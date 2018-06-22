Глава Росгвардии в Башкирии может стать спикером Курултая РБ — СМИ

Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев может покинуть пост. Его место, вероятно, займет руководитель Росгвардии по РБ Вячеслав Андреев.

За кандидатуру Андреева выступил глава Росгвардии РФ Виктор Золотов, сообщает proufu.ru со ссылкой на источники.

Вячеслав Андреев действительно будет баллотироваться в Курултай по Мишкинскому и Благовещенскому районам республики.

Напомним, что на выборы в Курултай РБ выделят 350 млн рублей. Они состоятся 9 сентября.