«Ак Барс» Банк наступил на метшинскую мозоль: нижнекамский Красный Ключ выставляют на торги

АББ забрал у Валерия Самилова элитные земли и акции и оставил долг на 1,65 млрд рублей

Крупнейший непубличный девелопер АО «ПроФИТ Групп», тесно связанный с одноименной строительно-промышленной империей Валерия Самилова и, по некоторым данным, близкий с семьей Метшиных, продолжает нести потери. После АСВ, затеявшего тяжбу вокруг его промышленных активов, сокрушительный удар — уже по земельному банку девелопера — нанес «Ак Барс» Банк (АББ). Как выяснило «Реальное время», основной кредитор забрал у «ПроФИТ Групп» почти 800 гектаров земельных участков в Нижнекамске, которые были заложены по кредиту в 1,2 млрд рублей. И в довесок обязал его выплатить долг в 1,6 млрд рублей. В ближайшее время АББ и Росимущество объявят дату торгов, на которые единым лотом будут выставлены сразу 36 залоговых земельных участков общей стоимостью 1,7 млрд рублей. Правда, схватки за них ждать не приходится: татарстанские девелоперы заняли выжидательную позицию пока неприступную глыбу в 1,7 млрд не раздробят на мелкие лоты.

«Ак Барс» Банк выставляет на продажу земли Валерия Самилова

Здоровый куш земельных угодий под жилищное строительство готовится разыграть на публичных торгах территориальное управление Росимущества по Татарстану и Ульяновской области. Как стало известно «Реальному времени», уведомление об их продаже поступило от «Ак Барс» Банка, который, как и полагается, подкрепил его обязательным исполнительным листом службы судебных приставов РТ на реализацию залоговых активов банка.

Как следует из переданного документа, «Ак Барс» Банк решил выставить на продажу 36 земельных участков в Нижнекамске, которые были заложены девелопером АО «ПроФИТ Групп» по договору ипотеки с АББ, открывшего ему кредитную линию в 1 млрд рублей еще в 2010 году. Общая площадь арестованных земельных участков составила 793 гектара. «Ак Барс» Банк, забравший земельные залоги у своего должника, определил стартовую цену в 1,7 млрд рублей. Исходя из этого, нетрудно подсчитать, что средняя цена 1 га составит 2 млн 210 тысяч рублей. По мнению независимых оценщиков, АББ сделал уценку, опустив начальную цену до уровня 80% от рыночной.

В территориальном управлении Росимущества и АББ подтвердили факт подготовки к продаже этих активов. «Согласно федеральному закону об исполнительном производстве, все, что служба судебных приставов забирает у должников, передается на реализацию Росимуществу. До конца этой недели будет определена дата проведения публичных торгов», — сообщил «Реальному времени» и.о. начальника отдела оценки, реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Росимущества по РТ и УО Станислав Калгин. В АББ добавили, что залоговые земли сосредоточены в рекреационной зоне Нижнекамска, недалеко от поселка Красный Ключ, у левого берега Камы (кстати, в этой части, по слухам, находится загородный дом мэра Нижнекамска Айдара Метшина). Это будет самый крупный лот татарстанского Росимущества в этом году.

Залоговые земли сосредоточены в рекреационной зоне Нижнекамска, недалеко от поселка Красный Ключ, у левого берега Камы



800 гектаров в Красном Ключе крутились в залогах

Массив нетронутых нижнекамских земель — главная жемчужина активов АО «ПроФИТ Групп», которую камский девелопер собирался застраивать коттеджными поселками, но «руки так и не дошли». На практике он использовал их как залоговый инструмент для получения кредитов. Источники, близкие к компании ПроФИТ Групп», рассказали нам, что идея застройки территории загородным жильем не покидала руководство «ПроФИТ Групп», поскольку аффилированная с ней «Жилищная инвестиционная компания» строила в городе многоквартирное долевое жилье, но мало и без особого дохода. «Покупателей на новое коммерческое жилье в Нижнекамске почти нет: основная масса нуждающихся получает квартиры по республиканской программе социальной ипотеки. Единственной альтернативой выглядела «малоэтажка», но здесь риски остаться без продаж еще выше. Что оставалось делать с землями — «держать!», рассказали источники. По их словам, земельные активы «поехали» в залоги по кредитам АББ, который, как ни странно, долгое время не требовал выплаты текущих платежей.

Настоящим потрясением для АО «ПроФИТ Групп», как, впрочем, и для многих других татарстанских компаний, стал крах «Татфондбанка». Вслед за этим татарстанские банки, опасаясь «карательной» тактики ЦБ, начали зачистку балансов и стали поголовно требовать погашения «долгоиграющих» кредитов. Последовал этому курсу, по всей видимости, и системообразующий банк татарстанской экономики «Ак Барс» Банк. Как следует из картотеки Арбитражного суда, в ноябре 2017 года АББ легко и быстро выиграл процесс против «ПроФИТ Групп», который выступил правопреемником «Жилищной инвестиционной компании» по выданному в 2010 году кредиту с лимитом до 1,65 млрд рублей. Забегая вперед скажем, что ЖИК, а затем и «ПроФИТ» находились в явно привилегированном положении и почему-то практически не обслуживали кредит на протяжении почти 7 лет: получив единовременную сумму в 1 млрд рублей под 13% годовых, компания накопила к концу 2017 года чистый долг в 881 млн рублей, не считая просрочки и пени.

