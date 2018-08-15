В Москве начался несанкционированный «Марш матерей»

В центре Москвы проходит «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Шествие началось в 19.00. Демонстранты проследуют от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. Несмотря на ливень, по данным «Дождя», в акции участвуют несколько сотен человек.

Отмечается, что шествие не согласовано с московскими властями. В настоящее время происшествий не зафиксировано.

Участники «Марша матерей» требуют освободить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Они были заключены под стражу 16 марта. Девушек обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). В изоляторе у них ухудшилось состояние здоровья. К освобождению девушек ранее призывали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.



Ранее актриса Яна Троянова получила предостережение от прокурора о возможной уголовной ответственности из-за проведения «Марша матерей».