«Первым делом — аэродромы»: «Казанской ярмарке» запретили показывать боевую авиацию

Выставочный комплекс не смог подобрать инфраструктуру для обеспечения безопасности авиапоказов

Фото: Юлия Косолапкина

Завершившаяся феерическим небесным авиашоу выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование-2018» (АКТО) оставила после себя и несбывшуюся надежду на ее кардинальное, а не косметическое переформатирование. Как стало известно «Реальному времени», организаторы АКТО в преддверии запуска «Казань Экспо» в 2019 году прорабатывали идею открытия в столице Татарстана выставки вооружений и военной авиатехники. Того, над чем в действительности работает ОПК, но из года в год подменяет их показом гражданских «суррогатов». Однако попытка превращения АКТО в «татарский IDEX» (выставка вооружений и военной техники в Абу-Даби) провалилась: оператор выставки ОАО «Казанская ярмарка» не смог получить разрешение Минобороны РФ на демонстрацию продукции военно-технического назначения. По слухам, «Казанская ярмарка» не сумела подобрать аэродромную инфраструктуру для обеспечения безопасности показов, хотя именно в Казани аэродромов, как известно, хватает.

Как прорезался аппетит на военные показы

Казань после проведения череды крупных международных спортивных турниров, похоже, замахнулась на престижную, но ограниченную для широкой публики выставку достижений российского оборонно-промышленного комплекса. Пробным шаром в данном случае должна была стать завершившаяся накануне IX международная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», на которой впервые за всю историю ее существования авиастроительные предприятия могли бы продемонстрировать живую экспозицию военно-технических разработок татарстанского ОПК вместо тиражируемых от выставки к выставке давно примелькавшихся образцов гражданского назначения.

Правда, для показа экспонатов военно-технического назначения организатор выставки должен иметь разрешение Минобороны РФ, чего у казанского оператора ОАО «Казанская ярмарка» никогда не было, да и теоретически не могло быть, поскольку компания специализируется исключительно на коммерческой выставочной деятельности. А без этого своеобразного допуска военного ведомства оператор вправе демонстрировать на своей статической экспозиции лишь свободную от ограничений секретности авиатехнику гражданского назначения. Именно по этой причине на премьерных показах АКТО можно видеть авиационные экспонаты, что называется, второго и даже третьего плана и не относящиеся к большой авиации. Отсюда у непосвященных гостей выставки складывается искаженное представление о татарстанском авиапроме, способном лишь на замысловатые проекты малых самолетов-кукурузников и экзотические разработки конвертопланов.

При подготовке к очередному авиафоруму организаторы выставки намеревались радикально переформатировать изрядно наскучивший формат, задумавшись о расширении экспозиции за счет реальных разработок ОПК, и получить хотя бы на первых порах разрешение Минобороны на отдельную авиатехнику. А уж после заговорить об организации в Казани полноценного военного авиасалона. Идея вполне здравая, считают источники в ОПК. Ведь долгое время казанские предприятия-экспортеры проводили у себя выставки авиатехники для иностранных заказчиков, приглашая их к себе в гости и устраивая для них летные программы. Но теперь дорога в Казань забыта: переговоры переместились в столицу.

Без этого своеобразного допуска военного ведомства оператор вправе демонстрировать на своей статической экспозиции лишь свободную от ограничений секретности авиатехнику гражданского назначения. Фото Юлии Косолапкиной



На этом фоне идея, которую можно сравнить с казавшимся нереальным проектом проведения Универсиады в Казани, выглядит достаточно смелой. Ведь до сих пор в России проводится всего пять-шесть международных выставок военного назначения, а их перечень утверждается специальным распоряжением правительства РФ. Все они сосредоточены в Московской области, а международный военно-морской салон с этого года по очереди проводится в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Сразу несколько источников в отрасли подтвердили нам, что ОАО «Казанская ярмарка» обращалось в Минобороны РФ за получением разрешения для демонстрации продукции военно-технического назначения, но так и не смогло ее получить. «Насколько мы знаем, «Казанская ярмарка» не получила лицензии Минобороны РФ, а значит, для нас нет смысла в нынешнем показе», — рассказал представитель оборонного завода. «Да, ОАО «Казанская ярмарка» не смогла его получить», — подтвердили «Реальному времени» в московской компании ОАО «Авиасалон», выступающей организатором проведения МАКС, а в этом году ставшей соорганизатором АКТО-2018. Тогда было решено провести летную программу над Казанкой, но боевые самолеты не могли сделать посадку в Казани, а летели прямо с места базирования в Энгельсе.



«Казанская ярмарка»: разрешения Минобороны не запрашивали

Между тем, в самом выставочном центре опровергли информацию о переформатировании экспозиции. «Казанская ярмарка не запрашивала разрешения Минобороны РФ на демонстрацию продукции военно-технического назначения. Кроме того, выставка АКТО — сугубо гражданский проект, не предполагающий демонстрацию продукции военно-технического назначения», — сообщила «Реальному времени» руководитель департамента PR ОАО «Казанская ярмарка» Альбина Броднева.

Доподлинно неизвестно, подавал ли оператор АКТО официальную заявку в управление выставочной деятельности Минобороны РФ или только неофициально консультировался, но в конечном итоге программу выставки «загрузили» по старому сценарию. На открытие выставки АКТО-2018 впервые не приехал президент РТ Рустам Минниханов, который до этого не пропускал ни одного татарстанского авиафорума, — на этот раз его подменил премьер-министр РТ Алексей Песошин. А сама выставочная экспозиция, как и ожидалось, вызвала у обозревателей стойкий эффект дежавю. Единственное, что отличало АКТО от предшествующих авиафорумов, так это проведение IV съезда авиапроизводителей РФ.

