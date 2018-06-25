В Министерстве по делам молодежи РТ прошел первый рабочий день
В первый рабочий день в Министерстве по делам молодежи глава ведомства Дамир Фаттахов встретился с подведомственными учреждениями и молодежными общественными организациями.
«Именно они (молодежные лидеры, — прим. ред.) — наши главные партнеры, с которыми нам предстоит проанализировать то, что есть сейчас, изучить перспективы, найти точки роста и запланировать проекты, которые станут актуальными для молодежи Татарстана», — написал в своем Instagram Фаттахов.
В первый рабочий день в министерстве по делам молодежи встретился сегодня с подведомственными учреждениями и лидерами молодежной политики — молодежными общественными организациями. Именно они — наши главные партнеры, с которыми нам предстоит проанализировать то, что есть сейчас, изучить перспективы, найти точки роста и запланировать проекты, которые станут актуальными для молодежи Татарстана. С завтрашнего дня начинаю встречаться отдельно с каждой организацией, чтобы сформировать полноценную стратегию работы министерства. В этой работе для меня как всегда важна обратная связь, поэтому буду рад идеям и предложениям: в шапке профиля есть адрес, на который мне можно написать. #наоднойволне #молодежьТатарстана
Публикация от Дамир Фаттахов (@damirfattakhov) 25 Июн 2018 в 1:00 PDT
Отмечается, что с завтрашнего дня министр начнет встречаться отдельно с каждой организацией, чтобы сформировать полноценную стратегию работы министерства.
«В этой работе для меня как всегда важна обратная связь, поэтому буду рад идеям и предложениям: в шапке профиля есть адрес, на который мне можно написать», — отметил министр.
Напомним, 22 июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Дамира Фаттахова министром по делам молодежи РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым