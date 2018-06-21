Ураган сорвал в Башкирии несколько крыш

Шквалистый ветер, прошедший над Башкирией в ночь на четверг, сорвал несколько крыш. В частности, пострадала кровля центральной районной больницы в селе Калтасы.

Крышу сорвало с перехода между хирургическим и приемным отделениями. Площадь повреждения составила 60 кв. м, сообщили в главке МЧС России по Башкирии.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

В Нефтекамске сорвало крышу с четырехэтажного дома. Площадь повреждений составила 30 кв. м. Куски кровли повредили три автомобиля.

Под Уфой в Самохваловке сорвало крышу частного дома. Площадь повреждения составила 150 кв. м.

Фото: 02.mchs.gov.ru

Фото: 02.mchs.gov.ru

