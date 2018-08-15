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Миллиард на сертификацию: зачем военно-транспортному Ми-38 гражданская модификация?

07:00, 15.08.2018

КВЗ не определился с датой сдачи опытного образца Ми-38 военным

Миллиард на сертификацию: зачем военно-транспортному Ми-38 гражданская модификация? Фото: Максим Платонов

Близится к завершению 30-летняя эпопея с перезапуском в серийное производство тяжелого вертолета Ми-38, спроектированного еще в 80-х годах XX века для замены бестселлера мирового рынка казанского вертолета Ми-17. Министерство промышленности и торговли РФ выделило почти 1 млрд рублей госсубсидий для сертификации военно-транспортной машины Ми-38, но уже в гражданской версии. Причем преобразование боевого вертолета в пассажирскую машину не терпит отлагательств — к 15 декабря этого года гражданский Ми-38 должен пройти летные испытания с подписанием актов для дальнейшего получения сертификата Росавиации. Эксперты «Реального времени» уверены, поспешность связана с тем, что после сдачи первых военно-транспортных Ми-38 для нужд ВВС России, которая теоретически должна пройти в этом году, КВЗ может получить контракт на выпуск гражданских вертолетов в vip-комплектации для первых лиц Минобороны РФ

Конкурс на сертификацию Ми-38-2 открыт

Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс по выбору подрядчика для проведения комплекса работ, направленных на завершение проекта создания вертолета Ми-38 (шифр «Ми-38/10»). Информация о нем опубликована 8 августа на сайте zakupki.gov.ru. Приказ Минпромторга РФ о проведении тендера был подписан 19 июля, а конкурсная документация утверждена директором Департамента авиационной промышленности Минпромторга Равилем Хакимовым. Конкурсное задание предусматривает выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе многоцелевого вертолета Ми-38, реализуемой в рамках ФЦП «Развитие авиационной промышленности на 2013—2025 годы».

На открытый конкурс выносится один лот, предусматривающего цикл ОКР и программу различных летных испытаний. Стоимость госконтракта составит 994 млн рублей — ровно столько выделяется из федерального бюджета на завершение сертификационных работ гражданской версии Ми-38 (в конкурсной документации обозначена как модель Ми-38-2). Заявки на конкурс принимаются до 27 августа. Победитель будет определен 31 августа. После этого Минпромторг РФ завершит финансирование проекта.

Минобороны ждет опытный образец

Напомним, в этом году Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» возобновил после долгого перерыва производство тяжелого вертолета Ми-38, который изначально позиционировался как военно-транспортный вертолет. 30 декабря 2015 года вертолет, разработанный МВЗ им. Миля, получил сертификат Федерального агентства воздушного транспорта, который и открыл ему дорогу в небо. В силу своего назначения его стартовым заказчиком выступило Министерство обороны РФ. Правда, российские военные сейчас ждут от казанского производителя не серийную, а пока лишь первую опытную машину.

Андрей Богинский назвал начало производства Ми-38Т «знаменательным шагом», а сам вертолет «новейшей машиной, аналогов которой не было в истории отечественного вертолетостроения». Фото arms-expo.ru

В августе прошлого года холдинг «Вертолеты России» сообщил, что «на опытном образце Ми-38Т будут проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям вооруженных сил и по их результатам будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018—2025 годов».

Гендиректор холдинга Андрей Богинский назвал начало производства Ми-38Т «знаменательным шагом», а сам вертолет «новейшей машиной, аналогов которой не было в истории отечественного вертолетостроения». В холдинге объясняли его уникальность тем, что боевой Ми-38Т будет авионикой «исключительно российского производства». «Вертолет Ми-38Т, сборка которого осуществляется на производственных мощностях КВЗ, отличается от базового сертифицированного вертолета Ми-38 по ряду параметров и составу оборудования. Собираемая машина будет иметь в своем составе агрегаты и комплектующие изделия исключительно российского производства», — подчеркивалось в сообщении компании. Ожидается, что Ми-38Т должен быть сдан военным в этом году. Но, как признались на КВЗ, еще непонятно, когда военные захотят получить машину, и соответственно, дата передачи первого Ми-38 остается неопределенной. Впрочем, и с производством гражданской модификации Ми-38-2 не больше ясности, так как твердых контрактов пока нет, заметили на КВЗ. Добавим, что Ми-38-2 — это модификация с отечественными двигателями ТВ7-117, тогда как модель Ми-38-1 оснащается зарубежными двигателями Pratt & Whitney.

Сертификация за полгода

Тем не менее, процесс ее сертификации не терпит отлагательств. Как видно из конкурсной документации, работы по расширению эксплуатационных возможностей вертолета Ми-38-2 должны быть завершены в рекордно короткие сроки — до 15 декабря этого года. Для этого необходимо провести дополнительные летные испытания: выполнение полетов по приборам (ППП), эксплуатацию в условиях высоких и низких температур (от -50°С до +50°С), на высокогорных аэродромах. Кроме того, должны быть проведены работы по увеличению ресурса машины, ее агрегатов и систем (до 1-й тысячи и более часов).

