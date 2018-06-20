Глава ЦИК Башкирии ушел с пресс-конференции после вопроса о диссертации

Сегодня глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покинул собственную пресс-конференцию после вопроса о возможном лишении его докторской степени.

«Господин Валеев развел руками, встал из-за стола и быстро направился к выходу», — сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Повторно вопрос задал журналист портала proufu.ru. Глава республиканского Центризбиркома ответил: «Еще ничего не решено, ребята». После этого он вышел из зала.

Напомним, что на прошлой неделе экспертный совет по политологии ВАК рекомендовал лишить ученой степени Хайдара Валеева. Эксперты подтвердили большое количество заимствований. В 2017 году лишить Валеева степени доктора рекомендовал также диссовет Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ).