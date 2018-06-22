«Рубин» и «Уфа» начнут новый сезон дома, «Оренбург» поедет в гости к «Спартаку»

Стало известно расписание матчей 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19 годов. В ближайшее время РФПЛ должен принять окончательный проект календаря, после чего тот отправится на утверждение в исполком РФС.

«Рубин» и «Уфа» начнут чемпионат домашними матчами. Казанцы в первом туре встретятся с «Краснодаром», а подопечные Томарова примут на своем стадионе чемпиона страны — «Локомотив».

Новички премьер-лиги — самарские «Крылья Советов» и «Оренбург» — сыграют с московскими ЦСКА и «Спартаком» соответственно. Причем оренбуржцы проведут свой матч на выезде.

Планируется, что матчи первого тура чемпионата страны состоятся 29 июля, в воскресенье.