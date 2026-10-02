Новак назвал условие для возобновления экспорта дизеля из России

Решение будет зависеть от баланса на внутреннем рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти России внимательно следят за ситуацией с дизельным топливом на внутреннем рынке. При наличии избытка страна будет рассматривать возможность его экспорта.

Он отметил, что мониторинг будет основан на балансе на внутреннем рынке, особенно учитывая потребности сельхозпроизводителей и других потребителей.

— Для нас это является приоритетным. Если возникнут излишки, мы готовы рассматривать экспортные возможности, — добавил Новак (цитата по ТАСС).

Напомним, что ранее правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей до конца октября. Общий запрет на вывоз топлива в стране будет действовать до 31 января 2027 года, в то время как для производителей дизельного и судового топлива ограничения были продлены до 30 сентября.

При этом правительство уже заложило в бюджет рост акцизов на бензин и дизтопливо до 2029 года, а в Татарстане тем временем вновь выросли цены на бензин. Сильнее всех подорожал АИ-95.



Никита Егоров