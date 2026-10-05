Связующая нить: этиленопроводу Нижнекамск — Казань 50 лет

СИБУР готовит к запуску новую 254-километровую магистраль

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Этиленопроводу, связывающему два крупнейших нефтехимических предприятия Татарстана — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», — исполнилось 50 лет. Юбилей магистрали отметили сразу два поколения нефтехимиков: строители и первые эксплуатационники этиленопровода приехали на один из новых крановых узлов вместе с теми, кто отвечает за его работу сегодня.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Первый этилен по «трубе» от Нижнекамска до Казани пошел летом 1976 года. Вслед за этим появилась дополнительная ветка в направлении Уфы, Стерлитамака и Салавата. К 1978 году сформировалось знаменитое «этиленовое кольцо». Оно объединило пять крупнейших нефтехимических предприятий Татарстана и Башкирии.

— Когда люди своими руками создают что-то новое, это особая гордость. Вы взялись за этот проект, построили его, запустили и десятилетиями обеспечивали его надежную эксплуатацию. Один объект во многом создал возможности для развития нефтехимии Татарстана и интеграции крупнейших предприятий Урало-Поволжского промышленного узла. Сегодня мы достраиваем новый этиленопровод и продолжаем дело, которое начали вы. Рассчитываем, что новая магистраль прослужит не меньше и станет основой для дальнейшего развития нефтехимии Татарстана и страны. Будем ждать вас уже на открытии нового объекта, — отметил председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима», член правления — исполнительный директор СИБУРа Игорь Климов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Для ветеранов поездка на новый крановый узел стала возвращением к месту, где началась их профессиональная карьера. Александр Воропаев проработал на эксплуатации этиленопровода 32 года: начинал начальником участка, а впоследствии отвечал за всю протяженность «трубы». Ради юбилейной встречи он специально приехал из Санкт-Петербурга.

— Очень рад встретиться с друзьями и снова здесь побывать. Когда-то мы ездили по трассе, видели такие крановые узлы у газовиков и завидовали. А сейчас смотришь на то, что построено здесь, и гордость берет. Все новое, современное, — поделился впечатлениями Александр Воропаев.



предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

К юбилею СИБУР завершил строительство новой этиленовой магистрали, которая примет эстафету у своего предшественника. Сейчас на новом этиленопроводе идут пусконаладочные работы.

Новая магистраль протянулась на 254 километра. На трассе расположены четыре крупных речных перехода и почти 700 пересечений с действующими коммуникациями. На пике строительства здесь работали более 600 специалистов и около 200 единиц техники. В проекте были задействованы специалисты из разных регионов страны, использовались отечественное оборудование и материалы.

Новая магистраль не просто заменит действующий трубопровод, но и увеличит объем поставок этилена на КОС в 2,5 раза — до 520 тыс. тонн в год.

Если этиленопровод 1976 года был одним из передовых объектов своей эпохи, то его преемник получил современный уровень автоматизации и промышленной безопасности. Каждый из 21 кранового узла оснащен системами телемеханики, видеонаблюдения и связи. Система обнаружения утечек позволяет определить место возможной разгерметизации с точностью до 10 метров и дистанционно перекрыть необходимый участок.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Этиленопровод — это не просто труба, а высокотехнологичный объект с историей. Он символизирует связь между регионами, предприятиями и нашими командами. Сегодня мы продолжаем эту большую историю. Производство этилена на «Нижнекамскнефтехиме» уже удвоилось за счет ввода в прошлом году нового олефинового комплекса, и производственная инфраструктура должна успевать за этими темпами — быть такой же современной и технологичной, — подчеркнул в общении с ветеранами генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Инвестиции СИБУРа в новый этиленопровод составляют более 35 млрд рублей. Это важная составляющая масштабной инвестиционной программы компании по развитию производств в Татарстане с общим объемом инвестиций 600 млрд рублей. Ее реализация позволяет создать в республике полный цикл производства современных синтетических материалов для строительства, сельского хозяйства, медицины, автомобильной промышленности и других отраслей.

Новый этиленопровод обеспечит возросшие потребности «Казаньоргсинтеза» в сырье и создаст инфраструктурный задел для дальнейшего роста и развития производств. За последние годы предприятие последовательно наращивало собственные перерабатывающие мощности: модернизировало три линии производства полиэтилена высокой плотности, увеличив их суммарную мощность до 660 тыс. тонн в год, а также обновило печи пиролиза, производительность которых выросла на 31,5%.

— Я сам начинал работать на «Нижнекамскнефтехиме». Все эти 50 лет предприятия наращивали мощности, и сегодня мы продолжаем их увеличивать. Большое спасибо ветеранам, которые создавали эту систему, и командам, которые продолжают их работу сегодня, — отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сейчас новая магистраль вышла на финальную стадию перед запуском — пусконаладочные работы. Специалистам предстоят испытания и диагностика оборудования, настройка автоматики и комплексная проверка систем безопасности. До конца 2026 года планируется завершить необходимые процедуры, получить заключения Росприроднадзора и Ростехнадзора и запустить новый этиленопровод.