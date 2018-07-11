«Немножечко недотянули»: Метшин-младший и Валерий Самилов идут на мировую с АСВ

«Полибиохим» и «Химзавод им. Карпова» готовят мировое соглашение о реструктуризации «двойного» кредита ТФБ на 3 года

АСВ продолжает терзать татарстанский бизнес, атакуя его по сделкам с предпочтениями. Среди тех, кто погорел на досрочном погашении кредитов «Татфондбанка» в лихорадочные дни 12—13 декабря 2016 года, оказался и строитель крупных промышленных сооружений Валерий Самилов. Но его личное положение усугубляется тем, что кредит ТФБ в размере 60 млн рублей был взят им под поручительство промышленных активов сына мэра Казани Тимура Метшина. Ожидается, что в конце июля Самилов и Метшин-младший подпишут мировое соглашение с АСВ о реструктуризации кредита, при этом им придется выплачивать вдвое большую сумму. Подробности — в материале «Реального времени».

Тимур Метшин показал, где «зарыта» мина под его активы

О важном судебном разбирательстве, которое может повлиять на экономическое положение менделеевского АО «Химический завода им. Л.Я. Карпова», одним из бенефициаров которого является Тимур Метшин, стало известно не из инсайдерских источников, а из публичного аудиторского заключения по финансовой отчетности предприятия за 2017 год. В своем отчете независимый аудитор АК «Финбюро внешаудит» придал этому факту чрезвычайное значение, расположив его в самом начале отчета под сигнальным названием «Важные обстоятельства». Привлечение внимание подобным образом, как утверждают аудиторы, свидетельствует о том, что и независимый аудитор, и генеральный директор, и собственники предприятия признают, что предполагаемые условные обязательства, которые могут возникнуть из заявленного судебного процесса, могут привести к серьезным негативным последствиям. Добавим, что пока ни в одном аудиторском отчете татарстанских компаний, которые кредитовались в ТФБ, нет подобных заявлений.

Миной замедленного действия для «Химзавода им. Л.Я. Карпова», как следует из аудиторского заключения, стал иск, предъявленный компании Агентством по страхованию вкладов. Как следует из документа, конкурсный управляющий ТФБ предъявил его заводу в конце декабря прошлого года, но не как заемщику, а как поручителю кредитного соглашения между «Татфондбанком» и АО «Полибиохим». Общая сумма кредита составила 60 млн рублей, а подписантом выступил Валерий Самилов. Поясним, что «Полибиохим» напрямую владеет более 80% акций химического завода, но через него предприятие контролируется структурами Тимура Метшина и Самилова на паритетных началах. Проще говоря, под непосредственным ударом АСВ оказалась материнская компания «Полибиохим», но «задело» и его дочернюю структуру «Химзавод им. Карпова» как поручителя.

Общая сумма кредита составила 60 млн рублей, а подписантом выступил Валерий Самилов. Фото e-nkama.ru



Кредитное соглашение, из-за которого обе компании угораздило попасть в капкан АСВ, было необычным, хотя и со стандартной ставкой в 13,25% годовых. Особенность его в том, что ТФБ открыл кредитную линию с возможностью иметь постоянно непокрытый долг в 59 998 000 руб. В официальных документах договор значится как «Лимит выдачи», где фиксируется лимит задолженности почти в 60 млн рублей. Срок погашения был установлен 30 января 2017 года.

Метшину и Самилову придется заплатить ТФБ дважды

Как раз эти два пункта кредитного договора — четкий лимит задолженности и срок погашения — сыграли роковую роль, из-за них оба предприятия попали в фокус внимания АСВ. После того как Самилов как и многие заемщики ТФБ досрочно погасил кредит 13 декабря 2016 года, АСВ через суд добилось признания сделки с предпочтением. «Сделка от 13.12.2016 года по списанию денежных средств со счетов ответчиков в счет погашения задолженности по кредитному договору была признана недействительной», — говорится в решении арбитражного суда. Таким образом, АСВ восстановило обязательства компаний по кредиту, который и вызвал озабоченность независимых аудиторов. «По состоянию на дату подписания аудиторского заключения известно, что 15 марта 2018 года арбитражный суд Татарстана вынес решение о взыскании с АО «Полибиохим», г. Менделеевск и АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» в пользу «Татфондбанка» в лице АСВ в солидарном порядке 59 998 000 руб. основного долга, 7 365 778 руб. 50 коп. процентов, 1 320 514 руб. 62 коп. неустойки», — отмечается в заключении.

Насколько ужасен долг для предприятий, не раскрывается, но, судя по финансовым показателям, формальное обременение в 60 млн рублей почти в пять раз превышает чистую прибыль «Химзавода им. Л.Я. Карпова». Но фактически им придется выплатить АСВ даже не 60 млн рублей, а в два раза больше. Почему?

