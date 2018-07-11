«Птичку» жалко: казанский рынок по торговле животными продают за долги

Павильоны уйдут с молотка через месяц, а землю под торговым комплексом город уже продал застройщику многоквартирного жилья

Фото: Инна Серова

Птичий рынок в Соцгороде выставлен на торги за долги собственника — аукцион состоится 16 августа. Но продается лишь «движимость» — павильоны с межрядными перекрытиями. А земельный участок площадью 77 соток казанским исполкомом давно продан, причем не по рыночной, а по кадастровой стоимости — то есть примерно вполовину дешевле реальной цены. «Реальное время» провело расследование с целью выяснить дальнейшие перспективы казанской «Птички»…

Долг неплатежом опасен

Открытый аукцион по продаже Птичьего рынка, а точнее движимого имущества казанского ООО «Соцгород», ООО «Центр электронной торговли» проводит по поручению конкурсного управляющего в связи с признанием собственника рынка банкротом. На продажу выставлены 92 павильона площадью от 4 до 31 квадратного метра, 28 межрядных перекрытий, биотуалет на две кабинки, ворота автоматические и кондиционер. Начальная цена имущества, продающегося единым лотом, — 2 023 300 рублей.

Все это имущество должно пойти с молотка по решению Арбитражного суда Республики Татарстан: 30 ноября 2017 года по заявлению казанского ЗАО «Соцгород» за долг в 4,809 миллиона рублей ООО «Соцгород» было признано банкротом. Единственным учредителем ЗАО «Соцгород», согласно информации ресурсов rusprofile.ru и «Спарк-Интерфакс», является КЗиО Казани, а долг перед ним у ООО «Соцгород» образовался в результате неполного внесения ООО арендной платы за пользование землей, на которой расположен рынок.

Договор о передаче в пользование принадлежавшего тогда муниципалитету земельного участка на улице Белинского площадью 7740 квадратных метров был заключен между ЗАО «Соцгород» и ООО «Соцгород» в октябре 2010 года, вместе с несколькими стационарными торговыми павильонами общей площадью 165,5 квадратного метра, которые в актуальной в настоящее время редакции Публичной кадастровой карты уже не отражены. Арендная плата для ООО «Соцгород» была изначально установлена в сумме 68 тысяч рублей в месяц, однако с февраля 2012 года арендодатель поднял ее почти в 2,5 раза — до 168 тысяч рублей в месяц. Арендатор ее не осилил, и стал копиться долг.

К сентябрю 2016 года, когда арендодатель обратился с судебным иском к арендатору о расторжении договора аренды и взыскании долга по арендной плате, из начисленных 9,924 миллиона рублей ООО «Соцгород» оплатило чуть больше половины. В суде представитель ООО «Соцгород» объяснил это тем, что расчеты велись без учета увеличения арендной платы в связи с тем, что дополнительное соглашение об увеличении платы не прошло госрегистрацию и потому является недействительным. Однако суд эти доводы в расчет не принял и в декабре 2016 года удовлетворил исковые требования ЗАО «Соцгород» в полном объеме. Решение устояло и в высших судебных инстанциях.

А поскольку долг так и не был выплачен, ЗАО «Соцгород» подало и выиграло иск о банкротстве ООО «Соцгород». Кроме требования ЗАО «Соцгород», в реестр требований кредиторов должника ООО «Соцгород» было впоследствии включено и требование Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, перед которой у собственника рынка имеется непогашенная задолженность в размере 5 339 рублей…

На покрытие этих двух долгов должны пойти не только средства, вырученные от аукционной продажи рыночных павильонов, но и право требования ООО «Соцгород» к «Татфондбанку»: сгоревшие там 73 тысячи рублей, согласно независимой оценке, сегодня стоят всего триста…

И судя по всему, чуть больше двух миллионов — это максимум, который удастся выжать кредиторам из имущества ООО «Соцгород». Оценщик ИП Князев указал в своих отчетах, что в том формате, в каком работает «Птичка» — с неблагоустроенными павильонами, холодным биотуалетом и отнюдь не идеальными условиями хранения товаров, рынки уже не котируются, а перспективы каким-либо способом возместить средства, пропавшие в «Татфондбанке», и вовсе туманны.

Собственник не равно арендодатель

Пока вокруг платы за землю, на которой стоит казанская «Птичка», идут судебные тяжбы, на самом рынке идет бурная торговля. И судя по тому, что говорят продавцы живого товара, выставляемые на аукцион неказистые павильоны должны исправно приносить их собственникам доход, достаточный для внесения арендной платы.

