Елабужское «Поле чудес» и два приговора экс-главы исполкома

Приговором суда бывший подчиненный Геннадия Емельянова освобожден от наказания, хотя ущерб от его действий оценен в 2,8 млн рублей

Верховный суд Татарстана утвердил новый приговор по делу начальника отдела УК «КЭР-Холдинг» и экс-главы исполкома Елабужского района Рафиля Аюпова. Отставной vip-чиновник признан виновным в превышении полномочий с ущербом в виде отчужденных под частные дачи муниципальных земель. Вину он так и не признал и до последнего оспаривал свой мягчайший приговор. Как выяснило «Реальное время», в качестве свидетелей по этому делу допрашивались главы Елабужского и Менделеевского районов Татарстана — Геннадий Емельянов и Валерий Чершинцев.

Экс-главу исполкома привлекли по делу о расширении дачных границ

Рафилю Аюпову сейчас 62 года. На момент направления дела в суд, несмотря на пенсионный возраст, трудился начальником отдела земельно-имущественных отношений в ООО «УК «КЭР-Холдинг». Статус фигуранта в уголовном деле получил еще после задержания в октябре 2013 года, тогда же был освобожден под обязательство о явке. Первоначально обвинялся в мошенничестве и преступной халатности. Позже эти статьи из дела Аюпова исключили, предъявив обвинение в превышении должностных полномочий. На момент привлечения к ответственности в декларации чиновника значились 1/6 доли в квартире общей площадью 153,7 кв. м, садовый участок 402 кв. м, еще один, в 699 кв. м, числился в пользовании. Его супруга передвигалась на «Калине» и заработала за 2013 год 28,9 тыс. рублей, сам чиновник отчитался за 2 млн 193 тыс. рублей.

«Хоть я много лет работал с землей, но дом так и не построил, сына не воспитал — у меня две дочки, зато деревьев посадил столько, что на всех хватит», — шутил Аюпов в 2010-м, комментируя «Вечеру Елабуги» свое назначение председателем Земельно-имущественной палаты Елабужского района (далее — ЗИП).

В 2008—2013 годах Калимуллин похитил около 900 тыс. рублей под видом членских взносов от желающих вступить в садоводческое товарищество «Тарловка» и получить наделы на территории, которая в действительности товариществу не принадлежала. Фото chelnyltd.ru



На скамье подсудимых Аюпов оказался в январе 2016-го — через год с лишним после того, как покинул пост главы исполкома Елабужского района. Примечательно, что еще весной 2014-го был вынесен приговор его предполагаемым подельникам — директору межующей организации «Агроинвест» и председателю СТ «Тарловка» Рамилю Калимуллину, председателю СНТ «Гульбакча» Амилю Гасанову и директору елабужского МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территорий» Эдуарду Гайнетдинову. За мошенничество с земельными участками их наказали условными сроками.

Суд установил, что в 2011-м троица поучаствовала в незаконном расширении границ садового общества «Гульбакча» за счет прихватизации муниципальных земель с продажей участков не подозревающим об афере людям, а в 2008—2013 годах Калимуллин похитил около 900 тыс. рублей под видом членских взносов от желающих вступить в садоводческое товарищество «Тарловка» и получить наделы на территории, которая в действительности товариществу не принадлежала. Ущерб бюджету был оценен в 4,3 млн рублей. Приговор компания не оспаривала.

Емельянов признался: должностных обязанностей у Аюпова… не было

Любопытно, что еще до приговора вышеназванной троице полиция поделилась со Следкомом оперативной информацией: якобы к уводу у муниципалитета участка в 1 га рядом с незакрепленными границами «Гульбакчи» причастен бывший председатель ЗИП, а ныне глава Елабужского исполкома Рафиль Аюпов. Якобы именно он дал указание Калимуллину и Гайнетдинову поделить землю по 10 соток, а затем ввел в заблуждение главу района Геннадия Емельянова и его зама Валерия Чершинцева, и те подписали подготовленные в ЗИП документы о бесплатной передаче в собственность граждан вновь образованных участков, которые позже были проданы за полмиллиона с лишним каждый и присвоены участниками аферы. Одна из таких покупательниц в мае 2012 года отдала 580 тыс. рублей и позже оформила в собственность участок с соснами недалеко от нацпарка «Нижняя Кама», расположенного в районе, который елабужане прозвали «Полем чудес».