На открытие выставки АКТО-2018 впервые не приехал президент РТ Рустам Минниханов, который до этого не пропускал ни одного татарстанского авиафорума, — на этот раз его подменил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Фото Юлии Косолапкиной



«Мы не можем показать на АКТО наши реальные разработки, а то, что есть, укутываем покрывалом, чтобы сохранить секретность», — заявил «Реальному времени» во время первого дня выставки представитель другого оборонного предприятия, выполняющего ГОЗ. «Мы, как многие предприятия, участвуем по разнарядке и не рассчитываем на коммерческую отдачу», — сообщили в компании-разработчике беспилотной авиатехники. Оборонные предприятия несколько разочарованы сохранением «гражданского» облика АКТО, т. к. она не привлекает потенциальных покупателей и эффективность от участия в ней становится все меньше и меньше. Участники надеялись, что с получением разрешения Минобороны выставка повысит свой статус в глазах заказчиков и сможет выбиться из разряда проходных региональных событий, не имеющих практической значимости. Все-таки авиационные предприятия и смежные с ними предприятия-поставщики заточены под ГОЗ.

В управлении выставочной деятельности Минобороны РФ нам неофициально рассказали, что Казань не значится среди мест проведения российских выставок вооружений ни на 2018 год, ни на 2019 год. «Хотя изменения возможны», — уточнил представитель ведомства. По его словам, для этого необходимо обращение президента РТ, которого, впрочем, не поступало. Таким образом, в будущем году международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения-2019» пройдет в подмосковной Кубинке.

Без большого аэродрома военный авиасалон не проведешь

Почему не получилось у Казани? В московской компании ОАО «Авиасалон» отказу Минобороны РФ не удивились. «Это естественно, — отметили в пресс-службе компании. — Когда мы организовываем МАКС, то получаем разрешение на демонстрацию таких вещей. Его нам дают в связи с тем, что наша площадка (речь идет о Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском, — прим. авт.) является режимной. Потому что на нашей площадке действительно есть безопасность». По версии источников в российском ОПК, причина отказа в том, что «Казанская ярмарка» не смогла найти безопасную аэродромную инфраструктуру для развертывания военной экспозиции, несмотря на то, что в городе есть военные аэродромы у Казанского авиационного завода им. Горбунова, и, возможно, у Казанского вертолетного завода. «Площадка КАЗ логистически расположена неудобно, поэтому не рассматривалась», — отметили источники, знакомые с неудавшимся проектом. В руководстве КАЗ отказались отвечать на наши вопросы, переадресовав их ОАО «Туполев».

Заместитель гендиректора ОАО «Авиасалон» Александр Занегин, однако, считает, что сложившуюся концепцию АКТО менять не стоит. «Я думаю, что формат, который был придуман и реализован здесь, совершенно обоснованный и правильный, — отметил он в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Цель АКТО — обратить внимание руководителей страны — достигнута. Я даже не представляю, как можно было бы сделать лучше. Создать нормальную статическую экспозицию летательных аппаратов так, как это делается на крупных аэродромах, на вашей ярмарке нельзя по определению. Почему? Просто нет территории. Чтобы показывать большие самолеты, нужны только аэродромы. Регион должен показывать то, что делается в регионе. Нельзя подходить к региональной выставке с теми же критериями, как к международным и национальным. Это разные вещи», — полагает Занегин.

Тем не менее он уверен, что региональные авиационные выставки нужно проводить, чтобы демонстрировать мощь предприятий и привлекать молодые кадры. «Работает это или нет? Когда мы начинали делать МАКС, то советовались по этому поводу с главным организатором известной авиационной выставки в Фарнборо. Тогда он спросил нас: зачем вам делать эти выставки (в России, — прим. авт.), когда есть две выставки в Европе. Европа маленькая, ну и рынок не очень большой. Потому что самолеты не пекутся как пирожки каждый день, на создание машины уходят десятилетия. С другой стороны, организационная и финансовая нагрузка по участию в выставках даже для немаленьких компаний является тяжелой ношей, поэтому плодить выставки нецелесообразно. С тех пор прошло 25 лет. Несмотря на то, что наша страна вступила в лихие 90-е, мы сумели сделать мероприятие мирового уровня. Оно не решило вопросов поддержки и создания, но оно, безусловно, способствовало сохранению авиационной промышленности в России. Если это дело проектировать на региональный уровень, то подобные мероприятия проводить нужно. Это однозначно», — заключил Занегин, добавив, что подобные выставки делаются не для демонстрации достижений, а для общения специалистов отрасли, что и случилось на АКТО-2018.



Урал отменил «Диверсификацию», но на Казань не смотрят

Добавим, что до сих пор среди национальных выставок вооружений в регионах отличался форум в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Но летом этого года выставку «Диверсификация» официально отменили — председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении ее из перечня международных выставок военного назначения в 2018 году.

Выставка должна была пройти на полигоне «Старатель», где ранее каждые 2 года проходила международная выставка вооружений Russian Arms Expo. «Вряд ли Казань может ее заместить, у этих выставок принципиально разные профили», — считают эксперты. Таким образом, прошедшие в этом году три военные выставки — Международная выставка вертолетной индустрии (МВВИ-2018), международный салон «Комплексная безопасность-2018», международный дальневосточный морской салон, проводившиеся под патронатом Минпромторга РФ, увенчаются в августе форумом «Армия-2018». Но его проводит исключительно Минобороны РФ, а уж этому ведомству лицензия не требуется.