В Башкирии после урагана без света остались 24 населенных пункта

Ночной ураган в Башкирии оставил без света 24 населенных пункта в Янаульском районе РБ. Почти во всех из них электроснабжение восстановлено.

«В результате шквалистого ветра были частично отключены от электроснабжения 24 населенных пункта. Пока остаются без электричества несколько улиц в шести населенных пунктах», — передает «Интерфакс» слова представителя администрации района.

По его словам, до конца дня аварийно-восстановительные работы будут полностью завершены.

Однако в МЧС знают только о 15 населенных пунктах. В главке заявили, что в большинстве из них последствия ликвидировались в течение 30—40 минут.

Напомним, что после шквалистого ветра в республике сорвало крыши нескольких домов.