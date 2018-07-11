Где «осела» добыча: Верхнеуслонское охотхозяйство обвиняют в сокрытии налогов и наживе на охотниках

Конфликт в рядах НКО во главе с родственником экс-главы района докатился до прокуратуры

Большой скандал разразился в Верхнеуслонском районе Татарстана в местном охотхозяйстве. Представители его совета утверждают, что с приходом к руководству обществом Евгения Осянина, родственника экс-главы района, часть доходов НКО тщательно скрывают от налоговиков. Бывший председатель Роберт Авхадиев подсчитал, что от фискальной службы утаили порядка 6 млн рублей. Впрочем, сам Осянин обвинения отрицает. В обстоятельствах конфликта разбирался корреспондент «Реального времени».

Новый устав и неучтенные деньги

В 2015 году в обществе охотников и рыболовов Верхнеуслонского района сменился председатель. У прежнего, Роберта Авхадиева, истек срок полномочий. С тех пор, по словам Авхадиева и нынешнего члена совета охотобщества Владимира Зимирева, у верхнеуслонских охотников все неспокойно: отчетность ведется неправильно, и примерно 6 млн рублей могли осесть в карманах нового руководства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», местная общественная организация «Общество охотников и рыболовов Верхнеуслонского района» была зарегистрирована 30 декабря 2004 года. Три года назад председателем ее правления стал Евгений Осянин — родной брат покойного Владимира Осянина, экс-главы Верхнеуслонского района (2006—2010 гг.) и Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ (2010—2011 гг.). По данным за 2016 год выручка НКО составила 970 тыс. рублей.

— К председательству обществом Осянины (Евгений Осянин, выступающий также председателем, и Александр Осянин) пришли в 2015 году мошенническим путем, они там уже три года управляют. Некоммерческая организация живет за счет сборов от продажи лицензий на охоту на животных. Только за сезон 2017—2018 годов они не оформили налоговую отчетность на 1,7 млн рублей — это только за год. А с 2015 года — это точно около 6 млн рублей, — рассуждает экс-председатель охотобщества Роберт Авхадиев (на фото), основываясь на том, что ему не предоставили документы по расходованию денег.

Член совета охотобщества Владимир Зимирев вторит своему бывшему руководителю. «Налоговая их проверила, я узнавал, что есть претензии. Это неоплаченные налоги, которые они себе в карман клали. Результаты аудиторской проверки не дают. Пишут, якобы некоторые лицензии стоили 3 тысячи рублей, хотя все знают, сколько они стоят: есть и по 50 тысяч, и по 25 тысяч рублей. Они уже ничего не боятся, а среди охотников растет недовольство, но говорить боятся, вдруг дом сожгут», — рассказал «Реальному времени» Владимир Зимирев.

Собеседник издания утверждает, что Осянины незаконно переделали устав охотобщества, который зарегистрировали в Управлении Министерства юстиции РФ по РТ. Как раз в 2014—2015 годах начались разногласия из-за того, кто и как должен управлять организацией, тогда и решили подготовить новую редакцию устава. Собрания общества охотников проходили в таких жарких диспутах, что к участию приглашали даже главу Верхнеуслонского района Марата Зиатдинова. В пресс-службе района, правда, этот аспект деятельности шефа не комментируют. Зимирев утверждает, что при утверждении устава не обошлось без недоразумений: составили один документ, а зарегистрировали в Управлении Минюста немного другой — без статьи о ревизионной комиссии, которая как раз и проверяла бы финансовую отчетность.

Отказы в возбуждении уголовного дела

Из заявления Роберта Авхадиева в прокуратуру Верхнеуслонского района следует, что Осянины сами убрали из устава ревизионную комиссию, якобы того потребовали в Управлении Минюста РФ по РТ. В самом Управлении прокомментировали, что в 2015 году действительно поступили документы для регистрации изменений.

— По результатам рассмотрения Управлением в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав организации. Согласно уставу, высшим органом управления является конференция. Разделы 5 и 6 устава организации предусматривают избрание конференцией ревизионной комиссии, — пояснили «Реальному времени» в Управлении.

Претензии Авхадиева и Зимирева сводятся к нескольким пунктам: неправильная отчетность в налоговую, втихую переделанный устав, отсутствие ревизионной комиссии в уставе. Со своей стороны, они обращались в прокуратуру района с просьбами возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности за подделку устава и неправильную налоговую отчетность.

— Да, заявления такие поступали, но, насколько знаю, были приняты отказы в возбуждении уголовного дела. Этими заявлениями занимался МО МВД (межмуниципальный отдел МВД, — прим. ред.), такой порядок УПК, — подтвердил «Реальному времени» прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров (на фото).

На момент подготовки материла комментарий от МВД по РТ об отказах в возбуждении уголовного дела не поступил.

Проверку из налоговой инициировали сами

В УФНС по РТ также воздержались от комментариев, какие нарушения выявила проверка ведомства в работе охотобщества. Сам председатель Евгений Осянин отрицает все обвинения в свой адрес:

— Зимирев уже целый год пишет заявления. Налоговую проверку мы сами устроили. Что у нас нарушения — это только наглая болтовня. У нас нет нарушений. И по уставу у нас все законно, документы были сданы на регистрацию, как бы мы иначе зарегистрировали их? У Зимирева все виноватые, хотя он сам на собрания не ходит, а мы его приглашаем. Конференцию можно раз в 5 лет созывать, можно и вне очереди, но нет необходимости. Сейчас на собраниях решаем текущие, производственные вопросы. Все эти обращения в УВД, прокуратуру — все это неприятно, нехорошие слова только остаются. А что касается избрания меня председателем, то официально все члены общества выбрали, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» председатель охотобщества Верхнеуслонского района Осянин.

«У нас нет полномочий контролировать их налоговую отчетность или изменения в уставе. Это их внутренние вопросы», — пояснил Ринат Чиспияков. Фото tatar-inform.ru



Госкомитет РТ по биологическим ресурсам контролирует работу охотобществ, но конфликт в рядах Верхнеуслонской организации его представители отказались обсуждать:

— У нас нет полномочий контролировать их налоговую отчетность или изменения в уставе. Это их внутренние вопросы. Они сами выбирают, кого назначить председателем. По рабочим вопросам в части лицензий, деятельности охотобщества отчитываются, никаких замечаний к руководству нет. Мы с ними работаем по сохранению животного мира, — пояснил начальник отдела лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.