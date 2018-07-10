«Пуп земли» попал под прицел МВД: расследование в КНИТУ-КАИ добралось до экс-проректора по развитию?

В окружении руководителя вуза не захотели комментировать кадровые перестановки и уголовное преследование его бывшего заместителя

Главное следственное управление МВД Татарстана задержало экс-проректора по развитию КНИТУ-КАИ им. Туполева профессора Виктора Гуреева. Долгое время он сопровождал выполнение научно-исследовательских работ по контрактам КАМАЗа, являясь одним из лучших специалистов в области двигателестроения. В чем конкретно подозревают господина Гуреева, держится в секрете, но не исключено, что он мог стать фигурантом по так называемому «контрактному делу» 6-летней давности с объемом инкриминируемого хищения государственных средств свыше 90 млн рублей. Именно его уже на протяжении года расследует ГСУ МВД по РТ.

Экс-проректор по развитию ушел с поста

Задержание экс-проректора по развитию КНИТУ-КАИ им. Туполева Виктора Гуреева проходило не в стенах вуза. Это объяснимо, поскольку к этому моменту авторитетный профессор утратил статус проректора по развитию вуза. Хотя собеседники в разговоре с корреспондентом «Реального времени» упорно называли его именно так — то ли по привычке, то ли еще не зная о переменах в его карьере. По словам источников, близких к КНИТУ-КАИ, 2 месяца назад Гуреев добровольно сложил с себя полномочия проректора и остался преподавателем. Как следует из обновленных данных о ректорате КНИТУ-КАИ, сейчас этот пост занимает Татьяна Станко. Еще в декабре прошлого года Гуреев в качестве заместителя ректора встречал в стенах университета делегацию Ford Sollers во главе с президентом и СЕО компании Адилем Шириновым (упоминание об этом сохранилось на сайте вуза).

Официальную информацию о фактическом положении Виктора Гуреева получить в вузе не удалось. Тем не менее в ректорате КНИТУ-КАИ подтвердили факт задержания правоохранительными органами экс-проректора. «Факт есть, больше ничего не можем комментировать, извините», — сообщили в окружении ректора вуза. Сам ректор Альберт Гильмутдинов не захотел к этому ничего добавить. Но, судя по его спокойной реакции, задержание Гуреева не стало для него неожиданностью. По неофициальным данным, после задержания своего заместителя ректор КНИТУ-КАИ приглашался на разговор в ГСУ МВД РТ.

Он мог стать фигурантом давнего уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД РТ по госконтрактам КНИТУ-КАИ 6-летней давности. Фото Максима Платонова



Повязали за хищения по госконтракту на 95 млн рублей?

Что инкриминируется экс-проректору КНИТУ-КАИ, доподлинно неизвестно, но достаточно вероятной представляется версия о том, что он мог стать фигурантом давнего уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД РТ по госконтрактам КНИТУ-КАИ 6-летней давности. Напомним, что в прошлом году следственные органы усмотрели признаки мошенничества в связи с исполнением вузом государственных контрактов стоимостью 95 млн рублей, заключенных в 2011—2013 годах.

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007—2013 годы» КНИТУ-КАИ должен был разработать «технологию экструдирования и создание опытно-промышленного производства полимерных профильно-погонажных изделий с использованием органических наполнителей и наноструктурных добавок». Проще говоря, от ученых авиационного вуза ждали технологию выпуска композитного материала из пластика с использованием наночастиц, но не получили ее. Куратором проекта от Минобрнауки РФ на всех этапах являлся Константин Грекович, а кто был ответственным от вуза до сих пор неясно. Но известно, что КНИТУ-КАИ подключил к работе над ноу-хау частное ООО «Нур-тех»: 4 июля 2011 года с ним был заключен контракт на 45 млн рублей по выполнению научно-исследовательских работ по изготовлению нестандартного технологического оборудования для упомянутого экструдирования с органическими наполнителями и нанодобавками.

На начальном этапе расследования следствие заподозрило в хищении бывших руководителей этих фирм, а также неустановленных лиц. По его версии, с мая 2011 года по ноябрь 2013 года они, путем обмана и злоупотребления доверием представителей Минобрнауки РФ и КНИТУ-КАИ, похитили без малого 77 млн рублей из выделенных по федеральной целевой программе денег.

Геннадий Дегтярев о Гурееве: мало кто мог зарабатывать на НИОКР

Геннадий Дегтярев, в прошлом ректор КНИТУ-КАИ, узнал о задержании Гуреева от корреспондента «Реального времени» и, что называется, не поверил своим ушам. «Я не знаю, в чем подозревают Гуреева, но я знаю его как делового и конкретного руководителя и всегда оценивал его деятельность положительно, — заявил он. — Первые большие проекты на выполнение научно-исследовательских работ, который получил КНИТУ-КАИ, были от КАМАЗа. А он был их движущей интеллектуальной силой. Виктор Гуреев — «двигателист» и очень хорошо знает КАМАЗ. Являясь выпускником КАИ, он уехал в советские годы по распределению на Камский автозавод и долго работал на этом предприятии. Когда он вел проект с КАМАЗом, в него никто «не влезал», потому что Гуреев делал все сам. И он продолжает с точки зрения вуза эффективно работать с КАМАЗом. От действующего президента университета Юрия Гортышева всегда слышал о нем только хорошее. Он всегда подчеркивал, что хорошие отношения вуза с КАМАЗом и большие объемы опытно-конструкторских работ — это заслуга Гуреева». (Отметим в скобках, что на КАМАЗе знают об этом задержании, но не комментируют его).

По словам Дегтярева, каждый ученый-руководитель проекта, работающий по гранту, подвержен риску попасть под уголовное расследование. Фото kai.ru



По словам Дегтярева, каждый ученый-руководитель проекта, работающий по гранту, подвержен риску попасть под уголовное расследование. «У него всегда интерес больше, чем строго по плану. Ему приходится приобретать оборудование и для выполнения заказа, и для постановки новых образовательных программ, — пояснил экс-ректор. — И тут он находится на грани дозволенного, поскольку ему приходится идти по лезвию бритвы. В моем представлении это положительный человек, который всегда работал в интересах КАИ. У нас много хороших докторов наук, а людей, которые могут что-то сделать и выпустить продукцию — по пальцам одной руки пересчитать».

Ожидается, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Гурееву меры пресечения. Источники «Реального времени» не исключают появления новых вип-фигурантов в деле КАИ.



P.S. Вчера вечером пресс-служба КНИТУ-КАИ прислала «Реальному времени» официальный комментарий. Приводим его полностью:

«В средствах массовой информации распространяется непроверенная информация о задержании сотрудника КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева. Он не является проректором по развитию университета. Ведется следствие, и университет заинтересован во всестороннем и объективном рассмотрении всех обстоятельств этого дела. До окончания следствия вуз считает любые комментарии по данному вопросу неуместными. Просим СМИ не вводить в заблуждение читателей, давая непроверенную информацию».

