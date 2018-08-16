«Успенский делал новостные поводы. Да, скандальные, но «взрослые»...»

Критик детской литературы Ксения Молдавская — о том, почему этого писателя будут читать долго

14 августа ушел из жизни один из самых известных советских и российских детских писателей Эдуард Успенский. Ему было 80 лет, причиной смерти стал рак. Первая книга Успенского, «Дядя Федор, пес и кот», вышла в 1974 году. Вскоре по ней была снята серия мультфильмов про Простоквашино, которая принесла писателю всесоюзную славу. Он автор более 80 книг, по его произведениям сняты два художественных фильма. Успенский был также известным теле- и радиоведущим. Об ушедшем писателе и человеке «Реальное время» поговорило с критиком детской литературы Ксенией Молдавской.

— Чем замечателен вклад Эдуарда Успенского в детскую литературу?



— Он создал нового героя — абсолютно аполитичного, живущего частной жизнью и мечтающего о дружбе. Вчера Михаил Визель написал в «Фейсбуке», что Чебурашка и Крокодил Гена – символы эпохи, романтики-шестидесятники. Я с ним все же не согласна. Потому что и Гена, и Чебурашка — это лузеры, которым было не место в советской литературе, даже в романтической советской литературе 1960-х. Они лузеры и собирают вокруг себя других таких же лузеров. У них нет лидера, нет партийного руководства, они вообще все взялись непонятно откуда. И получилась чудесная дружба, а персонажи стали не просто архетипическими, а более популярными, чем Чапаев. И я думаю, что даже если бы про Чебурашку не создали мультфильм, все равно у этих героев была бы бешеная популярность. Хотя мультфильм все равно не мог не родиться.

То же касается многих других его героев. По сути, он описал мир эскаписта, а эскаписту не место в официальной детской литературе, причем до сих пор.

— И дядя Федор из Простоквашино?

— Дядя Федор — тоже эскапист. Его родители мечтают о судьбе эскапистов. Они создают свой собственный социум, и это очень интересный опыт.

— Почему тогда эти герои стали такими популярными в СССР, где все время говорили о социализации и гражданском долге?

— Потому что при всем при этом все тогда мечтали куда-нибудь свалить. Свалить в тихий уютный выдуманный мир. Вы помните символ последнего десятилетия советской власти, позднего Советского Союза? Это кухня, на которой люди собирались, говорили — шепотом или погромче, говорили о своем, о частном, о дружеском.

«И Гена, и Чебурашка – это лузеры, которым было не место в советской литературе, даже в романтической советской литературе 1960-х. Они лузеры и собирают вокруг себя других таких же лузеров». Фото youtube.com



— А почему тогда Чебурашка так популярен в Японии? И, кроме того, стал постоянным талисманом сборной России на Олимпиадах?

— Он пушистый и с ушками. Что касается Олимпиад, то он никого не хочет победить, в нем нет и никогда не было агрессии. И это на самом деле парадокс, что абсолютно не агрессивный персонаж становится символом Олимпийских игр, где главное — это стремление к победе.

— Что говорят сейчас в писательской среде в связи с уходом Успенского?

— Он помог огромному количеству людей, стал крестным отцом не менее чем трети авторов нашей современной детской литературы. Вчера весь «Фейсбук» пестрел словами: «Благодаря ему вышла моя первая книжка». Он откликался и помогал многим авторам. Например, я знаю две истории. Я училась в МГПИ им. Ленина, и там должен был выступить Успенский. Но на выступление пришло очень мало народу. Он обиделся, разозлился, сказал, что выступать не будет и уходит. Его на лестнице догнала моя однокурсница Татьяна Рик и сказала: «Эдуард Николаевич, простите, я пришла на ваше выступление, не могли бы вы взглянуть на мои сказки?». «Бу-бу-бу», — ответил Успенский. Но сказки взял, взглянул. А через год, когда Татьяна стала инвалидом, вдруг о ней вспомнил, потому что сказки у нее были с методическим подтекстом, а он тогда как раз создавал издательство «Самокат» и серию «Веселые учебники». И он хотел что-то настоящее. И он увидел, что в книжках Татьяны есть то самое настоящее, что он ищет. Он ей помог, и ее первые книги вышли с благословения Успенского. Он пытался также помочь ей с лечением и принял самое искреннее участие в ее судьбе. Он был очень искренний и увлекающийся человек.