Продавцы рыбок-птичек, котят, щенков, кормов, аквариумов и прочего необходимого для содержания животных инвентаря рассказали корреспонденту «Реального времени», что за торговые места они регулярно платят приличные суммы, но отнюдь не ООО «Соцгород». Самое крошечное место в павильоне — площадью около двух квадратных метров — ежемесячно обходится в 2800 рублей.

Плата за место на рынке именуется тут «паевыми взносами», и вносится она в кассу потребительского кооператива «Потребительское общество «Взлет» (ПК «ПО «Взлет»), который является арендатором павильонов, пока еще не проданных на аукционе, то есть принадлежащих ООО «Соцгород». Но арендует ПК «ПО «Взлет» их, как выяснилось, вовсе не у ООО «Соцгород»!

— У нас уже давно, еще с прошлого года, заключен договор аренды с ЗАО «Соцгород», — утверждает заместитель директора ПК «ПО «Взлет» Лилия Валиуллина. — Почему?.. Ну там есть какие-то юридические моменты, которые я не могу объяснить. Главное — мы арендную плату вносим, рынок работает. Он у нас уникальный: во всей России осталось только три Птичьих рынка — в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани, и мы делаем все, чтобы его сохранить. Ведь сюда со всей России люди приезжают!

Не разъяснил «юридические моменты» этой странной ситуации и представитель назначенного судом конкурсного управляющего Игоря Франова Руслан Мусин (сам Франов в силу занятости оказался абсолютно недоступен для телефонного разговора). Мусин заявил, что не считает нужным сообщать ничего сверх изложенного в судебных решениях и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

А получить разъяснения от учредителей ООО «Соцгород» Фарида Габдрахманова и Марса Багапова оказалось невозможным: предприятие, созданное в октябре 2010 года, судя по всему, как раз с целью аренды и эксплуатации Птичьего рынка, находится в стадии ликвидации, и ни одного действующего телефона фирмы в открытом доступе обнаружить не удалось.

Из Казгорисполкома же на запрос о том, кому принадлежит земля, на которой расположена «Птичка», в «Реальное время» пришел официальный малопонятный ответ, который мы приводим дословно: «Исполнительный комитет города Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений г. Казани в 2007 году с аукционных торгов реализовал 100%-ный пакет акций хозяйствующего общества третьему лицу. В настоящее время КЗИО не имеет отношения к указанным организациям». Устно в пресс-службе к этому добавили, что тогда, одиннадцать лет назад, на торги были выставлены и, соответственно, проданы не только рыночные павильоны, но и земля: «Они входили в уставный капитал КУП «Колхозный рынок №4», как он тогда назывался».

Казалось бы, если сделка была проведена в рамках закона, а аукционные торги были честными, то с чего бы сейчас исполкому в официальном ответе так шифроваться, что не поймешь, кто на ком стоял в этом ребусе про «третье лицо»? Однако называть это лицо чиновники категорически отказываются.

И при этом исполком старательно отмежевывается от ЗАО «Соцгород»: в пресс-службе на полном серьезе заявили «Реальному времени», что сведения об учредительстве КЗИО Казани в этой фирме… ошибочны. Правда, так и не сказали, кто, по версии исполкома, является собственником ЗАО «Соцгород» в настоящее время.

За продажей павильонов и ликвидацией ставшего неприбыльным и ненужным ООО «Соцгород» вполне может последовать и ликвидация самого рынка. Благо что ЗАО «Соцгород» также в последние годы стремительно движется к финансовому краху. Согласно данным интернет-ресурса rusprofile.ru, его выручка и прибыль резко упали: если в 2014 году оба показателя превышали 2 миллиона рублей, то в 2016-м они снизились до скромных 198 тысяч, а предприятие, учредителем которого, судя по всему, является муниципальное учреждение, позорно задолжало и с января 2016 года никак не может выплатить 35,7 тысячи рублей налогов…

Продаются павильоны — кому земля достанется?



Вопрос о собственнике земли, на которой расположена «Птичка», — вовсе не праздный. Потому что а — Авиастроительный район бурно развивается и прирастает жильем; б — земельные участки, пригодные для многоэтажной застройки, то есть расположенные вблизи существующих инженерных коммуникаций, там стремительно заканчиваются. В — вишенка на торте — «Птичка» находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта и метро, до них — какие-то 600 метров, а значит, жилье, построенное в этом месте, будет выше котироваться и лучше продаваться.

