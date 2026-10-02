Мишустин заявил, что газ для ЕАЭС в 4,5 раза дешевле, чем в Европе

Разница в цене достигает 700 долларов

Фото: Максим Платонов

Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске обозначил колоссальную разницу в стоимости энергоресурсов для участников объединения и стран Европы. По его словам, тысяча кубометров газа обходится государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) дешевле $200, в то время как на европейском рынке этот объем стоит около $900.

— С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются страны Евразийского экономического союза, благодаря действию общего энергетического рынка, — подчеркнул российский премьер.

Помимо вопросов энергетики, на заседании 2 октября планируется утвердить изменения в нормативную базу, которые упростят правила информационного обмена между участниками ЕАЭС и взаимной торговли электроэнергией. Как отметил Михаил Мишустин, расчет делается на то, что благодаря новым правилам генерирующие мощности союза будут использоваться более эффективно, а трансграничная торговля станет прозрачнее.

Ранее сообщалось, что цена на бензин АИ-92 снизилась на бирже.

Никита Егоров