Ольга Фикс недавно выпустила в издательстве «Время» роман «Улыбка химеры» — это очень хорошая книга, которую я советую почитать, ее ждет большая судьба. Она написала мне в комментариях сегодня в «Фейсбуке», что когда ей было 17 лет, она набралась наглости и тоже пришла к Успенскому, и попросила прочитать ее тексты. Он был человек резкий, совершенно не политесный. Прочитал, сделал лицо, а потом сказал: «Забери свои бумажки. По крайней мере, тебя не противно читать». И она ему всю жизнь благодарна. Потому что это высокая похвала.

Его очень многие вспоминают с благодарностью. Моя страница в «Фейсбуке» — это площадка о детской литературе, все туда пишут «спасибо, учитель». Это лейтмотив.

«Он помог огромному количеству людей, стал крестным отцом не менее чем трети авторов нашей современной детской литературы. Вчера весь «Фейсбук» пестрел словами: «Благодаря ему вышла моя первая книжка». Фото basilisk.livejournal.com

— Он также участвовал в создании передачи «Спокойной ночи, малыши!», вел передачу «В нашу гавань заходили корабли» сначала на радио, а затем на различных телеканалах. Что можете сказать об этом?

— «Спокойной ночи, малыши!» создавал не только он, мне тоже посчастливилось писать сценарии, и когда мои дети ходили в детский сад, они очень этим гордились. «Спокойной ночи, малыши!» существовали до Успенского и, думаю, продолжат существовать после него. Но он был талантлив — он умел ухватить дух и суть времени, дать людям то, о чем они мечтали, может быть, даже неосознанно. И его передача «В нашу гавань заходили корабли» выходила 20 лет! Это огромный возраст. Эта передача стала целой эпохой, которая давала старшему поколению ощущение некой стабильности, связи с прошлым.

— А как вы оцениваете его новых героев, которых он создавал уже после перестройки — фиксиков, например?

— Я бы сейчас не хотела об этом говорить. Сейчас не время для этого. Я оцениваю их неоднозначно.

— Почему герои Успенского не потерялись с развалом СССР, а уверенно конкурировали с пришедшими из-за рубежа мультгероями?

— Потому что они существуют вне времени. И вот этот эскапизм, который Успенский декларировал своими произведениями золотого периода, удивительное явление. Он вроде бы на благо общества. И в то же время напоминает анекдот про «бросить все и уехать в Урюпинск». Действие его книг происходит в условном Урюпинске. А нам до сих пор всем хочется уехать в Урюпинск. И не только нам.

— Произведения Успенского были популярны в СССР, в постсоветское время он известен также как герой громких дел об отстаивании авторских прав, в том числе судился с «Союзмультфильмом». Он вообще преуспевал материально?

— Что касается патентования, он поступал совершенно правильно. Потому что у детей есть такое качество: когда им что-то нравится, они легко это присваивают. Причем это даже не воровство, а знакомство с миром. И когда некоторые дети вырастают, им кажется, что присвоенное ими в детстве продолжает оставаться их собственностью. Они не задумываются о том, что у их детских книг были авторы. Я не знаю, как жил Успенский при советской власти, хотя к 90-м годам он не бедствовал. Он имел возможность ездить за границу, когда мало кто мог себе это позволить. Потому что он дружил с финским писателем Ханну Мякеля, они переводили друг друга.

Успенский был небедным человеком. Но судился он не за деньги и не из-за материальной выгоды. Судился он за честь детской литературы. Потому что все его процессы — это процессы против воров. Он шел вперед как ледокол, показывая другим литераторам, что воров можно победить. А ворам он показывал, что детские писатели — это не слабые и безответные детишки, к которым могут прийти старшие мальчики и вытрясти мелочь из карманов. Что у детских писателей есть зубы, клыки и даже когти, и они вполне способны задавить и затоптать. Своим весом Успенский пользовался иногда так, чтобы уничтожить кого-нибудь. Ему это удавалось, он умел.

«Он шел вперед как ледокол, показывая другим литераторам, что воров можно победить. А ворам он показывал, что детские писатели — это не слабые и безответные детишки, к которым могут прийти старшие мальчики и вытрясти мелочь из карманов». Фото teleprogramma.pro

И мало того, он таким образом создавал новостные поводы. Потому что детская литература для «серьезных» СМИ — это совершенно не новостной повод. У нас уже много лет существует конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру». Это уникальный конкурс, у которого нет аналогов в мире. Но это не новостной повод для «серьезных» изданий. Более того, когда лауреатов «Книгуру» награждают на одной сцене с лауреатами «Большой книги», ведущие снисходительно говорят детским писателям: «Ну ничего, вырастете и тоже когда-нибудь напишете большую взрослую книгу».

Так вот, Успенский делал новостные поводы. Да, скандальные, но «взрослые» новостные поводы, поэтому о нем писали взрослые, деловые, экономические и социально-политические СМИ.

