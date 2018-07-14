Скандалы недели: трагедия на «Черном озере», коррупция в казанской «скорой» и новый спор о татарском языке

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

Уходящая неделя началась с печальной для многих казанцев новости — в парке «Черное озеро» бродячая собака загрызла уже полюбившегося горожанам лебедя Одиллию. Также горячее обсуждение вызвал ответ известного российского медиаменеджера Арама Габрелянова на критику президента РТ Рустама Минниханова законопроекта об обязательном изучении в школах только русского языка. В то же время, Счетная палата РТ поставила неутешительный диагноз казанской «скорой» по итогам проверки целевого использования средств. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Трагедия на Черном озере

В ночь с понедельника на вторник в обновленном парке «Черное озеро» произошла трагедия — бродячая собака загрызла уже полюбившегося казанцам лебедя Одиллию. О случившемся очевидцы сообщили в Дирекцию парков и скверов. Спутника погибшей птицы — лебедя Зигфрида — от греха подальше увезли в орнитологический центр.

Напомним, эта пара в реконструированном парке появилась совсем недавно — чуть больше месяца назад. Австралийских птиц подарило ООО «КамаСтройИнвест», которое строит напротив парка комплекс апартаментов. Застройщик не исключает, что компания купит еще одного лебедя, но напоминает, что это парные птицы и просто так подселить к Зигфриду новую спутницу вряд ли получится.

По словам Габрелянова, если следовать логике Минниханова, то казанские татары должны будут учить в школах свой язык, татары-мишаре — свой, касимовские — свой, тептяри — свой и так далее. Фото Okras / wikipedia.org

Габрелянов vs. Минниханов

На уходящей неделе известный российский медиамагнат (LifeNews, Mash и т. д.) Арам Габрелянов внезапно решил ответить на критику президента РТ Рустама Минниханова законопроекта об обязательном изучении в школах только русского языка. По словам Габрелянова, если следовать логике Минниханова, то казанские татары должны будут учить в школах свой язык, татары-мишаре — свой, касимовские — свой, тептяри — свой и так далее.

— Мы все русские, кто-то с армянскими корнями, кто-то с еврейскими, кто-то с татарскими. Это не зазорно считать себя русским и называть себя русским — это гордо!!!, — пишет Габрелянов в Facebook.

Реакция казанского Кремля не заставила себя ждать — в четверг Лилия Галимова прошлась по посту Габрелянова.

— Лично я пост видела. Не уверена, что его видел президент, у него плотный график: с 8 утра начались рабочие встречи, а начал рабочий день в 6.00, закончит, скорее всего, ближе к 8 часам вечера. У него совершенно нет времени изучать чьи-то там посты в интернете. Если интересно лично мое мнение, я проработала в новостях лет десять, я прекрасно понимаю, что такое информационный голод, когда нужны темы, когда нужны хайповые инфоповоды, — сказала Галимова.

Также языковой вопрос на этой неделе был поднят на VII всероссийском съезде учителей татарского языка и литературы: на пленарном заседании педагоги обвинили парламентариев в том, что они предпочли политическую выживаемость национальной гордости. Подробности вы можете узнать здесь.

Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей. Фото Ирины Плотниковой

Как АСВ «терзало» татарстанский бизнес и оспаривало расторжение договоров Мусина

АСВ продолжает терзать татарстанский бизнес, атакуя его по сделкам с предпочтениями. Среди тех, кто погорел на досрочном погашении кредитов «Татфондбанка» в лихорадочные дни 12—13 декабря 2016 года, оказался и строитель крупных промышленных сооружений Валерий Самилов. Но его личное положение усугубляется тем, что кредит ТФБ в размере 60 млн рублей был взят им под поручительство промышленных активов сына мэра Казани Тимура Метшина. Ожидается, что в конце июля Самилов и Метшин-младший подпишут мировое соглашение с АСВ о реструктуризации кредита, при этом им придется выплачивать вдвое большую сумму.

Вместе с тем, Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей. Но придется ли ему платить по чужим долгам — покажет время, поскольку в суде также рассматривается спор о признании кредитов компании погашенными.

Коррупция в казанской «скорой» и налоговые махинации в верхнеуслонском охотхозяйстве

На уходящей неделе Счетная палата РТ поставила неутешительный диагноз казанской «скорой», подтвердив многое из того, на что давно жаловались фельдшеры и водители неотложки. Неоправданные расходы, несписанные автомобили и подозрительные в плане коррупционной составляющей аукционы — таков неполный список нарушений, выявленных Счетной палатой Татарстана на казанской Станции скорой медицинской помощи в ходе проведенной весной проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2016—2017 годах и первом полугодии 2018 года.

Также большой скандал разразился в Верхнеуслонском районе Татарстана в местном охотхозяйстве. Представители его совета утверждают, что с приходом к руководству обществом Евгения Осянина, родственника экс-главы района, часть доходов НКО тщательно скрывают от налоговиков. Бывший председатель Роберт Авхадиев подсчитал, что от фискальной службы утаили порядка 6 млн рублей. Впрочем, сам Осянин обвинения отрицает. Подробности этой истории вы можете найти в материале «Реального времени».

Главное следственное управление МВД Татарстана задержало экс-проректора по развитию КНИТУ-КАИ им. Туполева профессора Виктора Гуреева. Фото Максима Платонова



«Пуп земли» попал под прицел МВД



Главное следственное управление МВД Татарстана задержало экс-проректора по развитию КНИТУ-КАИ им. Туполева профессора Виктора Гуреева. Долгое время он сопровождал выполнение научно-исследовательских работ по контрактам КАМАЗа, являясь одним из лучших специалистов в области двигателестроения.

