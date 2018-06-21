Организатор теракта на Учалинском ГОК скончался в кировской колонии — СМИ

Устроивший теракт в офисном здании АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» Азат Хидиятов скончался в колонии строгого режима №27 в поселке Лесной Кировской области.

Это именно он поджег швейный цех в колонии и погиб при пожаре, передает proural.info.

В мае 2016 года Хидиятов зашел на территорию Учалинского ГОК вооруженный пневматическим пистолетом и петардами. Ворвавшись в здание, террорист выстрелил в глаз охраннику и поджег один из кабинетов.

Впоследствии перед судом предстал не только Хидиятов, но и два других учалинца. Первый, как организатор теракта, получил 18 лет колонии строгого режима. Двое других были приговорены к 7 годам колонии каждый.

Напомним, что сообщения о заключенном колонии в Кировской области, погибшем при устроенном им пожаре, появились 12 апреля. Тогда УФСИН региона не сообщало подробностей. Было известно, что площадь пожара составила 30 кв. м.