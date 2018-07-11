Новости общества

18:00 МСК
Новости раздела
Общество

Габрелянов ответил президенту Татарстана: забудьте слово «россиянин» — мы все русские

22:29, 11.07.2018 41

Владелец LifeNews Арам Габрелянов ответил на критику президента Татарстана Рустама Минниханова об обязательном изучении в школах только русского языка.

По словам Габрелянова, если следовать логике Минниханова, то казанские татары должны будут учить в школах свой язык, татары-мишаре — свой, касимовские — свой, тептяри — свой и так далее.

«Мы все русские, кто-то с армянскими корнями, кто-то с еврейскими, кто-то с татарскими. Это не зазорно считать себя русским и называть себя русским — это гордо!!!», — пишет Габрелянов в Facebook.

Кроме того, Габрелянов призвал забыть слово «россиянин», пояснив, что это «дурацкая выдумка Ельцина».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 41

комментарии

  • Анонимно 11 июля
    Хорошо, забудем слово "россияне". Мы не россияне и не русские.
    Ответить
    Анонимно 11 июля
    Точно
    Ответить
  • Анонимно 11 июля
    я никто и зовут меня никак, все равно не доживем до пенсии, мне даже 800 р/месяц в центре по занятости не хотят давать, точнее создают такие условия - отбивают желание к ним ходить. предлагают вакансии куда без пересадки не доехать и в итоге на проезд больше потратишь и еще должен останешься, на Путина вся надежда!
    Ответить
  • Анонимно 11 июля
    Кто это？
    Ответить
  • Анонимно 02:13
    Уян татар! булма надан! Уян татар!
    Ответить
    Анонимно 12:19
    Татарлар алга, гылда татар булыгыз, тылынды унытмагыз
    Ответить
  • Анонимно 06:05
    С твоими корнями давно ясно, это деньги
    Ответить
  • Анонимно 07:08
    Задача евреев, а армяне это разновидность горских евреев, сделать именно так, ты никто и зовут тебя никак.
    Габрелян не упоминает, что изучение английского языка в РФ, обязательно, а вот родного - факультативно.
    Ответить
    Анонимно 16:45
    В Россиском государстве должен быть один основной язык который объеденяет страну , а те кто не желает общения могут ичить свой язык кажеся в России это не запрещено. Почитай мнения фанатов футбола из Бразилии,Мексики, Франции африканских фанатов всех удивляет одно почему в России большинство не знает аглицкого и вывесок мало. А меня удивляет другое а где их родной язык на котором они должны говорить а не смотреть аглицким в рот, колонизаторы давно ушли. Если бы в России пришли такие же колонизаторы то Я сомневаюсь , что в России уже были бы русский , татарский и другие малые языки их бы давно забыли, В россии каждая национальность имеют свои национальные школы и все языки в сохранности , что националистам не хватает , а не хватает одного власти дане будет у них власти никогда, а будут обыкновенными пешками в руках крупных государств в частности США , что они и хотят разбить Государство РФ на мелкие удельные княжества и царствовать неужели эти деятели этого не понимают видимо понимают но так хотят угодить Сэму что даже писают
    Ответить
  • Анонимно 07:23
    По всей видимости Габрелян - это армянин , который собирается переплюнуть в русскости самих русских
    Ответить
    Анонимно 09:26
    Святее Папы римского быть не получится
    Ответить
  • Irek Tattarich 07:26
    Во даже тептярский язык отыскал этот филолог Арам. Однако какой-то неправильный этот армянин Габрелянов. Попробуем, выяснить почему так.

    Языки коренных нерусских народов в России, пребывают в ей как бы в некотоорой резервации. И в том, что в этой означенной языковой резервации мы пребываем, обращаем внимание на это, на это ограничение наших языков, и мы сами вроде как тоже виноваты. И как не странно это звучит, из-за своей толерантности. Поясню это примером. Однажды, в Казани, на второй день татарской свадьбы, сидим мы татары, как бы продолжая праздновать свадьбу, и всё по-русски гутарим, т.е. разговариваем. И одна женщина не выдерживает, и восклицает: «Алля без татар тугел, урысча гына сюляшебез (Разве мы не татары, только по-русски разговариваем)? И именно я, пустился в объяснения, мол, ведь одна девушка не знает татарского языка. А потом позднее, призадумался, а где же нам татарам разговаривать то на своем родном языке? Если даже при двадцати татарах, а то и более, если оказывается среди нас уже только одна девушка, не знающая нашего языка, мы уже воздерживаемся говорить на своём родном языке? Не сомневаюсь, это случается и в башкирских компаниях, и прочих других тоже.
    В Москве, и в частности в нашем Зеленограде татары никак не мизерным числом представлены, но их почти не слышно на публике, в магазинах, в общественном транспорте. Нет, я то, когда ездил на общественном транспорте, бывало, слышал их, как правило, тихий разговор меж собой.
    Но есть, скажем, так, и другие примеры, но отнюдь не нас татар и башкир. Например, кавказские народы, и армяне в частности, с которыми я более всех других кавказцев по жизни общался. Им бывает достаточно быть уже только вдвоём, чтоб общаться на своём языке, невзирая на иных, и пусть, хоть в окружении тысячи человек, их совершено не понимающих. Более того, бывали случаи, что почти указывая пальцами на меня, армяне разговаривали на своём языке, никак не поясняя о чём их разговор. Скажут Кавказ же. Тогда есть пример российских цыган, которым вообще всякое окружение и даже, пожалуй, всё в стране по барабану. И к слову, как же они упомянутые громко разговаривают. И ведь иностранцы тоже.
    Между прочим, что армяне, проживающие в России, так и российские цыгане это очень урбанизированное население, а языка своего они не теряют, во всяком случае, разговорного.
    А мы татары и башкиры, и другие не русские россияне, теряем. Однако, и только ли вина наша в этом? И наша отмеченная «толерантность», только ли толерантность?



