Башкирские муфтии предложили фонду экс-главы республики урегулировать конфликт из-за мечети

Духовное управление мусульман Башкирии (ДУМ) запросили в письме поддержки благотворительного фонда «Урал» первого президента республики Муртазы Рахимова.



Разногласия с фондом возникли в 2016 году и завершились заморозкой финансирования мечети Ар-Рахим, заказчиком которой было управление, а единственным спонсором — фонд «Урал».



В настоящее время 17 сотрудников ДУМ около месяца не получают зарплату и не имеют возможности распоряжаться имуществом из-за ареста счетов организации, передает «Коммерсантъ».

ДУМ готово отстранить от функций генподрядчика, компанию «Алтын курай» (принадлежит председателю ДУМ Нурмухамету Нигматуллину, его заместителю Аюпу Бибарсову и управделами управления Ильдару Ишееву), говорится в письме.

«Этот год может стать последним для объекта в стадии консервации»,— заявил Управделами ДУМ и совладелец «Алтын курая» Ильдар Ишеев.

По его словам, еще одна зима в стадии заморозки может иметь негативные последствия для сохранности объекта.

Напомним, в 2016 году «Урал» замораживал финансирование. Устранение аффилированности между заказчиком и генподрядчиком стройки было одним из главных условий. При этом ДУМ выставило условие смены подрядной организации. Подробнее о строительстве мечети «Ар-Рахим» — в материале «Реального времени».