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«Стройка встала, а нас кормят обещаниями»: в долгостроях «ФОНа» на Губкина требуют ответов

18:40, 11.07.2018 36

Дольщики ЖК «МЧС» жалуются на срыв сдачи 5-го дома и отсутствие подвижек в соседних

«Стройка встала, а нас кормят обещаниями»: в долгостроях «ФОНа» на Губкина требуют ответов Фото: Олег Тихонов (архивное фото)

Накануне дольщики ЖК «МЧС» нагрянули в офис «Ак Таша». Не дождавшись обещанной в конце марта сдачи 5-го дома, люди потребовали у подрядчика объяснений. В руководстве фирмы, по их словам, сослались на финансовые разногласия с «ФОНом», задержку с проектом и неоправданно дорогой фасад магазинов. Застройщик опровергает обвинения и успокаивает: новоселье не за горами. Не оправдались надежды и у дольщиков 2-го дома: люди дважды заплатили за стройку, а вливаний извне до сих пор нет. Активисты пишут открытые письма президенту и готовят протестные акции. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Тримф» «Ак Таша» и поражение дольщиков «МЧС»

С призывом о помощи в редакцию «Реального времени» обратились дольщики ЖК «МЧС». Активисты 5-го дома собрались на встречу с руководством «Ак Таш» — фирма в июне прошлого года взялась завершить долгострой. Поначалу дольщики радовались — работа у строителей спорилась, дом рос на глазах, соседи по комплексу завидовали. Но под конец года ситуация изменилась, темпы стройки упали. Во время объездов замглавы исполкома Азат Нигматзянов не раз критиковал подрядчика за срывы графика производства работ. Обещанной сдачи дома в конце марта—апреле дольщики так и не дождались:

— Для масс уже раструбили о сдаче дома в этом году, хотя как таковая стройка встала, а нас кормят обещаниями и держат в информационном голоде, — посетовала представитель инициативной группы дольщиков 5-го дома ЖК «МЧС» Светлана Королева.

Зато по соседству, на земле, которую «Ак Таш» получил за обязательство достроить «фоновский» объект, никаких простоев нет. Первая высотка ЖК «Триумф» уже готова, хотя взялись за нее на полгода позже и возводили с нуля.

Накануне дольщики ЖК «МЧС» нагрянули в офис «Ак Таша». Фото aktash-stroy.ru

«Деньги ушли непонятно куда»

Тем временем дату сдачи проблемного 5-го дома в «МЧС» с месяца на месяц переносят: «По слухам «Ак Таш» лоббирует свои интересы по выделению земли. Говорит, что стоимость получилась выше запланированной. В трехстороннем договоре между «Ак Ташем», «ФОНом» и УКСиРом указано, что в счет земли выделено 173 млн рублей, а ФОН им должен ориентировочно 60 млн рублей. Вот под эти «ориентировочно», в большую сторону, конечно, «Ак Таш» сейчас руки и выкручивает». По словам будущих жильцов, в «ФОНе» им пояснили, что они оказались «разменной монетой в играх «Ак Таша».

Дольщики решили услышать причины срыва стройки из уст самого подрядчика и накануне побывали в офисе «Ак Таша». Обеспокоенных граждан принял представитель руководства компании, но просил не указывать его фамилию. В ходе беседы выяснилось, что у «Ак Таша» есть ответные претензии к застройщику, то есть к «ФОНу».

— Нормально поговорили. Сказал, что наши деньги частично ушли на нужды «ФОНа» в результате строительства. Причем он говорил, что если была оплата за свет и отопление, то точно не за 5-й дом, потому что тепло и электроэнергию «Ак Таш» сам оплачивал. То есть эти деньги ушли непонятно куда, хотя была договоренность, что дольщики деньги собирают именно для строительства нашего дома. До сих пор нет проекта, и каким образом будет сдаваться дом — вообще непонятно, — пересказывает разговор с подрядчиком Светлана Королева.

Вносить изменения в проектную документацию пришлось после того, как паркинг 5-го дома решили превратить в коммерческую недвижимость и продать под магазины. Нового документа с изменением этих параметров «Ак Таш», по словам дольщиков, так и не получил. Действительно, дом со стороны выглядит полностью готовым, во дворе даже благоустройство завершили. И только пристрой, где откроются супермаркеты, еще не возведен. Комиссия во главе с премьером и вице-премьером, которая побывала здесь накануне, также оценила готовность дома на 94%.

Деньги с продажи площадей под магазины дольщики рассчитывали получить на свою стройку, но вышло иначе: «Нигматзянов решил, что эти деньги пойдут на другие нужды, мы не знаем, опять же, куда, нам никто не говорит, что происходит с этими деньгами. В результате сейчас денег не хватает». Много вопросов и недоумений вызывает и дорогостоящее решение по отделке супермаркетов — 7 тысяч рублей за квадратный метр фасада.