    Ответить
    Анонимно 16:54
    однако дуг тымой скажика где язык маия он за энное количество времени ушел , а почему да потому что там были колонизаторы которые сделали все что бы все говорили на испанском а В СССР а сейчас в России сохранены все языки даже малой национальности не понятно чем не доволен да разговаривайте на своем языке между собой кто ж Вам мешает , благодарите бога что у Вас не было колонизаторов из Бельгии , Франции , Голландии жии бы вы как туземцы а Африке и не было бы у вас образование и не знали бы кто вы есть
    Ответить
  • Анонимно 08:11
    Давайте Габриэлянов,,называть армян русскими,ведь это звучит гордо!
    Ответить
  • Анонимно 08:19
    Задолбали уже!Мы все люди,язык -средство общения!Нечего разжигать национализм,прикрываясь татарским языком.Мне никто не запрещает учить мой татарский язык!И не надо мучить наших детей в школе !
    Ответить
    Анонимно 15:46
    не мучайся! объясняйся на языке жестов!!!
    Ответить
  • Анонимно 08:46
    Правильное решение! Армению переименовать в Ереванскую губернию и включить в состав России!
    Ответить
  • Анонимно 08:48
    При царях всех жителей Российской империи называли русскими (по гражданству), так же нас называют в большинстве стран мира (Russians), имея в виду всех жителей России. Ничего страшного в этом нет. Только вот нашим людям к этому привыкнуть будет сложно, так как привыкли делить себя по национальностям. Предвижу вопрос собственно русского человека какому-нибудь уроженцу Кавказа: "Какой ты русский, ты - черкес (абазинец, армянин, грузин..) А вот язык местный в школе надо учить даже не представителям коренного народа - хуже не будет. Это будет мудро. Кто не хочет, тот и не выучит. А постановка вопроса о том, что в Татарстане татарский в русских школах должны учить только татары - неверная. Вспомним Советский Союз, в национальных республиках, в русских школах всегда изучали местный язык. Иногда его проходили формально, иногда серьёзно, но - проходили. далеко не все после такой учёбы хорошо знали эти языки, но что-то знали, какое-то ознакомление с культурой коренного народа было. Это нужно для гражданского мира в стране. вспомним, что Гитлер рассчитывал на то, что СССР начнёт трещать по "национальным" швам, а народы страны ещё больше сплотились вместе. Среднеазиаты и кавказцы брали в свои семьи эвакуированных из прифронтовой зоны. Русские усыновляли сирот соседних народов. Такие вещи надо помнить, ими нельзя пренебрегать., т.к это - залог гражданского мира.
    Ответить
    Анонимно 09:41
    Это при каком же царе, татар русскими называли?
    Ответить
  • Анонимно 08:51
    М-да! Давайте уж лучше общаться на английском. Более перспективно
    Ответить
  • Анонимно 08:57
    я татарин и останусь им !! Татарстан наша родина !
    Ответить
  • Анонимно 09:23
    так, как преподавали татарский язык в школе, кроме как издевательством назвать нельзя. 6 часов в неделю татарский , 4- русский. круто? наши хитромудрые татарстанские рукойводители сами создали ситуацию, из который выход только один_ добровольность в выборе изучения языка( татарского)
    Ответить
    Анонимно 13:37
    да-да, а чужой английский обязательно.
    Ответить
    Анонимно 16:41
    А как насчёт того, чтобы ответить предметно? Про отвратительную учебную программу по татарскому? Про самое настоящее издевательство через это над русскоязычными детьми и их родителями? Почитайте родительские форумы, самая распространенная тема - детские истерики из-за уроков татарского. Какое это было для нас счастье, когда отменили обязательный татарский - не передать! А про количество часов татарского по сравнению с русским ничего не хотите сказать? Никто не нанес большего вреда татарскому языку, чем сами наши местные князья, для которых истинная мотивация - это "нагнуть" русскоязычное население и показать, кто тут главный, и которым их непомерная гордыня никогда не даст признаться в собственных серьёзных промахах и бездарном руководстве в сфере образования. Да можно было организовать процесс, чтобы учили русскоязычные татарский и 10 лет вполне хватило бы, чтобы освоить разговорный язык, но это ведь надо было цель именно такую ставить и грамотных специалистов для разработки адекватной методики подряжать, которые бы чётко отслеживали сложность материала соответственно возрасту детей, а не рапортующих жополизов от образования, которые всю дорогу были уверены, что чем сложнее материал, тем лучше. Сверху до низу в этом процессе процветали и процветают формализм и лицемерие. Ибо главная цель - "нагнуть", а не научить. Так ведь никого и не научили за двадцать с лишним лет. Даже выпускники-отличники не ПОНИМАЮТ татарского и не разговаривают на нём.