— Под его попечением был создан Фестиваль Чуковского — крупнейший праздник детской литературы, который проходит в Москве и в Переделкино на разных площадках, собирает писателей, артистов и огромное количество детей. После его ухода фестиваль продолжит существовать?

— Конечно, он держался не на одном Успенском, там работает целая команда. Безусловно, многое зависит от нашего департамента культуры, и я надеюсь, что он не отнимет финансирование.

За фестиваль этот Эдуарду Николаевичу низкий поклон. Потому что изначально организаторы к нему обратились именно как к танку и ледоколу, человеку, способному продавить любые чиновничьи барьеры. И благодаря Успенскому этот фестиваль существует уже 12 лет. Это открытая площадка, где собираются детские писатели и поэты из разных городов. А главное, этот фестиваль существует вместе с премией Чуковского, которая единственная в нашей стране вручается детским поэтам, там нет наград за прозу, только за поэзию. И очень хорошо, что чуковские ребята — Сергей Белорусев, Павел Крючков, Сергей Агапов — сотрудники филиала Литературного музея, дачи Чуковского в Переделкино, успели наградить самого Эдуарда Николаевича, причем в номинации «Самый чуковский человек». Это адекватная награда — и по масштабу личности, и по масштабу общественной значимости.

— Можно ли сказать, что творчество Успенского останется на века? Сам он себя оценивал невысоко — называл себя мастеровым, не гением…

— Он кокетничал. Читать его будут долго. Потому что дольше всего живут те книги, которые читают поколениями. А Успенского читают поколениями. С шестидесятых годов сколько поколений уже сменилось? Это книги, на которых росли наши бабушки.

— А есть у него литературные наследники? Кто идет по его стопам?

— Этот вопрос мне представляется не очень уместным. Потому что прелесть литературы в том, что каждый писатель имеет свой уникальный голос. Литература — это не школьное сочинение, сделанное по алгоритму. У Успенского остались ученики, люди, которых он поддерживал. Он поддерживал очень многих и, на первых порах, даже знаменитого и великого Андрея Усачева. Он помогал Стасу Востокову и много кому. У него остались ученики, и это его главные наследники. Они продолжают так же затапливать своими произведениями Издетлит (издательство «Детская литература»), как это делал Успенский.

«Дольше всего живут те книги, которые читают поколениями. А Успенского читают поколениями. С шестидесятых годов сколько поколений уже сменилось? Это книги, на которых росли наши бабушки». Фото youtube.com



— А что сейчас вообще происходит в российской детской литературе? Какие яркие имена вы можете назвать?

— Это долгий разговор. Я читаю четырехчасовую лекцию о детской литературе постсоветского периода. Сейчас могу назвать два ярких проекта. Первый — это фестиваль Чуковского, открытые четыре мероприятия которого — литературные костры «Здравствуй, лето!» и «Прощай, лето!», день рождения Корнея Чуковского и награждение премией Чуковского — не считая встреч в парках и библиотеках, проходят в Переделкино, частью в Доме литераторов. Вход туда всегда бесплатный. И там выступают очень многие интересные писатели, на которых стоит обратить внимание. Интересные, веселые, умеющие общаться с аудиторией. Поэтому если родители детей младшего школьного и дошкольного возраста хотят знать что-то о новой литературе, добро пожаловать на литературный костер или на фестиваль Чуковского в Дом литераторов.

Второй яркий проект для людей чуть постарше. Сейчас в издательстве «Эгмонт Россия» возобновился выход двух серий, которые по разным печальным причинам в 2000-е годы были закрыты, хотя заявили о себе очень сильно. Это серии «Пестрый квадрат» и «Город мастеров». Это поэзия и проза для читателей приблизительно от 6 до 14 лет. Там выходят удивительные книжки. В «Городе мастеров» вышла одна из лучших книг за последние 15 лет — «Ветеран Куликовской битвы, или Транзитный современник» Павла Калмыкова. Составитель этих двух серий — Артур Гиваргизов, один из самых талантливых писателей нынешней эпохи и поколения писателей «за 50». На эту серию стоит обратить внимание, потому что список Гиваргизова — это готовый список для чтения.

— А в плане этических ориентиров в современной детской литературе что-то изменилось — в сравнении с той литературой, какую писал Успенский в свой лучший период?

— В двух словах: нет, не изменилось. Честь по-прежнему в почете, дружба по-прежнему ценится. Ну а подлецов, которые пытаются написать то, что от них ждет партия и правительство, всегда хватало.

Наталия Федорова