Дом со стороны выглядит полностью готовым, во дворе даже благоустройство завершили

— Мы, конечно, были в шоке. Там же два магазина, причем оба проданы, а деньги пошли неизвестно куда. Соответственно, смета увеличилась на приличную сумму, потому что это дополнительные расходы, из-за этого все затягивается, — говорит еще одна участница встречи в «Ак Таше», дольщица Лилия Загидуллина.

— «ФОН» во многом нам давал не совсем верную информацию, теперь мы понимаем, где правда на их стороне, а где — на стороне «Ак Таша». И понимаем, что очень много недоработок у «ФОНа», что пошло большое удорожание, и, получается, мы собственными средствами покрываем красивый фасад этого магазина, что нас сильно возмущает. Представитель «Ак Таша» тоже заметил, что можно было бы сэкономить на фасаде, — добавила Светлана Королева.

Изначально стоимость достройки дома оценивалась в 178 млн рублей, теперь из-за удорожания сметы выросла до 236 млн, то есть уже вышла далеко за стоимость выделенного участка.

«Время идет, а стройка стоит»

Переживают за свои дома и дольщики других долгостроев в комплексе, где также нет никаких подвижек. Будущие жильцы 2-го дома недавно своими силами, точнее средствами, добились установки башенного крана, подрядчик «Атлант» приступил к монолитным работам. Но уже дважды заплатившие за стройку люди исчерпали свои финансовые возможности, хотя им обещали, что параллельно с поступлением их средств будут дополнительные вливания извне на стройку. Этой поддержки дольщики так и не дождались и теперь пишут открытые письма президенту:

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! В ходе пресс-конференции в Кабмине РТ объявили о старте открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона на месте бывшей артиллерийской базы. Мэр Казани предложил подарить участок на месте экорайона футболисту другой страны Неймару, если он забьет три гола в Казани. Ориентировочная стоимость сотки этих участков — 300—400 тыс. рублей, площадь участков — 6—10 соток. Таким образом, стоимость подаренного участка может составить до 4 млн рублей. Дольщики 2-го дома ЖК «МЧС» убедительно просят Вас выделить этот участок для проведения монолитных работ блока Б 2-го дома ЖК «МЧС», без постройки которого невозможно сдать в нашем доме ни один подъезд! Время идет, а стройка стоит уже многие годы. Людям негде жить», — пишут отчаявшиеся дольщики.

Переживают за свои дома и дольщики других долгостроев в комплексе, где также нет никаких подвижек

Дольщики готовы выбрать деньги вместо квартир?

В Республиканском фонде поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщили, что к ним периодически обращаются дольщики с вопросами о компенсации. Напомним, ФПД было выделено 100 млн рублей специально для тех граждан, кто устал ждать, когда достроят его дом, и готов вместо квартиры получить денежную выплату.

— Нам постоянно звонят, а также на встрече с вице-премьером Рустамом Нигматуллиным дольщики интересовались этим вопросом. Говорили, что, в принципе, готовы рассмотреть такую возможность. Мы сейчас аналитику проводим, к нам звонят дольщики ЖК «МЧС», в том числе из 2-го дома, звонят представители ЖК «Молодежный», а также третий и шестой дома «Свея» на Четаева, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

Источник нашего издания из строительной отрасли, знакомый с ситуацией, сообщил, что компания «Ак Таш» рассматривает и другие земельные участки за достройку еще нескольких проблемных объектов: «Это те земли, которые уже переданы фонду дольщиков, и кое-какие другие участки. На какие объекты они зайдут — пока не решено. Обсуждается, что на второй дом будет заходить один из подрядчиков, возможно, это будет также «Ак Таш». Кроме того, собеседник издания подтвердил наличие финансовых разногласий подрядчика с застройщиком в ЖК «МЧС»: «На самом деле проблема системная, они еще ругаются, никак не могут договориться. Что-то по деньгам не сошлись по 5-му дому и поэтому стали немного тормозить. Я так понял, что просто с ними договорились, что им еще землю дадут, а им пока не дают».

Компанию Газинура Ахметова наряду с другими рассматривают в качестве возможного подрядчика и для 3-го с 4-м домом, но вопрос пока открыт.

На земле, которую «Ак Таш» получил за обязательство достроить «фоновский» объект, никаких простоев нет. Первая высотка ЖК «Триумф» уже готова

«5-й дом имеет большую степень готовности и готовится к сдаче»

В «ФОНе» прокомментировали ситуацию со строительством в ЖК «МЧС» и претензии будущих жильцов:

— Могу сказать, как официальный источник, что 5-й дом имеет большую степень готовности и готовится к сдаче. Остался вопрос по части оборудования, после этого дом будет предъявлен госкомиссии. Есть какие-то вопросы к управляющей компании, к службе заказчика — качество работы по ходу дел решается, — сообщила «Реальному времени» замдиректора «ФОНа» Диана Ахметзянова.

