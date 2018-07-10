Чаяния учителей татарского: «Свою этническую составляющую депутаты задвинули на второй план»

Педагоги винят парламентариев за то, что предпочли политическую выживаемость национальной гордости

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане завершается VII всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы. Пленарное заседание, которое прошло в Казани, не преподнесло сюрпризов. Озабоченность проблемами языка Тукая и Джалиля, его преподавания, новые подходы — дежурные темы, повторяющиеся из раза в раз на таких форумах. Однако в этом году пикантности добавил спорный законопроект о добровольности изучения родных языков, который рассматривается в Госдуме. Как обстоят дела в регионах России, за что отдельные участники ругали депутатов и какие решения предлагает Москва — в материале «Реального времени».

Самарская область: число татарских школ сокращается

VII всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы проходит в эти дни в Татарстане. В его работе принимают участие порядка 700 педагогов из 30 регионов России. Есть также гости из Казахстана. Мероприятия форума начались накануне в Кукморе и продолжились сегодня в Казани. Разумеется, самый болезненный вопрос, который волнует делегатов, касается законопроекта о добровольности изучения родных языков, рассматриваемый в Госдуме. Напомним, после высказываний президента России Владимира Путина о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков разгорелась дискуссия об объемах присутствия «татар теле» в учебных планах школ Татарстана. Аналогичные нешуточные споры возникли в Башкирии и в меньшей степени в других регионах.

Тем не менее сами учителя неохотно соглашались общаться с журналистами. Как и полагается, их возмущает, что уроки родного языка в республиках переводят из разряда обязательных предметов. В свою очередь в «ненациональных» регионах ситуация не особо поменялась.

Как рассказал «Реальному времени» директор самарской школы «Яктылык» Радик Газизов, его учебное заведение специализировано на изучении татарского языка, литературы и культуры. Ни одного учителя татарского не сократили, осталось прежним и количество часов.

— Татарский язык у нас по-прежнему остается в основной программе. В расписании уроков запланированы часы на этот предмет. Поэтому у нас такой проблемы не возникает, — отметил Радик Равгатович.

В Самаре существует лишь одна татарская школа. В Самарской области осталось около 10 таких учреждений. При этом директор «Яктылыка» обратил внимание, что число таких школ постепенно сокращается. Причина банальная: большинство из них расположены в сельской местности, в которой молодежи становится все меньше.

Чувашия: взамен чувашского языка — культура родного края

Что касается пресловутого законопроекта, председатель региональной НКА татар Чувашии, член «Милли шура» Фарит Гибатдинов считает, что «должно победить федеральное сознание»: все народы России способствуют развитию страны.

— Наша Конституция гарантирует равноправие народов. Законы не должны ущемлять этносы. Надеюсь, что вскоре все вернется на круги своя и будет по-прежнему, — поделился Гибатдинов мыслями с корреспондентом нашей интернет-газеты.

Не обошел он стороной и татарстанских депутатов Госдумы — татар по национальности, проголосовавших за законопроект в первом чтении.

— Свою этническую составляющую эти законодатели задвинули на второй-третий план. Тут, к сожалению, включилась политическая выживаемость: они находятся в рамках своей партийности, — посетовал делегат из соседней республики.

К слову, в Чувашии изучение татарского языка в специализированных школах осталось на прежнем уровне (5 часов в неделю). Хуже дело обстоит с языком титульной нации республики. Чувашский, по словам Гибатдинова, прекратили преподавать. Взамен ввели новую дисциплину — культура родного края.

Московский «огнетушитель»

На пленарном заседании съезда, которое проходит сегодня на площадке гостиничного комплекса «Корстон», было запланировано выступление председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Однако спикер регионального парламента не удостоил своим вниманием участников форума. За него пришлось отдуваться министру образования республики Рафису Бурганову, вице-премьеру РТ, председателю национального совета «Милли шура» Василю Шайхразиеву и главе комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разилю Валееву.

«Огнетушителем» в Казань направили директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Андрея Петрова. Чиновник из Москвы попытался успокоить собравшихся общими фразами.

— Есть определенная обеспокоенность, — начал выступление Петров. — Но работа над законопроектом идет вдумчиво. Будут внесены поправки ко второму чтению. У нас, на площадке министерства, создана рабочая группа, в которую вошли ученые, представители органов управления образования основных регионов, где очень сильны традиции преподавания родного языка. Мы внимательно следим, как строится ваша работа на местах.

Он предложил вырабатывать общие решения «вместе, сообща, не допуская перегибов».

— В рамках нашей рабочей группы по обеспечению преподавания родных языков мы начинаем работу над созданием концепции преподавания родных языков в средней школе. Уверен, что такая Всероссийская ассоциация преподавателей родных языков тоже должна быть создана. У нас много общих проблем, у вас есть уникальный опыт, которым нужно обязательно делиться, — рассказал представитель Ольги Васильевой.

С надеждой на второе чтение

Василь Шайхразиев добавил, что Минпросвещения и главы регионов всегда прислушиваются к чаяниям учителей, протягивая руку помощи. При этом он согласился, что нужно объединять усилия для решения сложившихся проблем. Далее он перевел разговор в другое русло.

— Нами очень много сделано, — констатировал спикер. — Главное — не растерять уже наработанное. И мы должны вводить новые практики, новые технологии в преподавание татарского языка. Мы обязаны ориентироваться на завтрашний день.

Разиль Валеев вернулся к теме спорного законопроекта.

— Этот вопрос мы обсуждали в Госсовете Татарстана, — констатировал татарстанский парламентарий. — И вы, наверно, слышали о том, что еще до официального принятия законопроекта мы обращались в Госдуму. Мы четко заявили о том, что ни в коем случае нельзя принимать этот закон. И даже после его принятия в первом чтении мы снова собрались и отправили на рассмотрение в Госдуму требование, чтобы закон в таком виде не был принят.

Заканчивая свое выступление, Валеев напомнил, что в Татарстане два государственных языка — русский и татарский. По его словам, проблем с изучением русского в регионе нет. При этом государственный язык не может выбираться родителями добровольно.

К слову, пункт о законопроекте попал и в резолюцию съезда. Согласно документу, участники форума надеются, что предлагаемые поправки дадут возможность получать образование на родных языках и изучать «туган тел» «за счет учебного времени в обязательной части учебных планов». Такой подход предлагается закрепить в образовательных стандартах и программах.