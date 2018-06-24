Башкирская неделя: рокировки в элитах, соперники ФК «Уфа» в Лиге Европы и плач по родным языкам

Главные новости уходящей недели Башкортостана. От закона о языках до учалинского террориста

На прошедшей неделе в Башкирии появлялось немало важных для республики новостей и слухов. За это время в Госдуме прошло голосование по скандальному закону о национальных языках, против которого выступил депутат от РБ Рифат Шайхутдинов. В ЦИК Башкирии рассказали о предстоящих выборах в Курултай, при этом глава регионального избиркома Хайдар Валеев сбежал с пресс-конференции после неудобных вопросов о его диссертации. Получили продолжение также истории с Русланом Белым и обеспечением льготников лекарствами. Подробнее в топ событий недели по версии «Реального времени».

Вопрос о языке

Начнем с важного для всех национальных республик закона о добровольном изучении языков. Заседание Госдумы, прошедшее во вторник, 19 июня, оставило у многих двойственное впечатление. С одной стороны, документ был принят в первом чтении, с другой — проект было решено отправить на доработку и в нижней палате парламента пообещали учесть поправки региональных заксобраний.

Однозначно против закона проголосовали только три депутата Госдумы: Рифат Шайхутдинов от Башкирии, Ризван Курбанов из Дагестана и Валентин Шурчанов из Чувашии. Первый является председателей партии «Гражданская платформа», а двое других представляют КПРФ. Кроме того, избиравшийся от Татарстана единоросс Иршат Минкин стал единственным воздержавшимся.

Позже в соцсетях несколько депутатов Госдумы от Башкирии объяснились по поводу того, почему они проголосовали за закон о языках. Если постараться интерпретировать их позицию, то можно свести объяснения к такому знаменателю: выступления против закона являются позерством. Чтобы решить проблему необходимо действовать изнутри системы. Они продвинули ряд требований, которые будут учтены в итоговом варианте закона и сделали для защиты языка больше, чем те кто протестует.

Общественная организация Всемирный курултай башкир провела в Дюртюлях круглый стол с писателями из Татарстана и Башкирии. Фото vk.com



На следующий день после голосования общественная организация Всемирный курултай башкир провела в Дюртюлях круглый стол с писателями из Татарстана и Башкирии. На нем литераторы приняли решение составить обращения о защите языков от союзов писателей двух республик к президенту РФ Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Кроме того, писательница Зухра Буракаева тоже отреагировала на законопроект и написала колонку в «Реальном времени» о положении башкирского языка.

Перетасовки башкирской элиты

«Реальное время» составило топ-100 представителей элиты Башкирии. Первые позиции традиционно за главой РБ Рустэмом Хамитовым, мэром Уфы Иреком Ялаловым и премьером Рустэмом Мардановым.

Впервые в рейтинг вошли глава Башкирской содовой компании (БСК) Григорий Рапота (25-26 строчки) и бывший министр экономики РБ Евгений Маврин (сразу 4-е место). Последнего Хамитов назначил новым руководителем администрации главы РБ.

Опустился в «хит-параде» спикер Курултая Константин Толкачев. Однако пока он остался в десятке. Тем временем из сотни выпали два заместителя главы регионального парламента: Юмабика Ильясова и Вадим Старов.

Эти перемещения происходят на фоне слухов о скором уходе Толкачева с поста председателя Госсобрания — Курултая РБ. По последним данным, новым спикером может стать нынешний руководитель Росгвардии по Башкирии Вячеслав Андреев. Он как раз принимает участие в выборах в республиканский парламент. По некоторой информации, за Андреева просил руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

Хайдар Валеев сообщил ряд подробностей о грядущих выборах в Госсобрание — Курултай РБ. Фото bashkortostan.izbirkom.ru



Выборы в Курултай

На этой неделе Центризбирком Башкирии провел пресс-конференцию, где глава республиканского ЦИКа Хайдар Валеев сообщил ряд подробностей о грядущих выборах в Госсобрание — Курултай РБ.

Выборы назначили на 9 сентября. На их организацию из бюджета республики планируется выделить 350 млн рублей, что на 50 млн рублей меньше, чем на прошлых выборах 2013 года. При этом власти РБ вновь не нашли деньги на организацию видеонаблюдения.

Возможно, Валеев бы рассказал что-то еще, но он резко ушел с пресс-конференции после вопроса о его диссертации. На прошлой неделе экспертный совет по политологии ВАК рекомендовал лишить его степени доктора наук. В диссертации Валеева были найдены некорректные заимствования.

Более того, в новом созыве увеличат число депутатов, работающих в Госсобрании на постоянной основе. Таким образом, теперь уже 22 законодателя вместо прежних 18 будут получать зарплату в парламенте.

Югославские соперники для ФК «Уфа»

На этой неделе в Швейцарии прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы — 2018/2019. ФК «Уфа» на 5-й год своего выступления в РФПЛ впервые в истории стартует в еврокубках. И, по мнению спортивного корреспондента «Реального времени», имеет неплохие шансы на выход во второй квалификационный раунд ЛЕ.



«Горожане» избежали встречи с такими клубами, как испанская «Севилья», немецкий «Лейпциг», английский «Бернли», итальянская «Аталанта», французский «Бордо», которые также стартуют со 2-го раунда квалификации. И достались «Уфе» далеко не гранды. Команда Томарова встретится с победителем пары первого квалификационного раунда «Широки-Бриег» — «Домжале». Обе команды с Балкан. Первая представляет Словению. Вторая — Боснию и Герцоговину.

