«Интеграл» преткновения: как работники нефтекамского завода оказались в добровольном заточении

Башкирские затворники, удмуртские «спасатели», обманутые дольщики и семейные дела — нешуточные страсти вокруг завода ЖБИ Нефтекамска

В Нефтекамске на заводе железобетонных изделий оказались запертыми работники, а предприятие хотят захватить «удмурты», — такая информация просочилась накануне в соцсети. Как выяснило «Реальное время», завод принадлежал банкротящейся компании «Интеграл», печально известной обманутым дольщикам Уфы и Ижевска. А «пленники» на предприятии стали таковыми по собственной инициативе и «выйдут на волю», вероятно, сегодня. Изюминки ситуации добавляют семейные отношения руководителей хозяйствующих субъектов. Подробнее — в материале корреспондента «Реального времени».

В добровольном заточении?

Имя нефтекамского бизнесмена Альфата Назмиева еще несколько лет назад гремело в Башкирии. Начав бизнес в девяностые в родном Нефтекамске и имея поддержку в лице тогдашнего руководителя республиканского МВД Рафаэля Диваева, он быстро пошел в гору. Нефтянка, сеть АЗС «Интеграл», хлебокомбинат, строительный бизнес — все это приносило хорошую прибыль его холдингу. Но времена поменялись, высокопоставленных покровителей не осталось, и «Интеграл» постепенно начал терять позиции. Сегодня холдинг находится в предбанкротном состоянии: хлебозавод ушел за долги банку, заправки закрылись, а дольщики уже не первый год ждут обещанных квартир.

Утром 12 июля ворота нефтекамского завода железобетонных изделий, входившего в холдинг «Интеграл», но уже давно находящегося в залоге у банка, оказались на замке, а перед ними появилась охрана. Бо́льшая часть из 117 работников в этот день на завод не попала, но несколько человек во главе с руководителем ООО «НЗЖБИ» Рафаилем Башаровым все же сумели проникнуть на территорию предприятия. Далее в соцсетях Башаров разместил информацию о том, что завод захватили рейдеры, а он и еще несколько человек незаконно удерживаются внутри.

— Никто людей не удерживает. Мы с утра на завод никого не пускаем, но несколько человек все-таки пробрались, — рассказал «Реальному времени» внешний управляющий Василий Седов, который ведет дела, связанные с банкротством холдинга «Интеграл». — Они ждут, что их будут вытаскивать силой, но на такой шаг мы не пойдем, подождем, пока они сами не уйдут.

По словам Седова, завод закрыт с четверга, его арендатор — ООО «НЗЖБИ» — задолжал около 11 миллионов рублей, и долг продолжает расти.

— Решено временно закрыть завод, чтобы провести инвентаризацию. Нам необходимо знать общую стоимость активов «Интеграла», — пояснил управляющий.

Заботы дольщиков

Общая задолженность банкротящегося холдинга измеряется несколькими миллиардами рублей. В число кредиторов хочет попасть и сам владелец холдинга, Альфат Назмиев, подал заявление в суд о невыплате ему зарплаты на большую сумму.

Наибольшая часть обязательств компании — это долги перед дольщиками, вложившимися в строительство жилья в Уфе, Нефтекамске и Ижевске. Оценить имеющиеся у холдинга активы должен внешний управляющий. Его поддерживают дольщики «Интеграла», численность которых превышает 700 человек.

Строительство ни на одном из домов «Интеграла» не ведется. 711 дольщикам остается только ждать, как разрешится ситуация. Фото Радика Вахитова

— Перед тем как оказаться в предбанкротном состоянии, «Интеграл» вел строительство девяти домов, — говорит руководитель инициативной группы дольщиков «Интеграла» Елена Абубакирова. — Один из этих домов на улице Комсомольской в Нефтекамске уже даже был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, но оформить квартиры в собственность дольщики не могут — идет процедура внешнего управления. В Уфе недостроенными стоят два дома. Причем один из них по документам стоит 202 миллиона рублей, с дольщиков собрано 195 миллионов, а строительные работы на нем выполнены лишь на 30 процентов.



Сегодня строительство ни на одном из домов «Интеграла» не ведется. 711 дольщикам остается только ждать, как разрешится ситуация. Хотя определенные сдвиги в лучшую сторону есть. Так, в Ижевске у недостроенных домов «Интеграла» уже появился инвестор. В Нефтекамске в подобной роли готово выступить МУП «Нефтекамскстройзаказчик».

— Самой проблематичной остается ситуация с двумя домами в Уфе, — подчеркивает Абубакирова. — У нас есть договоренность с ижевской компанией «Зардон групп». Ее представители весной приезжали в правительство Башкирии и получили предварительное одобрение своих планов на окончание строительства наших домов. Теперь они ждут выделения обещанного земельного участка под застройку.

Дела семейные и корпоративные

Пока дело обманутых дольщиков находится на рассмотрении «в верхах», бывшие руководители холдинга пытаются самостоятельно решить проблемы.

— Назмиев — один из немногих людей, заинтересованных в достройке, — утверждает Рафаиль Башаров. – Да, я родной брат его жены Эльмиры и этого не скрываю, как и того, что решаю проблемы и холдинга, и нашей семьи. Внешние управляющие «Интеграла», которых дольщики постоянно меняют, хотят только заработать деньги. Они пытаются свалить все активы в конкурсное управление, а затем их продать. Зачем — непонятно. К примеру, завод железобетонных изделий гораздо выгоднее продать работающим, чем простаивающим. К тому же наше предприятие отгружает железобетонные изделия на стройки, которые вел «Интеграл». Не будет изделий — не будет и строительства.

На 13 июля в Арбитражном суде РБ назначено рассмотрение вопроса о разрыве договора аренды между ООО «НЗБЖИ» и ОАО «Интеграл». Этот договор был заключен в 2017 году на 5 лет.

— Только после решения суда мы покинем завод, — заявляет Башаров.