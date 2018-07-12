Минниханов не заметил Габрелянова: «У него совершенно нет времени изучать чьи-то там посты»

В казанском Кремле прокомментировали скандальное высказывание медиамагната о том, что «глава Татарстана пытается хитро оспорить закон о языке»

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана позитивно оценивает часть ЧМ, прошедшую в Казани, но окончательные итоги подведут через неделю на заседании оргкомитета. Финальный матч Рустам Минниханов планирует смотреть в Москве. Подробности недельной повестки от представителя казанского Кремля — в материале «Реального времени».

Визит в Турцию

Лилия Галимова решила начать с событий начала недели — посещения Рустамом Миннихановым церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

— Рустам Минниханов был единственным руководителем российского субъекта на встрече, что свидетельствует о тесных связях между Татарстаном и Турцией. Турция — наш стратегический партнер, неоднократно подчеркивал Рустам Минниханов, и приглашение на инаугурацию рассматриваем как укрепление наших дальнейших отношений. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией увеличился на 40% и достиг 2 млрд долларов США, — озвучила Галимова.

«Рустам Минниханов был единственным руководителем российского субъекта на встрече, что свидетельствует о тесных связях между Татарстаном и Турцией», — озвучила Галимова. Фото president.tatar.ru



Результаты ЧМ

За время проведения игр в Казани, то есть с 14 июня по 6 июля, Казань посетили 300 тысяч туристов, из них 297 тысяч побывали в Казанском кремле.

— Основная масса — это футбольные болельщики, которых за все время соревнований на стадионе «Казань Арена» побывало около 250 тысяч. Отдельные слова благодарности правоохранительным органам, обеспечившим полную безопасность мундиаля, а также волонтерам и, конечно, жителям города, — рассказала представитель казанского Кремля.

Окончательные итоги проведения ЧМ-2018 президент Татарстана подведет 19 июля на заседании оргкомитета по проведению чемпионата.

Позитивная оценка

Лилия Галимова не стала подробно распространяться, как все-таки Рустам Минниханов оценивает проведение ЧМ в Казани. Все оценки будут озвучены на заседании республиканского оргкомитета через неделю. В целом оценка позитивная. Что касается финального матча 15 июля, то планируется, что президент республики будет смотреть его в Москве.

Что касается визитов VIP-гостей, то на играх, действительно, побывали, например, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, японская принцесса Хисако Такамадо. «Далеко не все VIP-гости были в составе делегаций, кто-то посещал города ЧМ самостоятельно», — заметила Галимова, не называя конкретно, кто еще побывал в столице Татарстана.

Что касается визитов VIP-гостей, то на играх, действительно, побывали, например, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, японская принцесса Хисако Такамадо. Фото Максима Платонова



Нефтяной саммит

Галимова напомнила и про нефтяной саммит, который сегодня проходит в Бугульминском районе.

— Этой отрасли Рустам Минниханов уделяет отдельное внимание. До начала саммита был запуск двух установок на нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО, тем самым качество выпускаемой продукции повысится, — заявила представитель казанского Кремля.

Установки отечественные, для их обслуживания будут задействованы более 80 специалистов. По итогам 2017 года комплекс ТАНЕКО произвел 8,5 млн тонн нефтепродуктов.

Китайская встреча

Накануне в Казань прилетела китайская делегация во главе с губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. В планах — посещение Иннополиса и КФУ. Вечером пройдет встреча с президентом Татарстана, где будет подписано соглашение между руководством республики и китайской провинции.

— У республики уже есть пять подобных соглашений с другими провинциями, это будет шестое. Кроме того, сейчас к подписанию готовятся еще три аналогичных соглашения с другими китайскими провинциями, — заметила Галимова. К провинции Хэйлунцзян у Татарстана есть интерес не только в части инвестиций, но и в сфере образования, а также туризма. «С такими партнерами всегда обсуждаем возможность открытия прямых рейсов», — говорит о перспективах Галимова.

За прошлый год внешнеторговый оборот между Китаем и Татарстаном составил 565,6 млн долларов, что в полтора раза выше данных 2016 года.

Со слов Лилии Галимовой, подготовка поправок к законопроекту о национальных языках со стороны татарстанских депутатов идет полным ходом. Фото Максима Платонова



Поправки к законопроекту

Со слов Лилии Галимовой, подготовка поправок к законопроекту о национальных языках со стороны татарстанских депутатов идет полным ходом.

— Группа депутатов занимается этим вопросом в регулярном режиме, есть рабочая группа во главе с Ильдаром Гильмутдиновым, которая, как только поправки будут готовы, внесет их на рассмотрение, — ответила на вопрос Галимова.

Пенсионная реформа

По поддержанной Госсоветом РТ пенсионной реформе представитель казанского Кремля попросила разграничивать действия депутатов и Кремля.

— Как я уже говорила, мы наблюдаем, как будет проходить обсуждение во втором чтении. Ждем его, когда уже соберутся все предложения, когда будет понимание, как выглядит законопроект, — повторила Галимова.

Хайповые новости

Лилия Галимова прошлась и по посту Арама Габрелянова (владелец Lifenews, — прим. ред.), который высказался, что «глава Татарстана пытается хитро оспорить закон о языке».

— Лично я пост видела. Не уверена, что его видел президент, у него плотный график: с 8 утра начались рабочие встречи, а начал рабочий день в 6.00, закончит, скорее всего, ближе к 8 часам вечера. У него совершенно нет времени изучать чьи-то там посты в интернете. Если интересно лично мое мнение, я проработала в новостях лет десять, я прекрасно понимаю, что такое информационный голод, когда нужны темы, когда нужны хайповые инфоповоды, — ответила Галимова.

Галимова подчеркнула, что во время последнего визита Нурсултан Назарбаев сам проявил заинтересованность в развитии нашего промышленного сотрудничества. Фото Олега Тихонова



Заинтересованность Казахстана

Представитель казанского Кремля не стала распространяться, какие есть итоги по прошедшей встрече в Казахстане. Но подчеркнула, что во время последнего визита Нурсултан Назарбаев сам проявил заинтересованность в развитии нашего промышленного сотрудничества. Пока это договоренности и обсуждения о возможности усиления наших отношений.

Увольнение в ОЭЗ «Алабуга»

Лилии Галимовой озвучили информацию о том, что якобы в ОЭЗ прошел тренинг на выбывание, после которого 162 сотрудников заставляют подписать срочный договор до 10 сентября с дальнейшей перспективой увольнения.

— Сложно комментировать чьи-то разговоры. Не могу ничего сказать, нет информации, — ответила представитель казанского Кремля, попросив обратиться в пресс-службу ОЭЗ.