Габрелянов ответил президенту Татарстана: забудьте слово «россиянин» — мы все русские

Владелец LifeNews Арам Габрелянов ответил на критику президента Татарстана Рустама Минниханова об обязательном изучении в школах только русского языка.

По словам Габрелянова, если следовать логике Минниханова, то казанские татары должны будут учить в школах свой язык, татары-мишаре — свой, касимовские — свой, тептяри — свой и так далее.

«Мы все русские, кто-то с армянскими корнями, кто-то с еврейскими, кто-то с татарскими. Это не зазорно считать себя русским и называть себя русским — это гордо!!!», — пишет Габрелянов в Facebook.

Кроме того, Габрелянов призвал забыть слово «россиянин», пояснив, что это «дурацкая выдумка Ельцина».