«ОКР направлены на расширение эксплуатационных возможностей вертолета Ми-38-2 для обеспечения его конкурентоспособности, — говорится в пояснении к конкурсной документации. — Вертолет Ми-38-2 обладает высокой конкурентоспособностью, что создает условия его устойчивого сбыта на внутреннем и мировом рынках в ближайшие 25—30 лет как в гражданской сфере применения, так и для использования в интересах силовых структур. Предполагаемые объемы производства обеспечат стабильную загрузку ПАО «Казанский вертолетный завод» (изготовитель вертолета Ми-38-2), АО «Климов» (поставщик двигателей ТВ7-117В) и многих отечественных предприятий — поставщиков комплектующих и готовых изделий. Высокую конкурентоспособность данного вертолета подтверждают пять мировых рекордов, установленных на стадии летно-доводочных испытаний модели Ми-38-1, являющейся прототипом вертолета Ми-38-2. Для успешного продвижения вертолета Ми-38-2 на рынки сбыта необходимо дальнейшее расширение его эксплуатационных возможностей за счет обеспечения выполнения полетов по ППП, эксплуатации при температурах в диапазоне ± 50°С, в условиях обледенения и в условиях высокогорья. Крайне важны и работы по дальнейшему увеличению ресурсов вертолета в целом и его агрегатов и систем».

И хотя подрядчик формально выбирается на конкурсной основе, исполнитель госконтракта предопределен. Им станет МВЗ им. Миля, так как эта машина разработана КБ Миля и ему альтернативы нет, уверен главный редактор avia.ru Роман Гусаров. «Этот миллиард уйдет на МВЗ», — не сомневаются в КВЗ.

В МВЗ им. Миля отказались комментировать ход исполнения программы Ми-38, ссылаясь на запрет общения со СМИ. «Ми-38 — глубокая модернизация Ми-8, по сути — это новый вертолет, на который возлагаются большие надежды, — рассказал глава проекта «Авиация России» Андрей Величко. — Единственный двухдвигательный конкурент Ми-38 на современном рынке — это французский Airbus Helicopters H225 грузоподъемностью до 5 500 кг. Но при этом полезный объем его «трюма» составляет всего 15 куб. м, почти в два раза меньше, чем у Ми-38». По его словам, о замене многолетнего бестселлера мирового вертолетного рынка задумались еще в СССР, когда в 1981 году начали разработку проекта Ми-38. «Увы, развал страны и последующая неразбериха в экономике отодвинули реализацию этого проекта на десятилетия, и лишь 30 декабря 2015 года произошло знаковое событие, когда Ми-38 получил сертификат Росавиации», — напомнил он.

Vip-комплектация для Шойгу?

Есть ли у гражданской новинки рыночные перспективы? Кто ее будет покупать? И самое интересное, насколько он окажется конкурентоспособным рядом с Ми-17? Независимые эксперты расходятся во мнениях, занимая абсолютно полярные позиции. Эксперт по вертолетной тематике старший научный сотрудник Академии им. Жуковского Евгений Матвеев уверен, что у гражданского «тяжеловеса» не самые радужные перспективы на экспортных рынках. «В настоящее время в этом сегменте очень жесткая конкуренция, спрос превышает предложения на рынке, но их не покупают. Здесь нет лидера продаж. В этом году каждая из флагманских вертолетостроительных компаний сумела продать лишь по одной машине: Аэрбас, Сикорский, но Леонардо удалось продать несколько машин для Норвежской поисково-спасательной службы. Но они не совсем гражданские, а полувоенные. С одной стороны, говорить о сложных перспективах не патриотично, но нужно смотреть правде в глаза», — заключил он.

Работы по расширению эксплуатационных возможностей вертолета Ми-38-2 должны быть завершены в рекордно короткие сроки – до 15 декабря этого года. Фото Максима Платонова

Однако глава проекта «Авиация России» смотрит более оптимистично. «В 2016 году продажи гражданских вертолетов российского производства составили 16 машин, но в 2017 году было продано порядка 70 вертолетов, — обозначил тенденцию на рост спроса гражданских машин Андрей Величко.

По его мнению, рост продаж гражданских вертолетов объясняется сокращением спроса российских и зарубежных заказчиков на военные вертолеты. «Основным покупателем отечественных гражданских вертолетов являются российские государственные заказчики. В 2016 году на их долю пришлось 52 процента всех заказов. Еще 39 процентов вертолетов было поставлено иностранным госструктурам. Доля коммерческих заказчиков гражданских вертолетов составила 9 процентов, то есть, востребованность гражданских вертолетов российского производства на внутреннем рынке крайне низкая».

Среди версий, которые выдвигаются, гражданская сертификация может потребоваться на выпуск пассажирских машин в vip-комплектации для первых лиц Минобороны РФ.

Луиза Игнатьева
ПромышленностьОПК Татарстан
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