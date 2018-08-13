Фаттахов vs Абдуллины: брат рулевого «Татнефтепродукта» оправдан вчистую

«Алтынбанк» и прокуратура не убедили Верховный суд Татарстана в обмане банка на 60 млн рублей со стороны поручителя по кредиту

Фото: Ирина Плотникова

В Казани вступил в силу оправдательный приговор по делу о мошенничестве с кредитом «Алтынбанка» на 60 млн рублей. Верховный суд Татарстана согласился с решением Ново-Савиновского райсуда Казани о невиновности 44-летнего Рафаэля Фаттахова — экс-заместителя гендиректора ХК «Татнефтепродукт» и кузена главы этого холдинга Рустама Сабирова. Согласно приговору, претензии «обманутого» банка документально подтверждаются лишь в том, что выданный на законных основаниях кредит, по которому Фаттахов выступал поручителем, возвращен не был. Подробнее в материале «Реального времени».

Банк настаивает: бизнес-сделки группы компаний были мнимыми



На заседание в Верховный суд республики оправданный Рафаэль Фаттахов, гендиректор ООО «Чулпан трейд», пришел без конвоя. Под стражей по уголовному делу о кредитной афере он провел месяц, еще 13 месяцев находился под домашним арестом, вплоть до вынесения приговора Ново-Савиновским райсудом 18 июня.

Отметим, в прениях прокуратура просила посадить Фаттахова в колонию на 6 лет. Так что в своем апелляционном представлении гособвинитель Азалия Гильманова просила оправдательный приговор отменить, настаивая на том, что он не соответствует фактическим обстоятельствам дела, в частности, показаниям предправления потерпевшего банка Рината Абдуллина и ряда свидетелей, оснований не доверять которым не было. В своей жалобе Гильманова указала, что Фаттахов создавал искусственные долги, чем вводил банк в заблуждение.

Начальник юротдела «Алтынбанка» Анна Коршунова в своей жалобе также просила приговор отменить и вернуть дело на новое рассмотрение. «Деньги были выданы по кредиту и возвращены не были, на счетах «Садко» (получатель кредита, — прим. ред.) отсутствуют. «Фактически они ушли в «Чулпан трейд», — цитировал доводы банка судья-докладчик. — Указанные договоры поставки нефтепродуктов были мнимыми сделками, необходимыми для погашения и получения новых кредитов».

Напомним, Фаттахова обвиняли в уводе кредитных сумм через подконтрольные ему, по версии обвинения, компании: ООО «Садко» в 2014-м получило кредит и сразу же перечислило его в «ТНП «Бункер», с 2016-го погашение прекратилось, ООО «Садко» обанкротилось, а его гендиректор объявил, что являлся лишь номинальным руководителем и виноват Фаттахов.





«Возбуждено с одной целью — давить на меня»

Конкурсный управляющий компании-банкрота «Садко» Игорь Франов на заседание не пришел. Направленная по указанному им адресу повестка вернулась обратно в суд. В итоге стороны приняли решение рассматривать жалобу Франова без него. Оспаривал конкурсный управляющий не сам приговор, а еще апрельское постановление райсуда, который исключил «Садко» из числа потерпевших по делу, посчитав, что одни и те же 60 млн рублей, выданные в качестве кредита, не могут быть одновременно похищены и у банка, и у компании-получателя.

В апелляции дело рассматривала тройка судей ВС РТ. Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович просила приговор отменить, главный юрист банка Анна Коршунова в дополнение к своей жалобе сообщила: «Фаттахов со своей группой компаний ввел банк в заблуждение. И судом [первой инстанции] этому оценка вообще не дана».

Дольше всех на заседании выступал сам оправданный, причем говорил без бумажки и уложил рассказ о перипетиях спора с банком в 10 минут. «Данное уголовное дело было возбуждено с одной исключительно целью — давить на меня. Чтобы я или мои родственники были принуждены рассчитаться по кредиту «Садко», где я являюсь только поручителем», — сообщил суду Фаттахов. Назвавшись обыкновенным предпринимателем, оправданный рассказал, что его компания «Чулпан трейд» с выгодой для себя сотрудничала с «Садко» в области буксировки нефтепродуктов в акваториях Волги и Камы. Поэтому и посчитала возможным поручиться по кредиту партнера перед банком.

«Доверенности «Садко» мне никогда не выдавало, ни в каких переговорах от его имени я не участвовал, тем более с банком», — подчеркнул выступающий, добавив, что законность выдачи кредита в 60 млн рублей ранее была установлена арбитражными судами, которые признали «Садко» банкротом и включили «Алтынбанк» в реестр кредиторов. Фаттахов отметил, что до банкротства компания-получатель не раз получала кредиты в том же банке, а ее руководитель был знаком с председателем правления Абдуллиным с конца 90-х. Также оправданный дал понять, что считает и себя потерпевшим в кредитной истории, поскольку его компания «Ойл Тек» отдала «Садко» 60 млн рублей — в счет погашения прежнего кредита, без чего новый компания бы не получила. Деньги эти возвращены не были, дал понять Фаттахов, добавив: «Садко» не рассчитался и за поставку топлива, часть которого осталась в арестованных по делу судах-буксировщиках.

Адвокат о мужестве судьи и неудовлетворенности банка

Результатом своего уголовного преследования и тяжб с банком — а в «Чулпан трейде» также была введена процедура банкротства, Фаттахов считает полную утрату бизнеса. Позже в последнем слове он повторил: «Никого не обманывал, ничего не похищал. Сам понес финансовые потери».

В противовес доводам банка о якобы неучтенных судом словах свидетелей адвокат оправданного Равиль Туктаров с ходу заявил: «Это не дело о краже белья во дворе, которое можно судить только по показаниям свидетелей. Это экономическое дело. И отношения сторон являются гражданско-правовыми». Отметим, что в прениях вскрылось, что уже после передачи уголовного дела «Алтынбанк» уступил аффилированной компании «Аракчинский гипс» право требования по якобы похищенному кредиту, посчитав, что этот «токсичный актив» портит показатели кредитного учреждения. По мнению защиты, такое правопреемство лишь подчеркивало их правоту, и «Алтынбанк» заверил райсуд — сделка аннулирована.

— О каком обмане говорит представитель банка я так и не понял, потому что это является просто словами. Был залог в виде нефтяных судов, которые сам банк оценил в 160 млн рублей — то есть дороже, чем размер кредита, — продолжил на заседании ВС РТ адвокат Туктаров.

Защитник напомнил, что уголовное дело в отношении Фаттахова было инициировано банком, «не удовлетворенным скоростью взыскания долгов», и поддержано первым зампрокурора РТ Сергеем Старостиным — он отменил два отказных постановления МВД и отправил материал в Следком. «Не могу не отметить мужество суда первой инстанции, который пресек незаконное использование уголовного судопроизводства как способ оказания давления», — сказал адвокат, назвав это дело общественно значимым для бизнеса.

Защита просила отклонить жалобы и представление на оправдательный приговор и оставить его в силе. Верховный суд РТ так и поступил.