Осужденный Калимуллин в 2015-м году свидетельствовал, что весной 2011 года либо Гайнетдинов, либо Аюпов попросили его «подобрать земельные участки» в черте города. Он подобрал, позже уже вместе с Гайнетдиновым и Аюповым съездил на место, указав свободную площадь рядом с дачами «Гульбакчи». Исполкомовским участок понравился, Аюпов сказал Калимуллину разбить его по 10 соток, составить схему и принести ему, что и было сделано, вспоминал этот свидетель.

Елабужский глава ставил под сомнение факт совершения Аюповым должностного преступления. Он рассказывал, что должностных обязанностей у того как у председателя ЗИП не было вообще. Фото Максима Платонова



Отметим, что и Чершинцева (ныне — глава Менделеевского района), и Емельянова следствие допрашивало, но ничего плохого о руководителе исполкома они не говорили. В частности, елабужский глава ставил под сомнение факт совершения Аюповым должностного преступления. Он рассказывал, что должностных обязанностей у того как у председателя ЗИП не было вообще, «поскольку предыдущее руководство не оставило никаких документов, в том числе баз данных». Поэтому, со слов главы, Аюпов опирался на Положение о Земельно-имущественной палате района, но ни с какими должностными инструкциями не знакомился, их в ту пору просто не было.

Геннадий Емельянов делился и такой важной информацией: ранее существовавшие под Елабугой садовые товарищества «Тарловка» и «Гульбакча» были ликвидированы, а в 2008—2009 годах восстановлены под теми же названиями, однако правопреемство не оформлялось.

Дважды оштрафованный и освобожденный

Расследование по делу Рафиля Аюпова не раз прекращалось, приостанавливалось, отправлялось на допрасследование. Им занимались следователи третьего отдела Следкома по РТ.

Первый обвинительный приговор отставному vip-чиновнику Елабужский горсуд вынес 30 сентября 2016 года, после девяти месяцев разбирательства. Аюпов был признан виновным в превышении полномочий, наказан уголовным штрафом в 50 тыс. рублей и тут же освобожден от него по амнистии со снятием судимости! Прокуратура с приговором была согласна, Аюпов настаивал на оправдании. Его защитник отмечал, что в период инкриминируемых деяний в 2011—2012 годах его клиент представителем госвласти не являлся и полномочиями по предоставлению участков не обладал. Более того, по мнению защиты, стоимость участков эксперты переоценили чуть ли не в 10 раз.

Первый приговор Аюпову был отменен, а дело ушло в Елабугу на новое рассмотрение. Но уже через 10 дней Елабужский горсуд постановил — вернуть все материалы прокурору. Фото elabuzhsky.tat.sudrf.ru

В итоге 17 января 2017 года первый приговор Аюпову был отменен, а дело ушло в Елабугу на новое рассмотрение. Но уже через 10 дней Елабужский горсуд постановил — вернуть все материалы прокурору. Судья обнаружил, что экс-главе ЗИП вменяют преступление по предварительному сговору с Калимуллиным, Гасановым и Гайнетдиновым, которое повлекло хищение участков на сумму 2,8 млн рублей. Однако вступившим в силу приговором горсуда в отношении тройки подельников установлен значительно больший ущерб от тех же действий — 4,3 млн рублей. Суд посчитал, что столь существенная разница не позволяет рассмотреть дело объективно.

Вернулось в суд это дело в июне 2017-го, а 7 мая 2018-го Рафиль Аюпов вновь был признан виновным в превышении (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей. И тут же освобожден от него, но уже в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. По делам средней тяжести этот срок составляет 6 лет. Однако реабилитирующим обстоятельством не является. В общем, освобожденный и его адвокат снова оспорили приговор, полагая, что Аюпов достоин оправдания. Однако Верховный суд РТ 10 августа 2018 года, рассмотрев жалобу экс-главы исполкома, оставил в силе приговор. Дозвониться до осужденного-освобожденного по старым номерам при подготовке материала не удалось.

Теперь вопрос — будет ли Елабужский муниципалитет как потерпевший в этом деле взыскивать ущерб с отставного чиновника?

Ирина Плотникова