Суд согласился отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы 16 августа согласился отпустить под домашний арест Анну Павликову, проходящую по делу «Нового величия» — «экстремистской организации», созданной агентами ФСБ.
Павликова будет жить в квартире отца в Москве до 13 сентября, передает «Интерфакс». Ей запрещено вести переговоры по мобильному телефону и интернету, а также обсуждать с представителями прессы обстоятельства своего дела.
Дело второй фигурантки дела, Марии Дубовик, будет рассмотрено сегодня.
Накануне в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия».Происшествия
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