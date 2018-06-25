В Министерстве по делам молодежи РТ прошел первый рабочий день

В первый рабочий день в Министерстве по делам молодежи глава ведомства Дамир Фаттахов встретился с подведомственными учреждениями и молодежными общественными организациями.

«Именно они (молодежные лидеры, — прим. ред.) — наши главные партнеры, с которыми нам предстоит проанализировать то, что есть сейчас, изучить перспективы, найти точки роста и запланировать проекты, которые станут актуальными для молодежи Татарстана», — написал в своем Instagram Фаттахов.

Отмечается, что с завтрашнего дня министр начнет встречаться отдельно с каждой организацией, чтобы сформировать полноценную стратегию работы министерства.

«В этой работе для меня как всегда важна обратная связь, поэтому буду рад идеям и предложениям: в шапке профиля есть адрес, на который мне можно написать», — отметил министр.

Напомним, 22 июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Дамира Фаттахова министром по делам молодежи РТ.

