Ураган сорвал в Башкирии несколько крыш
Шквалистый ветер, прошедший над Башкирией в ночь на четверг, сорвал несколько крыш. В частности, пострадала кровля центральной районной больницы в селе Калтасы.
Крышу сорвало с перехода между хирургическим и приемным отделениями. Площадь повреждения составила 60 кв. м, сообщили в главке МЧС России по Башкирии.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
В Нефтекамске сорвало крышу с четырехэтажного дома. Площадь повреждений составила 30 кв. м. Куски кровли повредили три автомобиля.
Под Уфой в Самохваловке сорвало крышу частного дома. Площадь повреждения составила 150 кв. м.
Происшествия Башкортостан
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