По поводу дорогой отделки магазинов ответила так: «Казань у нас красивый город и, наверное, из фанеры нельзя делать фасад. Никто не ставил задачи как можно больше на него потратить, но есть определенные требования к фасадам». С вопросом удорожания сметы Ахметзянова направила в УКСиР, а расходы за коммунальные услуги связала со стройкой 5-го дома.

Относительно стройки во 2-м доме, того, что его рассматривает «Ак Таш», в «ФОНе» ничего не исключают: «Не знаю, «Ак Таш» может зайти куда угодно, но я не знаю, на каких условиях. По второму дому у меня пока новостей нет». В самой компании запрос нашего издания приняли в работу, но на момент публикации ответ не прислали.

Василя Ширшова
НедвижимостьЭкономикаИнвестиции Татарстан
комментарии 36

комментарии

  • Анонимно 11 июля
    Второму дому в этом году получается ждать нечего? Лето проходит, зимой кладку можно или нельзя делать, я не знаю, не строитель. Получается , год потерян...
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    Анонимно 11 июля
    писали, что 2 дом сдадут в 2020.....
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    Анонимно 11 июля
    не будет 2020 года, будет поздний срок как минимум на два года, у 3 и 4 домов еще хуже
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    Анонимно 11 июля
    зимой кладку можно класть при определенной температуре, но ФОН за годы вранья уже так приучил дольщиков, что дескать как зима начинается то все, строить нельзя, осень начинается то дожди, весна так расхлябица, а по большому счету в любое время года можно строить, почему не строят у меня один ответ - этим товарищам не выгодно все достроить, выгодно помурыжить людей вытянуть последние жилы и подвести в итоге всех под огромные доплаты
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  • Анонимно 11 июля
    Прочитала статью и удивилась. Почему молчат о 1 доме ЖК МЧС. Он до конца не сдан. В доме есть подземные стоянки и кладовки, за которые люди заплатили дополнительные деньги. Деньги собрали, а никто не строит, а самое главное молчат. Делают вид, что все хорошо. Пусть спустятся вниз дома и посмотрят на имеющиеся безобразие. Провода валяются, вода течёт, бомжи, может быть пожар.
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    Анонимно 11 июля
    деньги собранные вами уже по пилили потому и молчат
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  • Анонимно 11 июля
    Новостей по 2 нет, но все под контролем. Мы требуем начать работы. Мы дважды заплатили за квартиры. Хватит обещаний
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  • Анонимно 11 июля
    Молодцы Светлана ,Лилия и инициативная группа 5 дома., чётко донесли информацию .А Василя вообще умница
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  • Анонимно 11 июля
    Когда сдадут 5 дом???
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    Анонимно 11 июля
    осенью скорее всего. живу в 1 доме МЧС. наблюдаю за стройкой. по ощущениям, там работы еще на месяц, если не больше. ну и сама сдача затянется, как всегда. сами уже ждем достройки 5 дома, надоела стройка вокруг дома. да и магазин не помешает. до Нового года точно сдадут!
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    Анонимно 11 июля
    как соберете разницу обозначеннную в статье так и построят, вы думали что собрали и все на этом?
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  • Анонимно 11 июля
    На всех домах встаёт открытым вопрос для дольщиков- непонятно куда уходят деньги дольщиков, не предоставляют сметы. Диана Наилевна должна знать где деньги дольщиков. Прокуратура опять спит, а деньги дольщиков уходят неизвестно куда... вернее - только Диане известно. Хороший материал для прокурорского реагирования.
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  • Анонимно 11 июля
    Читаю статью и вспоминается басня про лебедя рака и щуку (Ак Таш, Фон, Исполком). Все вроде бы работают, дело тянут, а результата нет. Кто-то просчитался по цене пятого дома, а страдают как всегда дольщики...... Пока больше ничего писать не буду, иначе этот комментарий не напечатают.
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    Анонимно 11 июля
    ну так все по делу написали, в верном направлении мыслите, лишь добавлю - рука руку моет, это применимо к якобы возникшей неразберихе, которая по сути не новое явление а тенденция, кто виновен - вы наверное и так догадываетесь
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  • Анонимно 11 июля
    3 дом МЧС почему не выдают экспертизу? На каком основании? Дольщики деньги собрали на проект и экспертизу. А разрешение на строительство как бы есть, но его никто не видел в глаза. Азат Робертович, разберитесь пожалуйста. По какой причине Диана не оплатила экспертизу?
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  • Анонимно 11 июля
    Сколько можно дурить головы дольщикам! Социальное напряжение растет. Мы ждем окончания ЧМ. Впереди протестные акции. Требуем достроить наши квартиры. Дольщик ЖК МЧС 2 дом