    Ответить
  • Анонимно 09:37
    типичный москаль
    Ответить
  • Анонимно 09:41
    У меня соседи армяне. Второе поколение здесь. Назови я их русскими
    - обидятся на всю жизнь! Это в лучшем случае! Габрелян отрабатывает денежки. И что то много стало армян в СМИ...
    Ответить
  • Анонимно 09:52
    +Всех армян тоже надо называть русскими и запретить им говорить в +Русском государстве разговаривать на армянском
    Ответить
    Анонимно 15:17
    Говорить никто ни на армянском, ни любом татарском не запрещает. Не перевирайте действительность, т.е. не делайте так, как вы обычно любите делать.
    Ответить
  • Анонимно 11:02
    Страна Россия,значит русские. Была бы Татария были бы татары.В сборной Франции почему то все французы и ни кто не говорит что он из африканского племени тумба юмба..
    Ответить
    Анонимно 12:28
    ну есть Татарстан и что ??? это государство у татар в составе РФ
    Ответить
    Анонимно 14:22
    Не Россия, а Российская Федерация. Разницу улавливаете?
    Ответить
    Анонимно 15:34
    А потому-что нет племени такого, к тому же эти африканцы могут быть потомками рабов и связь с корнями потеряна, они могут быть такими же Габрилянами .
    А вы собственно спрашивали их как они себя называют? И даже если так то что? Они для нас не авторитет. Мы сами с усами.
    Ответить
  • Анонимно 11:37
    Легко и выгодно пришлым армянам так рассуждать ведь у них есть свое государство, и их родному языку, культуре и истории не грозит исчезновение, а у татар -родина Здесь в РФ! Потеряем родной язык исчезнем как народ.
    Ответить
    Анонимно 12:19
    Армянин будет учить жизни татарина..............это нонсенс
    Ответить
    Анонимно 16:50
    Как же до сих пор-то не исчезли как народ со времён Ивана Грозного? По вашей логике уж давным давно должны были исчезнуть. Ан нет - и территория есть, и язык живее всех живых.
    Ответить
  • Анонимно 11:50
    Всё происходит так как должно происходить. Можно понять людей представителей разных национальностей которые переживают за свои языки и культуру, но лично мне как русскому совершенно всё равно хотят ли учить мой язык татары или башкиры или кто-то ещё. Это вопрос их выживания а не моего. Лично у меня совершенно нет времени на глубокое погружение во все национальные особенности нашей необъятной родины. А итогом всей этой эпической дискуссии будет то то, что все Мы (русские и нерусские) максимум лет через 50 буем говорить на английском! Так что если хотите достойного будущего для своих детей не теряйте времени))
    Ответить
  • Анонимно 12:51
    Армяне исторически хотели решать свои проблемы за счёт окружающих народов(грузины, азербайджанцы и др.) с помощью России, кормя пророссийскими росказнями народ и руководство страны. РФ сейчас втюхивает в Армению колоссальные средства, надо габреиляновым "благодарить Россию" с помощью околополитического балабольства.
    Ответить
  • Анонимно 13:35
    Во как, по Габрелянову значит русские и другие народы жившие на территории золотой орды были татаро-монголами.
    Ответить
  • Анонимно 14:31
    Учите китайский
    Ответить
  • Анонимно 15:32
    А что делать мне у меня сноха башкирка учить её язык? Она учит внуков своему языку и мы её поддерживаем пусть знают два языка это -же здорово я думаю не важно какой язык ты учишь и знаешь важно какой-ты Человек
    Ответить
  • Анонимно 16:00
    Да,только объединившись под общим названием РУССКИЕ,МЫ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ,сможем мирным путем стать мощным независимым государством,избавившись от нарастающего гнёта мирового каганата,"доктрины Аллена Даллеса".
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем