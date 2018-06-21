В Башкирии из-за проблем с обеспечением лекарствами уволен директор ГКУ Техобеспечения

В Башкирии уволен директор ГКУ Техобеспечения Минздрава РБ Ринат Аглиев. Причиной стали перебои с поставками лекарств для льготников.

Он отправлен в отставку, чтобы вывести из-под удара министра здравоохранения Анвара Бакирова, пишет proufu.ru.

При этом формально министр не несет ответственности за проблемы с лекарствами, отмечает издание. Подчеркивается, что учреждение «создано с целью переложить ответственность за результаты закупок с Минздрава».

Напомним, что с начала 2018 года в Башкирии наблюдаются перебои в обеспечении лекарствами льготных категорий граждан. В начале июня глава республики Рустэм Хамитов раскритиковал правительство РБ за нерешенную проблему. Он заявил, что «терпеть дальше» не станет.