НСА ввел процедуру реагирования на ЧС в Татарстане

Сформирован оперативный штаб для мониторинга и урегулирования убытков

Фото: Динар Фатыхов

Национальный союз агростраховщиков (НСА) ввел процедуру реагирования на чрезвычайную ситуацию в Татарстане. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе НСА.

Под урожай 2026 года в республике застраховано 549 тыс. га посевов — более 22% всех сельхозплощадей, из них 257 тыс. га приходится на озимые, 292 тыс. га — на яровые культуры.

С 1 октября в 41 районе Татарстана действует режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов. Мера введена для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за комплекса опасных природных явлений. В НСА сформирован оперативный штаб для мониторинга и урегулирования убытков, аграриям предоставлен канал обратной связи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

177 тыс. га защищены по программе страхования на случай утраты урожая при ЧС, остальные — по «мультирисковой» программе. По словам президента НСА Корнея Биждова, сложностей с выплатами не возникнет, если хозяйства уведомили страховщиков о повреждении посевов и провели их съемку.

В Приволжском федеральном округе за 2024—2026 годы страховщики НСА выплатили растениеводам около 1,1 млрд рублей по 13 видам опасных явлений.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября в Казани стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат школы, детсады и больницы, затем жилые дома.

Зульфат Шафигуллин