Ищем маммолога: Фонд соцстраха в Татарстане выставил счет мамочкам со сверхдоходами

По версии следствия, врач горбольницы №7 Казани и сотрудники отделения ФСС РФ по РТ выдоили из бюджета 59 млн рублей по пилотному федеральному проекту

Откуда у бюджетника три квартиры площадью от 40 до 113 метров? Почему 157 беременных согласились участвовать в афере с декретными выплатами? И, наконец, куда утекли эти деньги вместе с присосавшимися к бюджету организаторами бизнеса из регионального фонда соцстраха и врачом-маммологом, который, как считают в МВД Татарстана, вербовал своих пациенток в директора и бухгалтеры с нарисованной зарплатой? На эти вопросы должны ответить следователи, которыми уже установлено, что в 2016—2017 годах из бюджета регионального отделения ФСС похитили не меньше 59 млн рублей. Часть попавших в оборот следствия мамочек уже начали возвращать деньги, сообщили «Реальному времени» в Фонде.

Из четверых подозреваемых один в бегах с апреля



Аферу с декретными деньгами в Татарстане вскрыли сотрудниками ФСБ и УЭБиПК МВД РТ. В региональном отделении Фонда социального страхования утверждают — сделано это было при их непосредственном участии. Огласку история получила лишь сейчас, хотя уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК) возбудили еще 21 марта. К сегодняшнему дню статус подозреваемых в этом преступлении официально получили четверо, причем двое из них в бегах.

Предполагаемым организатором преступной схемы в ГСУ МВД Татарстана считают 35-летнего Алексея Белякова, бывшего замруководителя филиала №1 Вахитовского района Казани отделения ФСС РФ по РТ. Судя по его прошлым декларациям о доходах, ранее он занимал должность начальника отдела администрирования страховых выплат в том же филиале. За 2015 год отчитался в получении дохода 1 млн 925 тыс. рублей, в следующем увеличил личный заработок до 2 млн 447 тыс. рублей, а еще сменил машину, расставшись с «Киа СЛС» («Спортейдж») на «Хундай Солярис».

Отметим, что в том же 2016 году в совместной и долевой собственности у Белякова находились квартиры площадью 113,6 кв. м и 46,6 кв. м, у супруги со скромным годовым доходом 54,5 тыс. рублей была доля в квартире 66,3 кв. м, в безвозмездном пользовании у нее и двух несовершеннолетних сыновей находилась квартира 113,6 «квадратов». Отметим, что из декларации Белякова по сравнению с прошлым годом исчезли два земельных участка 1 200 и 1 000 кв. м. Декларация за 2017 год на сайте Фонда уже не публиковалась. «Человек, который замешан в деле, в Фонде давно не работает. Он был сотрудником филиала, а не регионального отделения. В Татарстане работают 14 филиалов», — пояснила «Реальному времени» пресс-секретарь организации Екатерина Афонина. Уточнить, добровольным ли было увольнение Белякова, она обещала позже.

По данным наших источников в правоохранительных органах, в разработку вышеупомянутый страховщик попал еще зимой, а уже в апреле полиция объявила его в федеральный розыск.

Предполагаемым организатором преступной схемы в ГСУ МВД Татарстана считают 35-летнего Алексея Белякова, бывшего замруководителя филиала №1 Вахитовского района Казани отделения ФСС РФ по РТ. Фото usd.tatarstan.ru



«Беременность реальная, зарплата — нет»

В те же сроки статус подозреваемой в афере получила 34-летняя безработная Ильмира Саитова, ранее трудившаяся в подчинении Белякова главным специалистом отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам филиала №1 Вахитовского района Казани отделения ФСС РФ по РТ. 11 апреля в Казани следователи просили водворить Саитову в СИЗО, однако Вахитовский райсуд избрал ей домашний арест. В последний раз его срок был продлен до 21 сентября.