Как следует из материалов дела, в июне 2010 года между АББ и ООО «Жилищная инвестиционная компания» был заключен договор кредитной линии с установлением общего максимального лимита выдачи в сумме 1 млрд рублей под 13% годовых. Кредит выдавался двумя траншами: 646 млн рублей — до 24.10.2014, и 354 млн руб. — до 30.12.2016. Но через 2 года условия погашения кредита были изменены дополнительным соглашением, по которому компания обязана была погашать кредит ежемесячно. В залог были отданы земельные участки, а также пакет акций ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (считается, что находится под контролем Валерия Самилова).

В ноябре 2017 года АББ предъявил «ПроФИТ Групп» требования на 1,65 млрд рублей и забрал в счет их погашения заложенные незастроенные земельные участки, акции ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» и обязал погасить долг. Таким образом строительно-промышленная империя Валерия Самилова потерпела сокрушительный удар и не смогла договорится о мирном урегулировании накопленных обязательств перед АББ. Одновременно с этим АСВ предъявило требования по кредитам ТФБ, которые после их погашения 13—14 декабря 2016 года были признаны сделками с предпочтениями и угодили в конкурсную массу АСВ.

Связаться с генеральным директором «ПроФИТ Групп» Дмитрием Битуновым нам не удалось — его мобильный не отвечал. В окружении председателя совета директоров «ПроФИТ Групп» Валерия Самилова сообщили, что он не будет комментировать эту тему. Отметим, что сейчас в Нижнекамске работает «Жилищная инвестиционная компания–НК», которая строит коммерческое жилье. Но, как заверили нас в ее руководстве, она не имеет никого отношения к «ПроФИТ Групп». Между тем, ее 100-процентным учредителем значится Сергей Федорович Самилов.

В окружении председателя совета директоров «ПроФИТ Групп» Валерия Самилова сообщили, что он не будет комментировать эту тему. Фото e-nkama.ru



800 гектаров — единым лотом?

Выставляя земельные активы «ПроФИТ Групп» на торги, АББ сам оказался в достаточно сложном положении — он не сможет быстро выручить средства. Как пояснили «Реальному времени» источники в Росимуществе, все земельные активы «ПроФИТ Групп» оформлены на один исполнительный лист, поэтому организаторы (а это АББ, подразделение федеральной службы судебных приставов и территориальное управление Росимущества) вынуждены будут оформлять торги единым лотом.

«В этом есть сложность. Мы понимаем, что продать одномоментно имущество на 1,7 млрд рублей будет труднее, чем по частям. Но изменить правила не можем», — объяснил представитель Росимущества. Пресс-служба АББ не ответила на наш запрос. Зато специалист АББ пояснил, что для объявления торгов необходима регистрация как минимум двух участников-претендентов. И, похоже, они нашлись — иначе торги объявлять нельзя. «Шаг у приставов небольшой, можно торговаться», — отметил представитель АББ.

Найдутся ли покупатели на этот актив? Интересен ли Нижнекамск для развертывания в нем коммерческого жилищного строительства? Руководители девелоперских компаний Татарстана в один голос заявили, что вряд ли кто-то из них готов одним махом заплатить гигантскую сумму за нетронутые земли в Красном Ключе.

— Сразу выложить почти 2 млрд рублей на приобретение земли коммерческим застройщикам сегодня не под силу. Я думаю, что Росимущество все-таки раздробит эту глыбу на мелкие лоты с небольшими земельными участками и предложит покупателям по разумной цене. Только это поможет оживить интерес к торгам, — ответил «Реальному времени» коммерческий директор челнинской компании «Домкор» Юрий Мочалин.

Но главную проблему девелоперы видят в том, что жилищный рынок в Нижнекамске продолжает оставаться в зачаточном состоянии, поскольку жители массово приобретают социальное жилье.

— Нельзя сбрасывать со счетов общую слабую конъюнктуру на жилищном рынке Нижнекамска. Его фактически нет, потому что реальный рыночный спрос на коммерческое жилье не созрел. Это вызвано тем, что в городе ведется большой объем жилья по государственной программе социальной ипотеки. На него приходится около 90—100 тысяч кв. м жилья из ежегодно сдаваемых 130 тысяч кв. м. Строительство социального жилья удовлетворяет запрос на новые квадратные метры и задает низкие стоимостные ориентиры на жилье. При той цене 1 кв. м, которая сложилась сейчас в Нижнекамске (30—35 тысяч), вести коммерческое строительство нецелесообразно, — отметил Мочалин.

В этом видят главное препятствие для приобретения земли и в другой крупной казанской компании. Здесь не исключают, что могут приобрести земли, но тоже только при условии дробления лотов. В «КамГЭСэнергострое», который ведет долевое строительство трех домов в ЖК «Замелекесье» в Набережных Челнах, возможность выхода в Нижнекамск исключили напрочь. «В этом городе и так тесно двум застройщикам — «ЖИК-НК» и «Домкору». Зачем туда идти?», — отметили в челнинской компании.