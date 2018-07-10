Ночное ЧП в Казани: бродячая собака загрызла лебедя Одиллию на Черном озере

В обстоятельствах происшествия разбирается дирекция парков, вторую птицу увезли в орнитологический центр

Фото: Максим Платонов

Ночью в обновленном парке «Черное озеро» произошла трагедия — бродячая собака загрызла уже полюбившегося казанцам лебедя Одиллию. О случившемся очевидцы сообщили в Дирекцию парков и скверов. Спутника погибшей птицы — лебедя Зигфрида — от греха подальше увезли в орнитологический центр. Сегодня в районе полудня смотрители птичьей пары изучали видеозапись происшествия, решали дальнейшую судьбу второго лебедя и отвечали на вопросы журналистов о случившемся. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

Это ужасное стечение обстоятельств

Прошедшей ночью бродячая собака загрызла лебедя Одиллию на Черном озере. Сотрудники Дирекции парков и скверов выехали на место, но, к сожалению, помочь уже ничем не удалось. Спутника Одиллии, Зигфрида, решили увезти в орнитологический центр. Эта пара в реконструированном парке появилась совсем недавно — чуть больше месяца назад. Австралийских птиц подарило ООО «КамаСтройИнвест», которое строит напротив парка комплекс апартаментов.

— Мне сразу сообщили ночью, прислали СМС-сообщение. Это ужасно, печальное стечение обстоятельств. Конечно, я очень расстроился. Они были в идеальном состоянии, мы все время общались с Алсу Саетовой (директор Дирекции парков и скверов Казани, — прим. ред.), она делилась своими впечатлениями, рассказывала, что им сделали прививки, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор «КамаСтройИнвеста» Делюс Сиразетдинов.

Застройщик не исключает, что компания купит еще одного лебедя, но напоминает, что это парные птицы и просто так подселить к Зигфриду новую спутницу вряд ли получится.

— У них были идеальные условия, они отлично себя чувствовали, у них был отдельный домик, специальная еда. Будем следить за судьбой Зигфрида, думать, как выходить из ситуации, — рассуждает Делюс. С его слов, решать, как и с кем мог бы дальше жить Зигфрид, возможно только после обсуждения с Дирекцией парков и скверов и орнитологами.

Собака бывает кусачей..

Глава Дирекции парков и скверов Алсу Саетова подтвердила «Реальному времени», что на лебедя Одиллию напала именно бродячая собака.

— Изъяты записи с камер видеонаблюдения, правоохранительные органы их изучают. За птиц действительно отвечала Дирекция парков и скверов, мы проводили всю нужную работу, оказывали необходимый уход, но произошла такая ситуация, — ответила «Реальному времени» Саетова. По ее словам, птицам около года. Зигфрид сейчас «жив-здоров», но где он будет жить дальше — вопрос пока открытый.

Пользователи интернета с сожалением отзываются о случившемся: «Крылья птицам подрезали, как они спасутся?», «Жалко лебедя, но и бродячую собаку жалко. У каждой собаки должен быть хозяин или хозяйка».

Загубили лебедей ради красоты

Замдиректора Казанского зооботсада Александр Малев не увидел в случившемся ничего особенного.

— Такое везде бывает. Нельзя сказать, что это из-за того, что нет условий, которые к тому же там есть, обвинять никого не нужно, — считает Малев.

Старший преподаватель КФУ, кандидат биологических наук Анна Галанина категорически не согласна с коллегой:

— Их вообще не нужно было выпускать. Уйти им там некуда, к тому же это черный австралийский лебедь, который у нас не живет. И вид не тот, и условий нет — спрятаться им негде, это не то место, куда нужно выпускать лебедей. Естественно, собака загрызла — их сейчас много. Другое дело — Кабан — там лебедям есть где спрятаться. Получается, на Черном озере загубили животных ради красоты, — считает Галанина.

Сегодня во время пресс-подхода руководитель Дирекции парков и скверов Казани пояснила представителям СМИ, почему на Черном озере сняли охрану:

— Охрана на месяц была оплачена из внебюджетных источников, только для этого парка она бы стоила 1 млн рублей в год — таких денег нет. В первую очередь охрана была для того, чтобы защитить птиц от людей, культура уже начала складываться, — отметила Алсу Саетова на пресс-подходе. Она подтверждает, что в последнее время бездомных собак стало больше, дирекция обращалась в специальную службу по отлову, но на выезде им собаки уже не встречались.

«Есть вероятность, что Зигфрид примет новую самку»

Сообщение о нападении на лебедя получили ближе к часу ночи. «Достоверно сказать — бродячая или все-таки домашняя собака это была, пока не можем. По сведениям сотрудников полиции и дирекции, пес был один, когда приехали, у него не было намордника и ошейника. Поэтому предположили, что бродячая», — добавила Саетова.

По ее словам, одна женщина специально приехала в парк посмотреть на лебедей, не увидела птиц и в шутку спросила: «Съели что ли?», после того, как узнала, что произошло, в шоке ушла. Зигфрида, к счастью, собака не тронула, он сейчас в Центре реабилитации хищных птиц, в дирекции решают его судьбу.

— С одной стороны, очень верные птицы, с другой — не достигли половозрелого возраста. Поэтому есть вероятность, что Зигфрид примет новую самку. Количество положительных эмоций от лебедей стоило того, чтобы затевать этот проект, — заявила глава дирекции.

«Лебеди не очень много времени проводили в домике, но полюбили настил из лиственницы. Центр реабилитации хищных птиц занимается Зигфридом и вообще обустройством территории, мы с ними советовались», — рассказала Саетова.