Привет из бывшей Югославии: о соперниках «Уфы» на старте Лиги Европы

Команде Томарова выпал хороший жребий

В Швейцарии состоялась долгожданная для башкирских болельщиков жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы — 2018/2019. ФК «Уфа» на пятый год своего выступления в высшем российском эшелоне впервые в истории стартует в еврокубках и по итогам вчерашнего действа имеет неплохие шансы на выход во второй квалификационный раунд ЛЕ. О соперниках «горожан» и всех раскладах — в материале «Реального времени».

Помощь соотечественников



С нынешнего сезона участники квалификации Лиги Европы пробиваются в основную стадию раздельно — по «чемпионскому» пути и пути представителей лиг. В чемпионской группе выступят команды, которые начинали сезон в Лиге чемпионов, но уступили в квалификации главного еврокубка.

«Уфа», хотя и является дебютантом еврокубков, имеет немалый по меркам квалификации Лиги Европы рейтинг — 10,676 балла. Это сумма — среднее количество очков, набранных российскими клубами за пять предыдущих сезонов (53,382). Таким образом, «Уфа» вошла в число «сеянных» команд во время жеребьевки и избежала встречи с такими соперниками, как испанская «Севилья», немецкий «Лейпциг», английский «Бернли», итальянская «Аталанта», французский «Бордо», которые также стартуют со 2-го раунда квалификации.



Слепой, но добрый жребий



Жеребьевка была перенесена с назначенного времени ровно на тайм — как раз в это время Португалия экзаменовала Марокко на ЧМ-2018, и Криштиану Роналду успел за это время забить победный гол. В перерыве этого матча «Уфу» отправили в корзину к таким же «сеянным» командам, как португальский «Риу Аве» и немецкий «Лейпциг». Также «Уфа» избежала встречи с опытнейшим участником еврокубков — «Копенгагеном».

«Уфа» узнала одного из своих соперников в третьей сессии «катания шариков». И надо сказать, жребий к ней был достаточно благосклонен — достались далеко не гранды. Команда Томарова встретится с победителем пары первого квалификационного раунда «Широки-Бриег» — «Домжале».

Кто мог достаться с более звучными именами? Софийский «Левски», например, или ирландский «Шемрок Роверс», шведский АИК, не говоря уже про «Глазго Рейнджерс», где в свое время играл первый тренер «Уфы» Андрей Канчельскис. Избежала «Уфа» встречи в первом раунде также с шотландским «Абердином», софийским ЦСКА, «Хапоэлем» из Хайфы, кипрским «АЕКом». Немного жаль, особенно Сейдахмету, Шелии и Табидзе, что на старте Лиги Европы «горожанам» пока не достался «Кайрат» (Алма-Ата), «Иртыш» из Павлодара, костанайский «Тобол», «Самтредиа» или «Динамо» (Тбилиси). Но эти встречи еще возможны, если «Уфа» пройдет дальше.

Визитные карточки соперников «горожан»



«Домжале» из одноименного словенского города основан в 1921 году. Команда, одна из старейших в Словении, является двукратным чемпионом страны в сезонах 2006/2007 и 2007/2008. В 2011-м и 2017 году клуб становился обладателем Кубка Словении. Наивысшим достижением коллектива является выход в раунд плей-офф Лиги Европы в августе прошлого года, где словенцы уступили «Марселю» с итоговым счетом двухраундового противостояния 1:4 (1:1 и 0:3). Безусловно, уфимскому лидеру Бояну Йокичу будет приятно съездить домой в Словению на каникулы на пару дней. Если, конечно, «Домжале» дожмет парней с «широкого берега».

Команда принимает соперников на стадионе, который в пять раз меньше уфимского «Нефтяника» — «Спортивный парк» рассчитан на 3,5 тысячи зрителей. Несмотря на скромность арены, «абреки» уже в десятый раз выступят в еврокубках. Первый раз это произошло в 2005-м, когда не удалось пройти «Штутгарт», хотя дома «Домжале» обыграл немцев со счетом 1:0. Ветераны клуба — 34-летний вратарь Деян Милич и полузащитник сборной Словении Андраж Кирм. Интересна и личность 32-летнего хавбека Сенияда Ибричича, который выступал за московский «Локомотив» в 2011—2013 годах и забил четыре мяча в 28 играх. Зарплата футболиста в московском клубе составляла один миллион евро в год, а Смородская называла его одним из сильнейших полузащитников Европы. Фанатам «Локо» до сих пор стыдно за предыдущее руководство клуба.

Второй потенциальный соперник уфимцев, боснийский «Широки-Бриег», был основан в 1948 году. В 2004-м и 2006 году команда становилась чемпионом страны, а в 2007-м, 2013-м и 2017 году выигрывала Кубок Боснии и Герцеговины. Лучшим результатом этого коллектива в еврокубках является выход в третий отборочный раунд в 2013 году, когда боснийцы по сумме двух матчей уступили итальянскому «Удинезе» с общим счетом 1:7. Матчи они проводят на стадионе «Пецара», вмещающем 10 тысяч зрителей.