И ответ на этот вопрос «Реальное время» получило без помощи исполкома, который настаивал на том, что эта земля ушла в частные руки давным-давно. Согласно полученной редакцией выписке из Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок с кадастровым номером 16:50:220318:2 вплоть до июня 2018 года пребывал в собственности ЗАО «Соцгород», учредителем которого, за неимением доказательств обратного, считаем КЗИО Казани. А 27 июня 2018 года участок по договору купли-продажи перешел к казанскому ООО «Белый дом», учредителями которого являются Фарида Ковалева, Любовь Карпова и Марина Шалымова, а гендиректором — Руслан Ковалев. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий… У бизнесмена — руководителя фирмы Ковалева есть и более известная на рынке жилья фирма — «Татэкоресурс», которая возводит новостройки в центре столицы.

Гадание на голубях и рыбках: снесут — не снесут?



Продавцы и посетители не верят, что «Птичку» закроют. Да и трудно в такое поверить, когда на рынке бурлит жизнь: поток посетителей воскресным утром, несмотря на жару, не прерывался ни на минуту. На рынок шли семьями, и, казалось, не столько за покупками, сколько за впечатлениями. Дети тянули родителей за руки к клеткам, замирали в немом восторге перед экзотическими рыбками в аквариумах, пытались разговаривать с попугайчиками, а продавцы разрывались между необходимостью завлекать покупателей, быть приветливыми и необходимостью пресекать попытки ребятишек превратить рынок в «трогательный зоопарк».

— Посмотрите, как он к вам тянется, — протягивала котенка покупательнице заводчица.

— В клетку пальцы не совать — прикусят! Непривитых щенков не гладить — помрут! — вынужденно неприветливо цыкала рядом на юных «друзей собаки» владелица крохотных хаски.

— Лен, посмотри за моими, я за водой… Ну, чихуятины, веселее, не парьтесь, сейчас душ будет! — раздался женский голос со стороны клетки с перегревшейся даже в тени породистой собачьей мелочью.

— Рынок продают? Думаете, закроют? Ну да?! Не может быть! Сколько раз уже власть на рынке менялась, а он работает, — оптимистически отреагировала на вопросы корреспондента «Реального времени» продавщица кормов для рыбок, представившаяся как «просто Лиля». — Мы же за места платим! А от желающих с нас деньги собирать отбоя нет: не успел очередной месяц начаться, как бегут: «Давай-давай!» Это золотое дно не закроют, не верю…

— И я не верю, что рынок могут закрыть, — согласился с коллегой «птичник» Раиль Валиуллин, у которого в клетках был представлен весь ассортимент крылатого товара — от уток и кур до породистых голубей. — Как можно? Сюда со всех городов приезжают голубятники — из Нижнего Новгорода, из Димитровграда… Ну даже если здесь торговлю закроют, то перенесут же ее куда-нибудь в другое место! А перенесут — и мы переедем. Или на «Жилку» переберемся, там есть базар, вот и будем стоять… Но пока нам никто ничего не говорил такого.

— Нельзя рынок закрывать, это просто вредительство будет, — возмутился в ответ на вопрос о возможном закрытии «Птички» покупатель — аквариумист Владимир Никонов. — Ни в одном зоомагазине нет такого разнообразия! И потом, в магазине самая простенькая гупешка стоит вдвое дороже, чем здесь, а что говорить о более серьезных рыбах… Мотыль, сухие корма, аквариумы, оборудование для них — все на рынке дешевле. Да я разорюсь, если в магазине придется покупать! И что продавцы будут делать, если рынок закроют? Это бизнес с живым товаром — вырастил рыбок, водоросли, да тот же мотыль — их срочно продать надо, иначе потом куда девать? Не может быть, чтобы стольким людям чиновники такой «подарочек» преподнесли!

Однако, переварив новость о продаже павильонов, в которых они торгуют, продавцы все-таки насторожились и ринулись в свой кооператив — разбираться.

— Знаете, а вы ведь тут у нас панику посеяли, — перезвонила корреспонденту «Реального времени» на другой день после визита на рынок замдиректора ПК «ПО «Взлет» Лилия Валиуллина. — Теперь ко мне один за другим люди приходят и спрашивают: а может, очередные взносы не платить, а то вдруг завтра рынок снесут?..