«Реальному времени» удалось связаться с адвокатом Саитовой, но комментировать позицию своей клиентки без ее согласия он не стал. По версии следствия, Беляков поручил Саитовой трудоустроить нескольких беременных из разных районов Татарстана, выдав их за своих родственниц. Указание было выполнено: женщин устроили в две реальные организации задним числом — ведь по закону претендовать на получение декретных могли лишь те дамы, что до выхода в декрет отработали в организации не меньше 2 лет. Затевалось все это для того, чтобы беременные смогли получить из Фонда соцстраха декретные выплаты от государства. Масштаб аферы впечатляет — уже установлены факты хищений на сумму 59 млн рублей по выплатам 157 роженицам.

Кроме двух реальных фирм участниками схемы было создано еще 15 новых — специально для фиктивного трудоустройства рожениц. На бумаге эти компании занимались и транспортными перевозками, и поставками стройматериалов, и даже производством. Однако на деле, полагают силовики, производили лишь макулатуру — отчеты для подачи в Фонд для начисления выплат беременным в размере среднего дневного заработка за 2 года на период декретного отпуска. «Беременность была настоящей, заработок — нет», — уточняет пресс-секретарь ГСУ МВД Татарстана Наталья Сагитова.

При нарисованной зарплате суммы набегали приличные. В среднем участницам данной схемы начислялось по 400 тыс. рублей, бывало, и больше, и это резко выбивалось из общей статистики выплат в 70 тысяч. Установлен факт, когда учредителем фирмы выступила декретница, назначила себя директором с зарплатой в миллион, и государству пришлось раскошелиться. Впрочем, как полагают в полиции, самим женщинам на руки выдавалось по 50—80 тыс. рублей, а остальное шло Белякову и К. Подготовку фиктивной бухгалтерии для обмана государства инкриминируют домашней арестантке Саитовой. Еще одной подозреваемой, бухгалтеру по специальности, не работавшей в Фонде, мера пресечения через суд не избиралась. Саитова, говорят, вину не признает: мол, только выполняла задания руководства.

В июне в федеральный розыск был объявлен еще один подозреваемый в причастности к афере — бывший хирург-маммолог казанской больницы №7 Гиа Чухуа. Фото 16.мвд.рф

Врач из Грузии «кинул» декретниц и следствие

В июне в федеральный розыск был объявлен еще один подозреваемый в причастности к афере — бывший хирург-маммолог казанской больницы №7 Гиа Чухуа. Ему, как и Белякову, 35 лет, родился в Грузии, в 2006-м закончил Казанский медуниверситет по специальности «лечебное дело», а в 2013-м там же прошел обучение на хирурга.

У следователей есть основания полагать, что именно этот врач по месту основной работы подыскивал мамочек, которые согласятся на фиктивное трудоустройство. Впрочем, согласившиеся остались недовольны действиями врача — обещал деньги и «кинул». Не исключено, что скрыться от следствия Гиа Чухуа решил на своей родине. Однако в международный розыск он пока не объявлен.

По данным силовиков, первые незаконные выплаты начались в апреле 2016 года, а прикрыли лавочку только в сентябре 2017-го. Отметим, что возможной эта афера стала с началом реализации в Татарстане пилотного проекта Фонда соцстраха «Прямые выплаты» в июне 2015-го. Цель была благая — исключить работодателя из цепочки, чтобы у декретниц не возникало проблем с выплатой в том случае, если предприятие испытывает финансовые трудности или вообще обанкротилось. Теперь задача компаний — выплатить все положенные страховые взносы в полном объеме, а дальше через Фонд собранные средства выплачиваются адресно в виде пособий: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет на ранних сроках беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и т. д.

Ранее хищения были выявлены в Противораковом фонде Татарстана и Фонде поддержки предпринимателей РТ.

«Есть факты возврата средств»

В региональном отделении ФСС подтвердили — Фонд получил статус потерпевшего. «Но сегодня уже есть факты возврата денежных средств, полученных незаконным способом», — не называет сумм пресс-секретарь отделения Екатерина Афонина и подчеркивает, что участникам таких схем грозит ответственность:

— Предприятие обманным путем рисует большие зарплаты, особенно это касается беременных женщин. А нам в электронном виде подают эти цифры. Мы эти реестры принимаем и оплачиваем, потом при проверках выясняется, что женщины были трудоустроены фиктивно или зарплата была фиктивно завышена. Таким образом, мы находим нарушения, передаем в правоохранительные органы эти факты. И потом уже с предприятиями разбираются правоохранительные органы, а если организации, так скажем, исчезли, то выходят на тех людей, кто получил эти пособия — на беременных. Им приходится возвращать эти деньги в ФСС в полном объеме.