«Если деньги (имеется в виду декабрьский транш для закрытия кредита) им возращены на счет, то погашения кредита не произошло. Но снять их, воспользоваться ими предприятие не может, т.к. средства на их счету заморожены до завершения процедуры банкротства ТФБ, — комментирует положение руководитель гражданской практики ЮНЭКС Юлия Майорова. — Таким образом, у этого предприятия сохраняется задолженность перед ТФБ, а значит, они должны выплатить ее повторно, но уже своими средствами. В процедуре банкротства они смогут получить удовлетворение в какой-то части, но сейчас они должны будут закрыть свой кредит полностью. А потом уже вернуть свои деньги в рамках банкротства, включившись в реестр кредиторов. И не факт, что кто-то что-то сможет получить. Получается, что платить придется дважды».

Судя по финансовым показателям, формальное обременение в 60 млн рублей почти в пять раз превышает чистую прибыль «Химзавода им. Л.Я. Карпова». Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

Пациент скорее жив, чем мертв

Несмотря на удвоение кредитного бремени, аудиторы АК «Финбюро внешаудит» высказали уверенность в благополучном исходе дела и в продолжении непрерывной деятельности предприятия. «Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим обстоятельством», — говорится в аудиторском заключении. Обычно при оценке рисков аудиторы высказывают либо модифицированное мнение (отрицательное), то есть «жить осталось недолго», либо немодифицированное (положительное).

В данном случае аудиторы выбрали нейтральную формировку для изложения своей позиции. Как пояснили в АК «Финбюро внешаудит», такая словесная конструкция используется только для того, чтобы привлечь внимание к этому важному вопросу. «Но мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим», — еще раз подчеркнули нейтралитет в компании.

Впрочем, насколько авторитетно это суждение для внешних инвесторов, можно судить по тому, что до сих пор аудит компании проводило известное в аудиторских кругах ООО «Акцепт» с выручкой 16 млн рублей (данные «СПАРК-Интерфакс» на 2016 год), а в этом году его впервые сменила АК «Финбюро внешаудит» с выручкой 1,14 млн рублей. По какой причине произошла смена аудитора, неизвестно.

Для чего Метшина-младшего отправили «в ссылку»

Тем временем, Валерий Самилов и Метшин-младший, как бенефициары обоих предприятий, предложили АСВ пойти на мировую, утверждают источники, знакомые с ситуацией. По их словам, 29-летний молодой человек неслучайно весной этого года вошел в совет директоров «Химзавода им. Л.Я. Карпова». Его цель — держать под контролем положение завода, которое может пошатнуться в связи с иском АСВ. А в статусе члена совета директоров он может официально представлять интересы предприятия. Валерий Самилов высказывал «Реальному времени» иную версию прихода сына Метшина на предприятие. Он утверждал, что лично позвал молодого человека решать коммерческие вопросы и набираться опыта. Ну а сейчас такое совпадение просто бросается в глаза: сначала независимые аудиторы объявили свои прогнозы относительно влияния иска АСВ на «Химзавод им. Л.Я. Карпова», а через 10 дней Тимур Метшин избирается членом совета директоров предприятия.

Валерий Самилов утверждал, что лично позвал молодого человека решать коммерческие вопросы и набираться опыта. Фото: youtube.com (кадр из клипа «Нулевой километр», «Мураками»)



«Проект мирового соглашения по реструктуризации кредита ТФБ готовится», — подтвердил «Реальному времени» Андрей Шульга, представитель интересов компаний Самилова. По его словам, он может быть подписан на очередном судебном заседании 27 июля с предоставлением рассрочки на 3 года. При этом в окружении Самилова опровергают участие сына Метшина в переговорах с АСВ, утверждая, что их тянет в одиночку лично Самилов. Ведь дамоклов меч висит только над ним.

— В практике есть случаи, когда АСВ идет на подписание мирового соглашения, обосновывая это тем, что реальной возможности взыскать всю сумму не было бы, а по мировому соглашению удалось пополнить конкурсную массу хоть на сколько-то, — отмечает руководитель гражданской практики ЮНЭКС Юлия Майорова. — Но они немножечко не успели попасть «в мартовскую волну», когда Верховный суд Татарстана высказал принципиальную позицию по поводу придания статуса «сделка с предпочтениями». 26 марта этого года в своем разъяснении он указал, что нельзя однозначно признавать все сделки недействительными только потому, что они были погашены за месяц до введения временной администрации ЦБ. А до этого все сделки ТФБ, совершенные 12—14 декабря по списанию средств в счет погашения кредитов, признавались сделками с предпочтением. Тогда у нас тоже были подобные дела. Но мы знали, что Верховный суд РТ их рассматривает, и тянули до вынесения его вердикта. И Верховный суд признал, что погашение, происходившее в эти даты, могло проходить в рамках обычной хозяйственной деятельности юридического лица. Если бы они («Полибиохим» и «Химзавод им. Л.Я. Карпова», — прим. ред.) немножко потянули, то можно было бы избежать признания закрытия кредита как сделки с предпочтением.