Как «Черное озеро» стало «Лебединым»: в парках и скверах Казани «ясно и прекрасно»

17:46, 02.06.2018 36 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парках и скверах Казани стартовала летняя программа «Ясно. Прекрасно». Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на «Черном озере», оценил открывшийся в парке книжный магазин и увидел новоселье двух черных австралийских лебедей — Зигфрида и Одиллии.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 02 июня
    Какие красивые птицы!
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  • Анонимно 02 июня
    Надо сходить, после открытия еще ни разу не был)
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  • Анонимно 02 июня
    Только строящийся дом несколько мешает
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    Анонимно 02 июня
    Ну закрыли этим домом вид на Кремль.. да...
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  • Анонимно 10:10
    И дорожки там там просто ужас
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