Популярная схема страховых аферистов — беременная «многостаночница», устроенная сразу на нескольких предприятиях. Фото otrude.ru

Еще одна популярная схема страховых аферистов — беременная «многостаночница», устроенная сразу на нескольких предприятиях. «На одном предприятии она, может быть, работает по-настоящему, а на двух-трех — фиктивно», — считают в Фонде. А потому предупреждают мамочек: при получении звонка от начальства «с сомнительным предложением подзаработать» — не поддаваться на «уговоры, провокации и заманчивые предложения», а звонить в правоохранительные органы или ФСС. И не становиться соучастником преступления.

Кстати, сегодня проект «Прямые выплаты» реализуется уже в 38 регионах страны. Работодатель уплачивает 100% страховых взносов в Фонд, и если у застрахованного работника возникает право на пособие, ФСС осуществляет выплату напрямую на счет работника. Последний, как и раньше, приносит своему работодателю документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и прочее), и заполняет заявление о выплате пособия на имя филиала регионального отделения. Работодатель передает эти документы вместе со сведениями о заработной плате, стаже и другими документами в Фонд, тем самым подтверждая их достоверность. Далее филиал регионального отделения проверяет документы, назначает и выплачивает пособие напрямую работнику.

По «Прямым выплатам» татарстанцы получили 10 млрд

Всего с 2015 года по проекту «Прямые выплаты» в Татарстане выплачено более 10 млрд рублей по 150 тысячам пособий.

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан с апреля 2011 года возглавляет Рамиль Гайзатуллин, племянник министра финансов Татарстана. В феврале — апреле 2011 года исполняющим обязанности управляющего был Фердинат Закиров, а с 2002 по 2011 годы управляющим являлся Рашит Галимов.

Нынешний управляющий, Рамиль Гайзатуллин, согласно данным сервиса «Картотека», в разные годы являлся учредителем в 11 компаниях. Среди них — ООО «Раминвест» и «Раминвест М», «Рич», «Рамхимпродукт», по два юрлица с названиями «Золотой теленок», «Премиум» и «Центр», а также ООО «Казанский мясокомбинат-1». Кроме того, Рамиль Гайзатуллин с 2001 по 2011 годы был индивидуальным предпринимателем.

Рамиль Гайзатуллин, согласно данным сервиса «Картотека», в разные годы являлся учредителем в 11 компаниях. Фото Сергея Туганова

Согласно данным системы «Спарк-Маркетинг», последние 8 лет сумма госконтрактов регионального отделения ФСС непрерывно росла. Если в 2010 году учреждение заключило лишь 34 контракта на 57,2 млн рублей (крупнейшие в основном связаны с санаторно-курортным лечением), то уже к 2011 году объем вырос до 159 млн рублей (крупнейший из 120 контрактов связан с покупкой нежилого здания за 36,3 млн рублей у ООО «Арказ», остальные крупные тендеры — с санаторно-курортным лечением и изготовлением протезов).

Рекорд по объему заказов был поставлен в 2016 году. Тогда татарстанское отделение Фонда заключило 390 контрактов на 1,255 млрд рублей. Причем восемь крупнейших, от 35 до 221 млн рублей, получило казанское ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» — на поставки абсорбирующего белья, протезов нижних конечностей, подгузники для взрослых и ортопедическую обувь.

В 2017 году заказов было 334, их сумма — 1,225 млрд рублей. Крупнейшим поставщиком стала все та же «Транснациональная фармацевтическая компания». Похожая динамика и в 2018 году. На данный момент заключено 252 контракта на общую сумму в 840,6 млн рублей. 25 из них — все с той же ТФК (277 млн рублей), еще 7 контрактов должно исполнить казанское ООО «Учебно-производственное предприятие «Картонажно-полиграфические изделия» (173 млн рублей).