Ноксинский лес под топором «Ак таша»: 800 берез срубили под видом «сноса газона»

Мэрия Казани строит спортплощадку для новой школы не у стен учебного заведения, а «зачистив» ближайшую рощу

Фото: Инна Серова

В Азино пошел под топор Ноксинский лес — строители из ООО «Ак таш» вырубили березы примерно на 20—30 сотках и сейчас засыпают расчищенную территорию щебнем и заливают асфальтом. Фирма действовала по указанию и с разрешения городских властей. Как выяснило «Реальное время», эти работы были начаты в рамках благоустройства территории — с целью строительства спортивной площадки для выстроенной неподалеку новой школы. И это лишь первый шаг: в соответствии с утвержденным 2 года назад вопреки желанию горожан проектом планировки территории района «Ноксинский спуск», от Ноксинского леса должна остаться лишь узкая полоска зелени — «спортивная зона», расположенная вдоль будущего Вознесенского тракта…

Лес «вовлекли в образовательный процесс»



Тревогу по поводу вырубки в Ноксинском лесу забили местные экоактивисты — они выложили в соцсети видео с гневным комментарием: «Вандальная вырубка березовой рощи в Азинском лесу на ул. Минской. Власти города производят регулярное истребление природно-экологического каркаса Казани, что существенно ухудшает качество жизни горожан».

Но на запрос корреспондента «Реального времени» из пресс-службы Казгорисполкома пришел ответ, из которого следует: чиновники убеждены, что начавшаяся застройка части леса спортивными сооружениями — это как раз то, чего желают жители микрорайона.



Как сказано в этом документе, спортивная площадка в лесу строится для… расположенной примерно в полукилометре от нее новой школы на 1 224 ученика, которая должна открыться 1 сентября. Внятного ответа на вопрос, почему спортплощадка расположена так далеко, а не на пришкольной территории, в нем не содержится, авторы ограничились рассуждениями о стандартах современного образования, которые «определяют, что учебный процесс проходит не только непосредственно в школе» и что «пришкольная территория также вовлечена в образовательный процесс — например, на свежем воздухе проходят уроки физкультуры, внеклассные занятия с младшими классами», а «размещение площадки на выбранном участке позволяет обустроить спортивное ядро школы согласно всем нормам и требованиям, предъявляемым к строительству подобных объектов». А еще в ответе пресс-службы утверждается, что «спортивной и игровой площадкой также смогут пользоваться дети и жители близлежащих домов и всего микрорайона Азино-2».

Спортивная площадка в лесу строится для… расположенной примерно в полукилометре от нее новой школы на 1 224 ученика



Территорию в лесу под будущую спортплощадку школы расчищает «Ак Таш». В самой компании заверили, что не имеют отношения к выбору площадки под стройку:



— Это городская земля. Мы строим по контракту с ГИСУ, я же не заказчик. Я всего лишь подрядчик, где нам землю предоставили, где разрешение дали, там мы и строим, — пояснил «Реальному времени» первый заместитель директора ООО «Ак Таш» по строительству Дмитрий Клыков.

На публичной кадастровой карте видно, что участок 16:50:150201:2660 общей площадью 6 947 квадратных метров, на котором началась сейчас вырубка, был сформирован и поставлен на учет в ноябре прошлого года одновременно с участком, на котором размещается новая школа. И у этой «спортплощадки» посреди леса имеется отдельный почтовый адрес: улица Минская, дом 37в. Это обстоятельство уже навело казанских экозащитников на мысль, что к школьной спортплощадке со временем могут запросто «пристроить» очередную жилую многоэтажку. Во всяком случае, именно такое опасение высказал корреспонденту «Реального времени» общественный активист Фарид Ахметов.



«Конструктивный» диалог о сносе «газона»

В Казгорисполкоме утверждают, что вырубка и строительство спортплощадки в Ноксинском лесу осуществляются не только не вопреки, а, напротив, согласно желанию жителей микрорайона. И сообщают, что с завершением строительства школьной спортплощадки и дорожек от нее до школы «благоустройство» леса не закончится.

«На сегодняшний день администрация Советского района рассматривает вариант благоустройства всей лесополосы по ул. Минской от ГСК «Асхар» вдоль домов №37, 39, 41 и 45 по ул. Минской, — говорится в ответе, полученном «Реальным временем». — Для этого по инициативе администрации района были проведены два публичных обсуждения с жителями близлежащих домов 26 июня в школе №125 и 2 июля в лицее №159. На публичных слушаниях жители высказали свои мнения и пожелания того, что бы они хотели видеть на данной благоустраиваемой территории. Предложения в большей части включали в себя строительство детских игровых и спортивных площадок, ограждение места для выгула собак, обустройство велодорожек, тропинок и зон для тихого отдыха. В целом прошел конструктивный диалог, в ходе которого представители района высказали необходимость в строительстве школы и готовность благоустроить территорию, а жители высказали свои пожелания в ее оформлении».

Ну и, как обычно в таких случаях, городские власти обещают компенсировать нанесенный Ноксинскому лесу ущерб посадкой деревьев в другом — неопределенном месте: «Взамен утраченных деревьев будет произведена компенсационная посадка (771 дерево), а также произведено возмещение затрат на сумму 6 807 476, 88 рубля». При этом городские власти упорно не называют Ноксинский лес лесом: в распоряжении городского комитета ЖКХ №2096 от 12 июля 2018 года о вырубке почти восьми сотен берез стыдливо говорится как о «сносе газона».

