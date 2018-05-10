В Башкирии наложили арест на имущество Духовного управления мусульман

Башкирские приставы сегодня, 10 мая, наложили арест на имущество и счета муфтията в рамках обеспечения исполнения судебных решений.



«В рамках обеспечения выполнения трех решений судов мы обратились в Управление судебных приставов по Башкортостану с требованием наложения ареста на имущество, в том числе и на землю под мечеть «Ар-Рахим», — цитирует ProUfu.ru представителя БФ «УРАЛ» Ильшата Гимадрисламова.



БФ «УРАЛ» уже долгое время являлся единственным спонсором строительства новой соборной мечети «Ар-Рахим». Между ДУМ РБ и фондом с 2013 года действовал договор на оказание благотворительной помощи, которая могла расходоваться только на строительство мечети.

Отмечается, что ДУМ РБ использовал помощь на приобретение дополнительной земли на прилегающей территории. Третьим лицом в этом процессе выступило ООО «Алтын Курай», учредителями которого является руководство муфтията.

«Вот такой благотворитель. Я все еще не могу понять логику судебных решений и до сих пор считаю, что деньги были потрачены по целевому назначению: на проект газификации и технические условия. Ведь эти деньги не ушли на карман. Сейчас работа ДУМ РБ фактически парализована», — заявил управляющий делами ДУМ РБ, а также основной владелец ООО «Алтын Курай» Ильдар Ишеев.



Подробнее о строительстве мечети «Ар-Рахим» — в материале «Реального времени».