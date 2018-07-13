«Интеграл» преткновения: как работники нефтекамского завода оказались в добровольном заточении
Башкирские затворники, удмуртские «спасатели», обманутые дольщики и семейные дела — нешуточные страсти вокруг завода ЖБИ Нефтекамска
В Нефтекамске на заводе железобетонных изделий оказались запертыми работники, а предприятие хотят захватить «удмурты», — такая информация просочилась накануне в соцсети. Как выяснило «Реальное время», завод принадлежал банкротящейся компании «Интеграл», печально известной обманутым дольщикам Уфы и Ижевска. А «пленники» на предприятии стали таковыми по собственной инициативе и «выйдут на волю», вероятно, сегодня. Изюминки ситуации добавляют семейные отношения руководителей хозяйствующих субъектов. Подробнее — в материале корреспондента «Реального времени».
В добровольном заточении?
Имя нефтекамского бизнесмена Альфата Назмиева еще несколько лет назад гремело в Башкирии. Начав бизнес в девяностые в родном Нефтекамске и имея поддержку в лице тогдашнего руководителя республиканского МВД Рафаэля Диваева, он быстро пошел в гору. Нефтянка, сеть АЗС «Интеграл», хлебокомбинат, строительный бизнес — все это приносило хорошую прибыль его холдингу. Но времена поменялись, высокопоставленных покровителей не осталось, и «Интеграл» постепенно начал терять позиции. Сегодня холдинг находится в предбанкротном состоянии: хлебозавод ушел за долги банку, заправки закрылись, а дольщики уже не первый год ждут обещанных квартир.
Утром 12 июля ворота нефтекамского завода железобетонных изделий, входившего в холдинг «Интеграл», но уже давно находящегося в залоге у банка, оказались на замке, а перед ними появилась охрана. Бо́льшая часть из 117 работников в этот день на завод не попала, но несколько человек во главе с руководителем ООО «НЗЖБИ» Рафаилем Башаровым все же сумели проникнуть на территорию предприятия. Далее в соцсетях Башаров разместил информацию о том, что завод захватили рейдеры, а он и еще несколько человек незаконно удерживаются внутри.
— Никто людей не удерживает. Мы с утра на завод никого не пускаем, но несколько человек все-таки пробрались, — рассказал «Реальному времени» внешний управляющий Василий Седов, который ведет дела, связанные с банкротством холдинга «Интеграл». — Они ждут, что их будут вытаскивать силой, но на такой шаг мы не пойдем, подождем, пока они сами не уйдут.
По словам Седова, завод закрыт с четверга, его арендатор — ООО «НЗЖБИ» — задолжал около 11 миллионов рублей, и долг продолжает расти.
— Решено временно закрыть завод, чтобы провести инвентаризацию. Нам необходимо знать общую стоимость активов «Интеграла», — пояснил управляющий.
Заботы дольщиков
Общая задолженность банкротящегося холдинга измеряется несколькими миллиардами рублей. В число кредиторов хочет попасть и сам владелец холдинга, Альфат Назмиев, подал заявление в суд о невыплате ему зарплаты на большую сумму.
Наибольшая часть обязательств компании — это долги перед дольщиками, вложившимися в строительство жилья в Уфе, Нефтекамске и Ижевске. Оценить имеющиеся у холдинга активы должен внешний управляющий. Его поддерживают дольщики «Интеграла», численность которых превышает 700 человек.
— Перед тем как оказаться в предбанкротном состоянии, «Интеграл» вел строительство девяти домов, — говорит руководитель инициативной группы дольщиков «Интеграла» Елена Абубакирова. — Один из этих домов на улице Комсомольской в Нефтекамске уже даже был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, но оформить квартиры в собственность дольщики не могут — идет процедура внешнего управления. В Уфе недостроенными стоят два дома. Причем один из них по документам стоит 202 миллиона рублей, с дольщиков собрано 195 миллионов, а строительные работы на нем выполнены лишь на 30 процентов.
Сегодня строительство ни на одном из домов «Интеграла» не ведется. 711 дольщикам остается только ждать, как разрешится ситуация. Хотя определенные сдвиги в лучшую сторону есть. Так, в Ижевске у недостроенных домов «Интеграла» уже появился инвестор. В Нефтекамске в подобной роли готово выступить МУП «Нефтекамскстройзаказчик».
— Самой проблематичной остается ситуация с двумя домами в Уфе, — подчеркивает Абубакирова. — У нас есть договоренность с ижевской компанией «Зардон групп». Ее представители весной приезжали в правительство Башкирии и получили предварительное одобрение своих планов на окончание строительства наших домов. Теперь они ждут выделения обещанного земельного участка под застройку.
Дела семейные и корпоративные
Пока дело обманутых дольщиков находится на рассмотрении «в верхах», бывшие руководители холдинга пытаются самостоятельно решить проблемы.
— Назмиев — один из немногих людей, заинтересованных в достройке, — утверждает Рафаиль Башаров. – Да, я родной брат его жены Эльмиры и этого не скрываю, как и того, что решаю проблемы и холдинга, и нашей семьи. Внешние управляющие «Интеграла», которых дольщики постоянно меняют, хотят только заработать деньги. Они пытаются свалить все активы в конкурсное управление, а затем их продать. Зачем — непонятно. К примеру, завод железобетонных изделий гораздо выгоднее продать работающим, чем простаивающим. К тому же наше предприятие отгружает железобетонные изделия на стройки, которые вел «Интеграл». Не будет изделий — не будет и строительства.
На 13 июля в Арбитражном суде РБ назначено рассмотрение вопроса о разрыве договора аренды между ООО «НЗБЖИ» и ОАО «Интеграл». Этот договор был заключен в 2017 году на 5 лет.
— Только после решения суда мы покинем завод, — заявляет Башаров.
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