У «Широкого берега» тоже богатый опыт игры в еврокубках (во всяком случае, по количеству) — боснийцы начинают этот путь уже в 14-й раз. Они противостояли таким командам, как «Спарта» (Прага), «Базель», «Хапоэль» (Тель-Авив), турецкий «Бешикташ», «Штурм» из Граца и венская «Аустрия».

Шансы уфимцев неплохи

Как раз, когда взоры болельщиков были обращены к Швейцарии, «Уфа» взяла и подкинула дровишек в неторопливо разгорающийся летний костер интриги — добавила в тренерский штаб в подмогу молодому Томарову достаточно опытного бывшего нападающего сборной России, клубов ЦСКА, «Сатурн», «Москва» Дмитрия Кириченко, который отлично проявил себя в ФК «Ростов» в качестве и.о. главного тренера.

Едва ступив на башкирскую землю, Дмитрий сказал, что будет натаскивать уфимских нападающих, так как знает в этом толк. Кириченко уже был этой зимой на сборах «Уфы» на Кипре — общался с Семаком и Томаровым, так что этот ход еще одним конем Газизова тоже не случаен.

На жеребьевку в Ньон был отправлен спортивный директор ФК «Уфа» Ильдус Биглов. Непосредственно с места исторического для «горожан» события он передал следующее: «У нас здесь есть представители команд и нашего постсоветского пространства. Пообщались и с белорусами, и с казахами. Что касается соперников, то слабых соперников в Европе не бывает. В нашей «корзине» сильные команды. Так что я считаю, что жеребьевка удачная».

Уже после вскрытия заветных капсул генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отметил: «Иностранцы будут приезжать к нам в гости. И многие посмотрят, какая у нас красивая республика, какой красивый город Уфа. Никаких изменений. Задача поставлена. Нужно как можно дальше идти в Лиге и надо проходить соперников и зарабатывать деньги».

Корреспондент «Реального времени» попросил постоянных экспертов нашего издания оценить шансы ФК «Уфа» на преодоление второго квалификационного раунда ЛЕ.

Максим Балобанов, спортобозреватель «RBToday»:

— Для меня названия обоих потенциальных соперников вовсе не новы — это регулярные участники еврокубков от своих стран. Так что подобного опыта и у боснийцев, и у словенцев будет поболее, чем у «Уфы». И это шикарный шанс наших «югославов» доказать, что они круче. Напомнить о себе. Понятное дело, что для «Домжале» тот же Йокич (ФК «Уфа») — глыба, непререкаемый авторитет, основной игрок сборной. К нему будет прикован основной интерес там, если «Домжале» пройдет первый раунд. Конечно, как облупленного по обе стороны баррикад знают и Пауревича. Хоть сердцем он в «клетчатке» Хорватии. Эх, находился бы сейчас в стане «Уфы» Харис Ханджич, боснийский «Широки-Бриег» мчался бы к потенциальной встрече с соотечественником с утроенной мотивацией.

Флер Фахретдинов, экс-главный тренер ФК «БИС-Динамо», тоже рад такому раскладу:



— Для ФК «Уфа» жребий удачен. На данном этапе уфимцы обязаны проходить любую из этих команд, кто бы ни оказался нашим соперником. Эта жеребьевка придаст команде Уфы уверенности, эмоционального всплеска, добавит положительных эмоций, багажа пусть даже минимального европейского опыта. Потом мы захотим более серьезных европейских соперников — и это тоже пойдет на пользу для развития клуба, пропаганды детско-юношеского футбола. Ну и в плане организации и менеджмента этот опыт, думаю, тоже будет поучительным. Как ни крути, Лига Европы — серьезный масштабный шаг вперед.



Заместитель председателя федерации футбола РБ Александр Лапин:



— Мы втайне надеялись на «безоблачный» для нас клуб для первой игры. Значит, мечты сбылись.

Азамат Засеев, старожил «Уфы», реально смотрит на результаты жеребьевки:

— Если честно, впервые слышу про эти команды. Наверное, так же, как и они про нас (улыбается). Хотя, может быть, и слышали, ведь у нас играет словенец Йокич, играл босниец Ханджич. А так, шансы перед игрой с любой командой равные — у нас нет опыта игр в еврокубках, поэтому в любом случае будет интересно и нелегко. Посмотрим, разберем и будем готовиться.…

Можно не сомневаться, что 26 июля стадион «Нефтяник» ждет аншлаг. В домашней встрече «Уфа» получит колоссальную поддержку своих болельщиков. Ждем имя конкретного соперника.