Выборы в Курултай Башкирии официально назначили на 9 сентября

ЦИК Башкирии определил дату проведения выборов в Госсобрание — Курултай республики. Они пройдут 9 сентября.

Жителям региона предстоит избрать 110 депутатов (половина по одномандатным округам, половина — по единому избирательному округу), отмечает «ФедералПресс».

Срок полномочий депутатов — 5 лет. На постоянной основе будут работать 18 парламентариев.

Напомним, что 9 сентября станет единым днем голосования в России. На это же число назначены выборы губернаторов Самарской и Нижегородской областей. Также в этот день пройдут допвыборы в гордуму Саратова.