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    Анонимно 11 июля
    да нет никакого напряжения! откуда ему взяться если один дом сдают то все, его жильцы отходят от движения и так по убывающей, представляю когда очередь дойдет д последнего 4 дома на митинг питинг выйдет пара дольщиков и все
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  • Анонимно 11 июля
    Когда 3-4 дом начнут строить?
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  • Анонимно 11 июля
    Еще один год простоя для домов 2, 3, 4 жк мчс. Самое грусное, что даже начало строительства еще ничего не значит. В любой момент возможна длительная приостановка на целый год, а может на годы...
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    Анонимно 11 июля
    да уж. в начале мая на 2 доме установили кран. стоит этот кран без движения уже 2 месяца......
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  • Анонимно 11 июля
    Как это не оплачена экспертиза 3 дома, объясните , мы же собрали сумму свыше проекта и экспертизы !!! Народ вы о чем ?
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  • Анонимно 11 июля
    Башенный кран установленный на достройку дома №2 простаивает уже длительное время. Для его установки дольщики вложили еще 2 млн рублей, а кто будет оплачивать простой крана? Ведь каждый день простоя съедает немалую сумму денег! Дольщиков очередной раз обманули, требуя срочно выкупать доп. площади под установку крана и начало достройки дома №2!
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  • Анонимно 11 июля
    Для дольщиков 3 и 4 дома главное начало строительства. Различные остановки по другим домам, это очень плохо, но когда даже не берут в учет наши дома и нас, более 800 семей - это катастрофа для каждого из нас. Нет сил ни работать эффективно, ни как то планировать дальнейшую судьбу своих семей. А деньги продолжают утекать на полностью оплаченную квартиру, которую даже не начали строить.
    Ответить
  • Анонимно 11 июля
    3 дом ЖК МЧС, мы оплатили за проект, собрали сумму свыше оплаты экспертизы, у нас не оплачена экспертиза, как это понять ?
    Ответить
  • Анонимно 11 июля
    Всех дольщиков хотят в фонд загнать, потом выплатить деньги по кадастровой стоимости
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    Анонимно 00:14
    Не всех,а только дольщиков жд5 ЖК Молодежный!
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    Анонимно 07:03
    На Молодежке обкатают, если получится, то к другим домам перейдут. Так всех выселят и станется пустые недострои с коммуникациями. Мечта ежа (бизнес+власть)
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    Анонимно 10:08
    Откуда такая уверенность
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  • Анонимно 00:43
    Да почему молчат про 1 дом жк мчс, он ведь не сдан. что творится в подвале этого дома, куда смотрит приемная комиссия. лишь с грехом пополам заселить людей, чтобы меньше выступали, а дальше хоть "трава не расти". Парковки и кладовки вынудили дольщиков купить, а в кладовках даже пола нет и это представляет из себя одно большое помещение, дольщики должны сами заливать пол и делить по кадастровым номерам. А парковки вообще не сданы и когда будут достраиватся знает лишь всевышний. Азат Робертович вы же обещали дольщикам, что парковки будет достраивать БРиз за счет завода ЖБИ. Дайте ответ дольщикам.
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    Анонимно 08:09
    Вы всё еще хотите получить всё "за счет" кого-то?
    Так не бывает.
    Весь город только и слышит о Ваших проблемах, созданных Вашим неумелым распоряжением Ваших денег.
    Думаете у города нет других проблем, кроме Вас и Ваших кладовок?
    Ответить
    Анонимно 09:00
    Конечно есть: дороги до коттеджей чиновников, дома в которых находятся офисы их фирм, выкупленные промышленные здания и техника и ..... многое, многое другое. А есть еще дети, жены, родственники, т.ч. у города много других, более срочных и важных проблем.
    Ответить
  • Анонимно 08:14
    Акташ совсем обнаглел. И так к оплаченным нами сетям подключился и всё ему мало. Нельзя допускать его к остальным домам
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    Анонимно 09:09
    Почему? Строит "Ак Таш" когда хочет быстро и хорошо, а если подключит наш 2 дом ЖК МЧС к нашим же сетям, я нисколько не расстроюсь.
    Ответить
  • Анонимно 10:35
    Кто купил офис-магазин в 5 доме и в какую цену? Внесены ли деньги за офис?! Не это ли является яблоком раздора между фоном и Акташем.
    Ответить
    Анонимно 10:48
    Офис под магазин в 5 доме МЧС купила Ахметзянова и Умаров, по дешевке. На данный момент ищут покупателей подороже. Обзванивают своих друзей и предлагают. Кто хочет купить?
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    Анонимно 11:12
    Дианка купила магазин за недорого. Ищет покупателя за дорого.
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