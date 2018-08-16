Суд согласился отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы 16 августа согласился отпустить под домашний арест Анну Павликову, проходящую по делу «Нового величия» — «экстремистской организации», созданной агентами ФСБ.



Павликова будет жить в квартире отца в Москве до 13 сентября, передает «Интерфакс». Ей запрещено вести переговоры по мобильному телефону и интернету, а также обсуждать с представителями прессы обстоятельства своего дела.

Дело второй фигурантки дела, Марии Дубовик, будет рассмотрено сегодня.

Накануне в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия».