На выборы в Курултай Башкирии выделили 350 миллионов рублей, но на видеонаблюдение денег нет

Власти Башкирии выделили на выборы в Госсобрание — Курултай РБ 350 млн рублей. При этом денег на видеонаблюдение на участках не предусмотрено.

На установку «электронных урн» (комплексов обработки избирательных бюллетеней, КОИБ) предусмотрено 12 млн рублей, рассказал глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев.

При этом большую часть КОИБ избирком республики намерен арендовать у соседних регионов, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что на прошлые выборы в Курултай в 2013 году Башкирия потратила 400 млн рублей. При этом на использование видеонаблюдения также не хватило денег. Тогда эта статья расходов оценивалась еще в 100 млн рублей.

Напомним, что вчера Хайдар Валеев сбежал с пресс-конференции после вопроса о возможном лишении его степени доктора наук.