сильного соперника

Задержание мэра Оренбурга за взятку в 600 тысяч рублей эксперты рассматривают с разных сторон, в том числе не исключают политического заказа. В будущем году в области пройдут выборы губернатора, а среди возможных кандидатов на этот пост называли и Евгения Арапова. Подробнее — в комментариях экспертов «Реального времени».

Как мэр Оренбурга погорел на взятке в 600 тысяч рублей

Задержанию Евгения Арапова всю неделю предшествовали новости о коррупционных скандалах в мэрии Оренбурга. Сначала был взят под стражу его заместитель по строительству Геннадий Борисов. Затем прошли обыски в городской администрации, в том числе у главы, в ходе которых у него нашли 4,2 млн рублей. Арапов объяснил, что это деньги его семьи и они задекларированы. Наконец, накануне вечером он был задержан по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей от строительной компании. Позднее Следком распространил видео с задержанием: на кадрах мэр в больничной палате, а правоохранители зачитывают ему постановление о возбуждении уголовного дела.

— Да, Евгений Арапов задержан сотрудниками Следственного комитета РФ по Оренбургской области. В данный момент глава города продолжает находиться на больничном. Он лечится в железнодорожной больнице Оренбурга. Теперь возле его палаты дежурят сотрудники полиции, — прокомментировала задержание шефа начальник пресс-службы мэрии Оренбурга Ольга Лопатинская. По ее словам, временно исполнять обязанности Арапова будет замглавы города Сергей Николаев.

По версии следствия, денежное вознаграждение мэр Оренбурга получил вместе со своим замом Геннадием Борисовым. Полученную при взятке сумму они намеревались разделить между собой в следующих долях: 400 тысяч рублей — Арапову, 200 тысяч — Борисову. Напомним, замглавы города был арестован по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей, его взяли с поличным при передаче денег от главы крупной строительной компании за общее покровительство. Силовики считают, что вице-мэр действовал сообща по предварительному сговору с другими чиновниками.

В данный момент Арапов задержан как подозреваемый, в ближайшее время ему предъявят обвинение и будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи устанавливают происхождение найденных 4,2 млн рублей в служебном кабинете Арапова.

Евгения Арапова выбили из губернаторской гонки

Оренбургский политолог Булат Калмантаев не усматривает в задержании Евгения Арапова политический окрас и не считает, что «за репрессивными мерами стоит какая-то противоположная сторона». Эксперт полагает, что в России все-таки наступает время активизации борьбы с коррупцией и этот запрос доходит и до правоохранительных органов. Здесь характерно и то, что мэр и его заместитель — оба попались на незаконных действиях, связанных со строительной сферой:

— По городу по этому поводу уже давно ходили слухи. Я слежу по социальным сетям и СМИ, есть некое удовольствие общества таким исходом. Поэтому, мне кажется, это не чей-то заказ, а просто активизация общества и правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. Тем более мы это наблюдаем и по ряду других регионов. Всегда полагал, что начинать борьбу с коррупцией надо с муниципального уровня и тогда это будет проецироваться и дальше. Это самое эффективное и найдет поддержку у народа, потому что, извините меня, не каждый несет взятку министру Российской Федерации или там начальнику департамента, — отметил Калмантаев.

Впрочем, политолог, доктор политических наук, профессор Оренбургского института Московской государственной юридической академии Галина Шешукова полагает, что вопросы по задержанию Арапова есть не только к следствию, но и к его политическим оппонентам.

— У нас в следующем году выборы губернатора. И глава города, тем более такой молодой и перспективный, как Арапов, занимал серьезную позицию. В марте были опубликованы итоги экспертного опроса по эффективности мэров, и из 88 мэров он занял 18-е место, что для такого города, как Оренбург — относительно небольшого по сравнению с Казанью, это очень неплохой результат. Причем так же было и в предыдущие годы. Эксперты его хорошо оценивают. Поэтому в связи с тем, что у нас впереди выборы губернатора, а это один из возможных кандидатов, в данном случае его лишили этой возможности, — пояснила свою точку зрения Галина Шешукова.

Собеседница издания обратила внимание на еще одно обстоятельство — в эти же дни дал интервью бывший кандидат в губернаторы Оренбургской области, депутат Госдумы Сергей Катасонов от ЛДПР. Политик подтвердил свое намерение участвовать в выборах на пост главы региона, если партия его выдвинет.

— Я не думаю, что за этим стоит Катасонов, но для него это благоприятная ситуация. Потому что все уголовные дела и против мэра, и против министра сельского хозяйства — это все влияет на репутацию региона, и для губернатора это не очень приятно. Кстати, и губернатор, по экспертным оценкам, смотрится не очень плохо, где-то в центре рейтинга. По целому ряду показателей есть успехи. И сказать, что он в аутсайдерах, нельзя. В принципе, у него очень устойчивые позиции, а задержание Арапова может плохо сказаться на политической стабильности региона, — добавила Шешукова.

«Он и мэром-то был не очень, а его называли сменщиком Берга»

«Реальное время» с помощью профессиональных экспертов недавно составило рейтинг влиятельных чиновников Оренбуржья, где вторую десятку возглавил как раз Евгений Арапов. Его позиции оценивали достаточно высоко:

— Мэр Оренбурга Евгений Арапов как будто предчувствует скорую отставку Берга (губернатора Оренбургской области, — прим. ред.) и смеет не подчиняться руководителю области, — отметил журналист Мереке Ульманов («Беловка.рус»). — Например, недавно на одном из совещаний Берг рекомендовал Арапову уволить директора муниципального предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки», но прошел месяц, а руководитель транспортного предприятия по-прежнему на своем месте. Можно сказать, что влияние главы Оренбурга растет.

В том же ключе, что Арапов в некотором роде противостоял Юрию Бергу, рассуждает сегодня и Булат Калмантаев: «Я полагаю, что Арапов — человек из другой команды, оренбургской, так скажем, которая сумела пробить его на нынешнюю должность как некую фигуру, которую можно было бы потом противопоставить именно Бергу. И это уже начиналось, господина Арапова уже видели в этом качестве — мол, вот готовый губернатор. Хотя в общем он и мэром-то был не очень, а его называли сменщиком Берга».

Других претендентов на кресло мэра Оренбурга собеседник издания не видит: «Тот случай, когда кандидатур нет». По словам Калмантаева, бизнесменов, воспитанных в условиях начала 90-х годов, коим и является Арапов, «нельзя никоим образом к муниципальной власти подпускать, они не знают рамок, потому что по-другому сформировались, начинают действовать по тем же моделям, им все равно: бюджет делят точно так же, как и тогда, и откаты берут». Достойным кандидатом в мэры мог бы стать хороший хозяйственник, но таких надо поискать, продолжил мысль эксперт.

«Система, взяв в свои крепкие объятия чиновника, обычно оттуда уже не выпускает»

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин рассматривает задержание Арапова с разных позиций.

— Это может быть как политический заказ, например, в случае жесткой конкуренции, при политическом давлении часто применяются методы давления через силовиков. А может быть и просто антикоррупционная борьба, исходя из того, что силовики сейчас заточены, чтобы отслеживать коррупционные проявления в обществе, особенно среди чиновников. Только среди высшего чиновничества более 300 дел сейчас ведется силовиками, поэтому данный случай может быть и этим направлением. Но в любом случае это вещь, которая уже случилась, а система, взяв в свои крепкие объятия чиновника, обычно оттуда уже не выпускает.

Колядин также отметил, что Евгений Арапов оппонировал Юрию Бергу, хотя, по другим источникам, был человеком из его команды.