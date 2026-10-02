Глава Минвостокразвития Чекунков озвучил стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике

При этом степень разведанности региона не превышает 20%

Фото: Максим Платонов

Стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в российской Арктике превышает 20 триллионов долларов. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе заседания совета Морской коллегии РФ, которое прошло в Светлогорске (Калининградская область).

— По оценке Восточного центра государственного планирования (Востокгосплан), стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике составляет более 20 триллионов долларов. При этом, по оценке самих недропользователей, степень разведанности региона не превышает 20%. Если экстраполировать эти данные, то общая капитализация российской Арктики составляет не менее 100 триллионов долларов, — отметил министр (цитата по ТАСС, — прим. ред.).

Оценка была представлена в рамках I Международного форума портовых городов на заседании, посвященном защите национальных интересов России и развитию международных арктических проектов.

Никита Егоров