Габрелянов ответил президенту Татарстана: забудьте слово «россиянин» — мы все русские
Владелец LifeNews Арам Габрелянов ответил на критику президента Татарстана Рустама Минниханова об обязательном изучении в школах только русского языка.
По словам Габрелянова, если следовать логике Минниханова, то казанские татары должны будут учить в школах свой язык, татары-мишаре — свой, касимовские — свой, тептяри — свой и так далее.
«Мы все русские, кто-то с армянскими корнями, кто-то с еврейскими, кто-то с татарскими. Это не зазорно считать себя русским и называть себя русским — это гордо!!!», — пишет Габрелянов в Facebook.
Кроме того, Габрелянов призвал забыть слово «россиянин», пояснив, что это «дурацкая выдумка Ельцина».ОбществоВласть Татарстан
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Габрелян не упоминает, что изучение английского языка в РФ, обязательно, а вот родного - факультативно.
Языки коренных нерусских народов в России, пребывают в ей как бы в некотоорой резервации. И в том, что в этой означенной языковой резервации мы пребываем, обращаем внимание на это, на это ограничение наших языков, и мы сами вроде как тоже виноваты. И как не странно это звучит, из-за своей толерантности. Поясню это примером. Однажды, в Казани, на второй день татарской свадьбы, сидим мы татары, как бы продолжая праздновать свадьбу, и всё по-русски гутарим, т.е. разговариваем. И одна женщина не выдерживает, и восклицает: «Алля без татар тугел, урысча гына сюляшебез (Разве мы не татары, только по-русски разговариваем)? И именно я, пустился в объяснения, мол, ведь одна девушка не знает татарского языка. А потом позднее, призадумался, а где же нам татарам разговаривать то на своем родном языке? Если даже при двадцати татарах, а то и более, если оказывается среди нас уже только одна девушка, не знающая нашего языка, мы уже воздерживаемся говорить на своём родном языке? Не сомневаюсь, это случается и в башкирских компаниях, и прочих других тоже.
В Москве, и в частности в нашем Зеленограде татары никак не мизерным числом представлены, но их почти не слышно на публике, в магазинах, в общественном транспорте. Нет, я то, когда ездил на общественном транспорте, бывало, слышал их, как правило, тихий разговор меж собой.
Но есть, скажем, так, и другие примеры, но отнюдь не нас татар и башкир. Например, кавказские народы, и армяне в частности, с которыми я более всех других кавказцев по жизни общался. Им бывает достаточно быть уже только вдвоём, чтоб общаться на своём языке, невзирая на иных, и пусть, хоть в окружении тысячи человек, их совершено не понимающих. Более того, бывали случаи, что почти указывая пальцами на меня, армяне разговаривали на своём языке, никак не поясняя о чём их разговор. Скажут Кавказ же. Тогда есть пример российских цыган, которым вообще всякое окружение и даже, пожалуй, всё в стране по барабану. И к слову, как же они упомянутые громко разговаривают. И ведь иностранцы тоже.
Между прочим, что армяне, проживающие в России, так и российские цыгане это очень урбанизированное население, а языка своего они не теряют, во всяком случае, разговорного.
А мы татары и башкиры, и другие не русские россияне, теряем. Однако, и только ли вина наша в этом? И наша отмеченная «толерантность», только ли толерантность?
- обидятся на всю жизнь! Это в лучшем случае! Габрелян отрабатывает денежки. И что то много стало армян в СМИ...
А вы собственно спрашивали их как они себя называют? И даже если так то что? Они для нас не авторитет. Мы сами с усами.