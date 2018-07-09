Богатые тоже платят: АСВ удалось выиграть у Роберта Мусина 1,1 миллиарда по долгам «Роял Тайм Групп»

Арбитражный суд РТ признал недействительным расторжение договоров поручительства экс-главы ТФБ по кредитам со своим же банком

Фото: Ирина Плотникова

Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей. Но придется ли ему платить по чужим долгам — покажет время, поскольку в суде также рассматривается спор о признании кредитов компании погашенными. В запутанных экономических спорах разбиралась корреспондент «Реального времени».

Маленькая победа в большом деле

АСВ и кредиторы «Татфондбанка» празднуют очередную маленькую победу на тропе войны за возврат денег в конкурсную массу лопнувшего банка. Татарстанский арбитраж удовлетворил иск агентства к Роберту Мусину — истец просил признать недействительным расторжение договоров поручительства экс-банкира с ТФБ по кредитам «Роял Тайм Групп». В 2014—2016 годах компания взяла в «Татфонде» несколько займов на общую сумму 1,1 млрд рублей. Незадолго до ввода временной администрации по договору цессии ТФБ передал «Тимер банку» права требований на 527 млн рублей. «Роял Тайм Групп» попытался досрочно погасить кредиты 7 и 12 декабря 2016 года переводом со своего расчетного счета в ТФБ на корреспондентский счет «Тимер Банка» в ТФБ. В итоге кредитор погашение не зачел.

Позднее «Роял Тайм Групп» подал иск в суд с требованием признать долг «Тимер Банку» погашенным и выиграл процесс. Но кредитор обжаловал решение в апелляционной инстанции и подал иск о банкротстве компании. Судебные разбирательства по этим делам продолжаются. На слушаниях по банкротству в апреле 2018 года представитель компании ходатайствовал об отложении заседания — суд его удовлетворил и назначил рассмотрение дела на 17 января 2019 года. К слову, в самом «Роял Тайм Групп» сочли заявление о банкротстве компании недобросовестным поведением «Тимер Банка», а оснований для признания себя банкротом не увидели.

Примечательно, что в марте 2018 года бывший гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» Рашид Таймасов подал иск о собственном банкротстве. В июне Арбитражный суд его удовлетворил. Согласно картотеке арбитражных дел, компания также заявилась на включение в реестр кредиторов должника — на сумму 149 644 267 рублей.

В марте 2018 года бывший гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» Рашид Таймасов подал иск о собственном банкротстве. Фото Игоря Новикова / primorsky.ru



Параллельно АСВ оспаривает сделки ТФБ с «Тимер Банком» по договорам цессии. В первой инстанции истец проиграл. Речь в деле идет не только о признании недействительной передачи требований по кредитам «Роял Тайм Групп», но и ООО «Сувар Девелопмент», ООО «Краснодар Девелопмент» и ПАО «Нэфис Косметикс».

С явным ущербом и с пониманием ситуации?

Предыдущее заседание по признанию недействительным расторжения договора поручительства Мусина с ТФБ отложили — оно задерживалось и представитель АСВ его не дождался. В пятницу же в суде собрались обе стороны.

Представитель АСВ Дмитрий Захаров ходатайствовал об еще одном отложении заседания — до рассмотрения обособленного спора по оспариванию погашений по кредитным договорам на 1,1 млрд рублей. Но судья Наиля Гарапшина на это заметила, что один раз по заявлению АСВ производство по делу уже приостанавливалось по этим основаниям. В апелляции решение было не изменено, но в кассации отменено и отправлено на новое рассмотрение в арбитраж. В связи с этим в ходатайстве АСВ судья отказала.

Выступая по сути исковых требований, Дмитрий Захаров пояснил, что договоры поручительства между ТФБ и Мусиным были заключены в 2015—2016 годах по кредитным договорам «Роял Тайм Групп» с 2014 по 2016 года. Недействительными они, по мнению представителя АСВ, являются из-за того, что сделка совершена с явным ущербом.

— Тот факт, что было расторгнуто поручительство, свидетельствует о том, что банк был лишен обеспечения по кредитному договору, и об этом не могла не знать другая сторона — данное обстоятельство было очевидным. Поэтому сделка была совершена с явным ущербом для банка, — отметил юрист.

«Банк был лишен обеспечения по кредитному договору, и об этом не могла не знать другая сторона — данное обстоятельство было очевидным», — отметил юрист. Фото Максима Платонова

Кроме того, АСВ утверждает, что соглашение заключили с неравноценным встречным исполнением, поскольку при расторжении договоров поручительства банк не получил взамен другого обеспечения, не была уменьшена кредиторская задолженность. Еще одно основание для оспаривания, по мнению истца, — тот факт, что сделка была совершена с целью причинить вред кредиторам.

