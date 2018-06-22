Депутаты Госдумы от Башкирии рассказали о своей работе по защите родных языков в Facebook

Среди депутатов Госдумы от Башкирии против законопроекта о добровольном изучении национальных языков проголосовал только лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. Однако другие представители республики рассказали в Facebook о том, как они защищают родной язык.

Обсуждение развернулось на странице известной башкирской общественницы, кинодраматурга Зухры Буракаевой. На данный момент она удалила свой пост, под которым оставили комментарии депутаты Зугура Рахматуллина и Зариф Байгускаров.

«Мы, депутаты от республики, на итоговом заседании рабочей группы в Госдуме настояли, чтобы предложения от республики были обязательно учтены в постановлении и во втором чтении. Мы также предложили, чтобы заявления писали на уровень образования один раз! И нас тоже поддержали», — цитирует комментарий Рахматуллиной «Медиакорсеть».

«Если мы не ходим и не кричим, как некоторые, это не означает, что не работаем», — написал Байгускаров. Он подчеркнул, что парламентарии также выступают за создание фонда защиты родных языков, который будет оказывать помощь в издании учебников на родном языке за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольном изучении национальных языков. Однако документ был направлен на доработку, ко второму чтению в него предполагается внести существенные поправки. Против закона проголосовали только три депутата, представляющих Башкирию, Дагестан и Чувашию.