К слову, теперь молодому тренеру уфимцев Сергею Томарову будет помогать бывший нападающего сборной России, клубов ЦСКА, «Сатурн», «Москва» Дмитрий Кириченко, который неплохо проявил себя в ФК «Ростов» в качестве и. о. главного тренера. Что касается чемпионата России по футболу сезона 2018/2019 годов, в первом раунде башкирская дружина на своем поле встретится с чемпионом страны — московским «Локомотивом».

Батыр Салават Юлаев вместе с другим героем Абдуллой Алиевым (Батырша) были увековечены в Африке. Фото предоставлено Расулом Тавдиряковым



Именем Салавата

Новый штрих дополнил ситуацию вокруг комика Руслана Белого и его шутки про Салавата Юлаева. Роскомнадзор прислал официальный ответ на запрос организации «Башкорт» по поводу законности высказываний Белого о национальном герое башкир. В ведомстве не нашли нарушений законов о СМИ и об экстремизме.

Кстати, батыр Салават Юлаев вместе с другим героем Абдуллой Алиевым (Батырша) были увековечены в Африке. Их именами названы колодцы в Нигере. А посодействовали этому российские мусульмане. Также свои гидротехнические сооружения «получили» имам-поэт Кул Шариф и философ Гейдар Джемаль. Теперь местные жители будут молиться за них.

ДУМ РБ и фонд первого президента Башкирии

В Духовном управлении мусульман Башкирии вновь предложили помириться с благотворительным фондом «Урал» первого президента РБ Муртазы Рахимова. Работники муфтията уже месяц не могут получить зарплату.

Противостояние началось из-за строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Фонд финансировал стройку, однако в какой-то момент потребовал от ДУМ РБ сократить смету, отказаться от дорогих материалов и сменить подрядчика, который оказался аффилированным с руководством муфтията. В результате отказа «Урал» перестал давать деньги.

Однако в мае счета Духовного управления были арестованы из-за долгов перед фондом.

Теперь в ДУМ хотят пойти на мировую. Духовное управление намерено идти на уступки и готово отстранить от строительства мечети подрядчика — «Алтын курай», принадлежащего управделами муфтията Ильдару Ишееву, главе ДУМ РБ Нурмухамету Нигматуллину и его заму Аюпу Бибарсову.

Кандидатуру Набиевой утвердили депутаты Госсобрания РБ. Фото gsrb.ru

Ураган и не только

На неделе также появился ряд сообщений, продолжающих или дополняющих другие истории важные для Башкирии и остальных регионов.

Появились новые имена в рядах «четвертой власти». Главным редактором газеты «Республика Башкортостан» стала Гюзель Набиева, сменив Эльзу Хореву. Кандидатуру Набиевой утвердили депутаты Госсобрания РБ. Журналистка много лет проработала в этой газете, возглавляла отдел политики издания. Также парламентарии утвердили Вадута Исхакова главным редактором газеты «Башкортостан» (выходит на башкирском языке). Ранее он трудился в Ишимбае, возглавлял газету под названием «Торатау». Совпадение? Исхаков сменил Азамата Юлдашбаева, покинувшего свой пост в апреле.

В ряде районов Башкортостана прошел ураган. Шквалистым ветром сорвало крыши домов, пострадали автомобили. Десятки населенных пунктов на какое-то время остались без электричества. По сообщению МЧС, погибших и пострадавших нет.

Сюжет, связанный с обеспечением льготников лекарствами, также получил продолжение. В республике уволен ГКУ Техобеспечения Минздрава РБ Ринат Аглиев. При этом об увольнении стало известно только после того как из отпуска вернулся глава министерства Анвар Бакиров. Многие в республике полагают, что увольнение вызвано только необходимостью найти козла отпущения. Сам министр же до сих пор не понес никакой ответственности за перебои в поставках лекарств.

Стало известно о смерти организатора теракта в здании Учалинского ГОКа. Сообщения о гибели заключенного в кировской колонии появились еще в апреле. Тогда СМИ не писали его имени. Известно было лишь, что зэк поджег швейный цех и задохнулся на пожаре. На этой неделе выяснилось, что погибшим был Азат Хидиятов. В 2016 году он пришел в административное здание Учалинского ГОКа с пневматическим пистолетом и петардами. Придерживавшийся радикальных взглядов Хидиятов, выстрелил в охранника и поджег один из кабинетов. В результате он получил 18 лет колонии строгого режима.

В в Уфу прибыл легендарный боец смешанных единоборств MMA Хабиб Нурмагомедов. Фото ufacity.info

Кроме того, на новый уровень вышло противостояние «Башкирэнерго» и «Башинформсвязи». Арбитраж республики принял к рассмотрению новый иск энергетиков к связистам. Компании с 2016 года не могут урегулировать конфликт с использованием опор ЛЭП для проводной связи. Слишком высокие тарифы грозят оставить без телефона и интернета 40 процентов жителей республики.

В Минсельхозе Башкирии сообщили радостную новость (хотя повод для радости сомнительный): банкротство грозит только 15 процентам молочников республики. Аналитики министерства опасались, что низкие закупочные цены на сырое молоко подорвут 25 процентов хозяйств РБ.

И приятное завершение недели: в Уфу прибыл легендарный боец смешанных единоборств MMA Хабиб Нурмагомедов. В субботу он уже пообщался с мэром башкирской столицы Иреком Ялаловым. Также спортсмен встречается с уфимцами и гостями города.