О том, что Роберт Мусин знал, что сделка может негативно сказаться на кредиторах, в госкорпорации не сомневаются, поскольку экс-банкир являлся предправления банка и, как следствие, подпадает под понятие заинтересованного лица. Очевидным истец называет и вред, причиненный банку из-за расторжения договоров поручительства, так как кредитная организация вследствие этого лишилась обеспечения по кредитам.

На это представитель Роберта Мусина (после суда девушка отказалась представиться корреспонденту «Реального времени», как и давать какие-либо комментарии) представила свои возражения по всем трем пунктам:

— Реальность и явность ущерба подлежит доказыванию. В данном случае сам факт заявления как субъективного мнения о том, что ущерб явный, фактически его размер и явность не доказывает, — считает юрист.

Кроме того, она рассказала, что, помимо поручительств Мусина, в обеспечение по кредитам в залог были переданы земельные участки, стоимость которых «даже в большем объеме покрывает сумму всех выданных кредитов».

— Поэтому слова, что в связи с расторжением автоматически был причинен явный ущерб, полагаем необоснованными. Поэтому считаем, что данное основание не доказано, — парировала представитель Роберта Мусина.

«Роял Тайм Групп» также было добросовестным исполнителем по своему обязательству — погашало задолженность, обслуживало свой кредит должным образом», — считает представитель Мусина. Фото royaltimegroup.ru

Не видит ответчик доказательной базы и для третьего основания, поясняя, что договор поручительства — это односторонняя сделка, которая не предполагает предоставления встречного исполнения. Не доказаны, по ее мнению, и момент неплатежеспособности банка и причинение ущерба кредиторам.

— На дату совершения оспариваемых сделок должник был платежеспособен, исполнял свои обязательства в полном объеме. Третье лицо, «Роял Тайм Групп», также было добросовестным исполнителем по своему обязательству — погашало задолженность, обслуживало свой кредит должным образом. Поэтому полагать, что данная сделка на момент ее совершения носила какие-то признаки недействительности, основания нет, — считает представитель Мусина.

Не доказано — не пойман

На этом прения не закончились. Теперь слово снова взял Дмитрий Захаров. Он обратил внимание на то, что договора по залогу земельных участков (в виде ипотеки) были заключены одновременно с кредитными договорами.

— То есть банк в качестве обеспечения взял как залог недвижимости, так и поручительство Мусина. Если бы была такая ситуация, что этой ипотеки не было, и, например, банк бы взял ипотеку и вместо этого расторг бы договоры поручительства с Мусиным, то тогда бы, наверно, не было явного ущерба, произошла бы просто замена обеспечения. Но, поскольку договоры по ипотеке были и было поручительство Мусина, мы полагаем, что банк, выдавая кредит, рассчитывал именно на такое обеспечение, — ответил Захаров.

По стоимости недвижимости же, на его взгляд, нельзя однозначно утверждать, что она на 100% покроет невозвращенный кредит, так как она может быть продана по более низкой цене. Представитель Мусина на это возразила — тот факт, что продажа недвижимого имущества не покроет кредит, опять же, не доказан.

Роберту Мусину, возможно, придется вернуть в конкурсную массу ТФБ 1,1 млрд рублей, если его защита не будет оспаривать решение суда или оно устоит при обжаловании. Фото Максима Платонова

Заслушав доводы АСВ, что руководство банка уже на сентябрь 2016 года знало о проблемах в кредитной организации, поскольку тогда была проведена проверка Центробанка, в ходе которой банк получил предписание о доформировании резервов на сумму более 23 млрд рублей, и позицию ответчика по этому вопросу, которая заключалась в том, что вовремя самой проверки предправления ТФБ еще не был в курсе финансовых проблем организации, судья Наиля Гарапшина ушла совещаться. Вернувшись, она постановила вынести решение в пользу АСВ. Таким образом, Роберту Мусину, возможно, придется вернуть в конкурсную массу ТФБ 1,1 млрд рублей, если его защита не будет оспаривать решение суда или оно устоит при обжаловании. Кроме того, есть вероятность, что «Роял Тайм Групп» все же удастся выиграть другое дело и доказать, что кредит является погашенным. «Реальное время» направило запрос компании, чтобы выяснить позицию по делу, однако там предпочли от комментариев воздержаться.