Изначально информация о том, в чем конкретно подозревают господина Гуреева, держалась в секрете. Предполагалось, что он вполне мог стать фигурантом по так называемому «контрактному делу» 6-летней давности с объемом инкриминируемого хищения государственных средств свыше 90 млн рублей. Именно его уже на протяжении года расследует ГСУ МВД по РТ. Позднее выяснилось, что бывший сотрудник вуза подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отметим, что Гуреев отправлен под домашний арест до 1 сентября.

Зачем башкирские общественники в матче Россия — Хорватия поддержали балканскую команду?



На уходящей неделе в соцсетях разгорелись нешуточные страсти вокруг организации «Башкорт» («Башҡорт»). Напомним, башкирские общественники в матче Россия — Хорватия поддержали балканскую команду, что вызвало шквал обвинений в их адрес. Например, публицист, русский националист Егор Холмогоров в своем telegram-канале назвал сторонников организации сепаратистами, поддержавшими «усташей».

Председатель БОО «Башкорт» Фаиль Алсынов в интервью «Реальному времени» ответил на эти обвинения, объяснив, почему болел за хорватов. Кроме того, он раскритиковал действия региональных властей и вспомнил конфликт с Русланом Белым, пообещав, что оскорбление комиком памяти Салавата Юлаева «просто так не оставит».

Не дождавшись обещанной в конце марта сдачи 5-го дома, люди потребовали у подрядчика объяснений

«Фоновцы» требуют ответов

Во вторник дольщики ЖК «МЧС» нагрянули в офис «Ак Таша». Не дождавшись обещанной в конце марта сдачи 5-го дома, люди потребовали у подрядчика объяснений. В руководстве фирмы, по их словам, сослались на финансовые разногласия с «ФОНом», задержку с проектом и неоправданно дорогой фасад магазинов.

Отметим, что застройщик всячески опровергает обвинения и успокаивает: новоселье не за горами. Не оправдались надежды и у дольщиков 2-го дома: люди дважды заплатили за стройку, а вливаний извне до сих пор нет. Активисты пишут открытые письма президенту и готовят протестные акции. Подробности этой истории вы можете найти здесь.

Также в Нефтекамске на заводе железобетонных изделий оказались запертыми работники, а предприятие хотят захватить «удмурты», — такая информация просочилась накануне в соцсети. Как выяснило «Реальное время», завод принадлежал банкротящейся компании «Интеграл», печально известной обманутым дольщикам Уфы и Ижевска. А «пленники» на предприятии стали таковыми по собственной инициативе и «выйдут на волю», вероятно, сегодня. Изюминки ситуации добавляют семейные отношения руководителей хозяйствующих субъектов.

Прощай, птичий рынок

Также на уходящей неделе стало известно о том, что птичий рынок в Соцгороде выставлен на торги за долги собственника — аукцион состоится 16 августа. Но продается лишь «движимость»: 92 павильона площадью от 4 до 31 квадратного метра, 28 межрядных перекрытий, биотуалет на две кабинки, ворота автоматические и кондиционер. Начальная цена имущества, продающегося единым лотом, — 2 023 300 рублей.

В то же время, земельный участок площадью 77 соток казанским исполкомом давно продан, причем не по рыночной, а по кадастровой стоимости — то есть примерно вполовину дешевле реальной цены. Отметим, что продавцы и посетители не верят, что «Птичку» закроют, однако после разговора с корреспондентом «Реального времени», первые все-таки насторожились и ринулись в свой кооператив — разбираться. Подробности вы можете узнать здесь.

В Советском суде в среду стартовал процесс по уголовному делу о серии кредитных афер в казанских подразделениях «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Фото Марии Горожаниновой

Криминальный дуэт из «Хоум Кредита»

В Советском суде в среду стартовал процесс по уголовному делу о серии кредитных афер в казанских подразделениях «Хоум Кредит энд Финанс Банк». На скамье подсудимых оказались 47-летний Дмитрий Иевлев и 27-летняя экс-сотрудница банка Ирина Хасанова, которых судят за махинации.

По версии следствия, вместе с еще пятью сообщниками они оформляли кредиты по поддельным документам или отказывали в займе реальным клиентам, забирая эти деньги себе. В связи с тем, что ожидается явка других свидетелей, судья постановил перенести заседание. Пока же Иевлев отправился обратно в СИЗО, а Хасанова будет дожидаться заседания, находясь под подпиской о невыезде.

Минмолодежи нашли новый офис

Как стало известно «Реальному времени», новое министерство готовится к переезду в бывший двухэтажный особняк Апанаевых по адресу: ул. Сафьян, 5. До последнего времени в здании располагалась лизинговая компания «Лизинг-трейд», а владеет строением другая связанная с ней фирма — «Группа 8К».

Напомним, о разделении Министерства по делам молодежи и спорта РТ на два профильных ведомства официально сообщили 21 июня. Указ о назначении на должность министра Дамира Фаттахова появился на следующий день. Сразу же возник вопрос, где разместится новое Минмолодежи? Первая запись о его работе не заставила себя долго ждать: 25 июня Фаттахов разместил общую фотографию с крыльца здания пока по старому адресу — на Петербургской, 12. Однако, как выяснило «Реальное время», молодежный министр с коллективом уже нашел новое место прописки — это двухэтажный особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе.

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