Инициатива вырубить часть Ноксинского леса, как сообщила на тех слушаниях Татьяна Прокофьева, принадлежала ЗАО «Франт». Фото Максима Платонова

«Вырубим лес — озеленим транспортное кольцо»

— На самом деле, эта вырубка — начало реализации утвержденного два года назад проекта планировки территории «Ноксинский спуск», — убежден экозащитник Фарид Ахметов. — Этот проект на публичных слушаниях 1 июля 2016 года рассматривался вместе с проектом планировки, который затрагивает территорию Азинского леса. Власти постарались протолкнуть их побыстрее, потому что жители Азино были против. Проект был просто ужасным, в его рамках предполагалась вырубка двух городских лесов на больших территориях. А компенсировать эту вырубку, по словам руководителя центра разработки генплана «Казгражданпроекта» Талии Мухаметшиной, предполагалось… путем озеленения транспортного кольца на Ноксинском спуске. Такая вот абсурдная идея — оформить транспортное кольцо как рекреационную территорию! Это полное издевательство над горожанами и здравым смыслом…

Инициатива вырубить часть Ноксинского леса, как сообщила на тех слушаниях Татьяна Прокофьева, принадлежала ЗАО «Франт». Разумеется, компания не выступала прямо с таким предложением — она обратилась в исполком Казани с предложением об изменении утвержденного еще в 2012 году проекта планировки территории «Ноксинский спуск». Тогда же выяснилось, что территория, на которой, согласно первоначальному проекту планировки, предполагалось разместить школу и детсад, уже самовольно занята под другие объекты, поэтому школу воткнули на участок, где поместилось лишь здание — без спортплощадки. И тогда же родилась оригинальная идея построить спортплощадку вдалеке от школы, вырубив часть леса.

На публичных слушаниях разразился шумный скандал, жители микрорайона высказались категорически против изменения проекта планировки, однако он был принят. Согласно этому проекту, от Ноксинского леса, для которого жители микрорайона уже больше 10 лет добиваются статуса городского леса, должны остаться небольшой «парк районного значения» с одной стороны будущего Вознесенского тракта да узкая зеленая санитарная зона — с другой.

Никаких городских лесов в проекте и в помине нет. Как сказано в пояснительной записке к нему, «озеленение застройки района на территории «Ноксинский спуск» включает в себя: участки озеленения вокруг жилых зданий; участки озеленения школ, детских дошкольных учреждений; участки озеленения культурно-бытовых, общественных и административных учреждений; участки озеленения общего пользования вдоль береговой полосы р. Нокса c устройством благоустроенной набережной; озелененные территории общего пользования (скверы и парки) городского и районного значения». Впрочем, такая политика вполне согласуется с позицией заказчиков и разработчиков нового генплана Казани, которые на словах обещают сохранить каждый зеленый уголок в городе и даже увеличить площадь зеленых территорий в городе на 12%, а на деле принимают решения, согласно которым урезаются последние городские лесные массивы.

Что же касается Ноксинского леса, то, по мнению специалиста-градостроителя, проектировщики и чиновники поторопились списать его со счетов в связи с планируемым строительством Вознесенского тракта



«Городские леса исчезают там, где нет специалистов по градостроительству»

— Я не очень хорошо представляю себе конкретно этот проект, но с точки зрения вхождения в лесной массив спортивными или какими бы то ни было иными площадками — это решение изначально неправильно, — прокомментировал «Реальному времени» начало вырубки Ноксинского леса заведующий кафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич. — Отсутствие зелени в центре города — это катастрофа. И Азино — это уже не периферия, а лишь граница периферии, и там тоже остро ощущается дефицит зелени. Новых зеленых уголков ни в центре, ни на окраинах Казани не появляется, и разрабатываемые проекты планировок их не предусматривают, а действующая программа развития парков и скверов Казани направлена лишь на благоустройство существующих зеленых территорий, а не на создание новых, которые так необходимы городу.

Причин превращения Казани в каменные джунгли, по мнению Александра Дембича, две — непрофессионализм специалистов городского управления архитектуры и градостроительства и жадность застройщиков, которые норовят «освоить» земельные участки до последней пяди — с наибольшей выгодой для себя.

Он заметил, что отсутствие в управлении специалистов по градостроительству приводит к тому, что там находят одобрение неприемлемые с точки интересов города проектные решения. В качестве примера он привел проект застройки набережной Кабана: «Это важная водная доминанта, а застройщики все больше ее «зажимают». Дембич отметил как положительный момент тот факт, что это привлекло внимание президента Татарстана, и Рустам Минниханов пока «притормозил» реализацию проектов на Кабане.

Что же касается Ноксинского леса, то, по мнению специалиста-градостроителя, проектировщики и чиновники поторопились списать его со счетов в связи с планируемым строительством Вознесенского тракта, «коридор» для которого разрезает лес пополам:

Причин превращения Казани в каменные джунгли, по мнению Александра Дембича, две — непрофессионализм специалистов городского управления архитектуры и градостроительства и жадность застройщиков, которые норовят «освоить» земельные участки до последней пяди. Фото Максима Платонова

— Никакого проекта строительства Вознесенского тракта пока нет — есть только коридор под него, который значительно шире будущей магистрали. При проектировании дорогу можно сдвинуть, сохранив большую часть леса. И проект планировки территории при желании всегда можно откорректировать в соответствии с интересами города. Вопрос: почему это не было сделано?